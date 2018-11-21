Калининградский губернатор попросил отменить арест главврача роддома, в котором умер ребенок

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов попросил региональное управление Следственного комитета России смягчить меру пресечения арестованной замглавврача роддома №4 Елене Белой, по вине которой, по мнению следователей, в начале ноября умер новорожденный.

«Я не знаю всех материалов (дела), но скорее всего, врача обвинят в служебном подлоге – изменении документов. ... Мое мнение, что, конечно, врача, у которой есть в том числе несовершеннолетние дети, за такое нарушение помещать на два месяца под арест достаточно жестко», – заявил Алиханов ТАСС.

По его мнению, «меру пресечения … можно было бы смягчить». Алиханов добавил, что написал соответствующее обращение в Следственный комитет.

Губернатор также выразил соболезнования родителям погибшего младенца, отметив, что, по его данным, врачи боролись за жизнь новорожденного, и лекарствами он был обеспечен.

Во вторник прокуратура Центрального района Калининграда также обжаловала решение суда об аресте и.о. главного врача роддома №4 Елены Белой по делу о смерти новорожденного.

16 ноября суд арестовал и.о. главврача роддома, обвиняемую в превышении должностных полномочий на два месяца – до 14 января. Ее винят в смерти младенца, которому она якобы отказалась давать препарат «Куросурф». Потом она якобы дала указание подделать документы о том, что ребенок уже родился мертвым.

Врач Павел Бранд полагал, что главврач калиниградского роддома сделала все правильно: врачи, судя по всему, столкнулись с постнатальной мертворожденностью.

Президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль объяснял ситуацию с погибшим ребенком. По его словам, ребенок родился недоношенным у женщины, пережившей до этого две печально закончившиеся беременности.