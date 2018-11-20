Прокуратура захотела отменить арест главврача роддома, в котором умер ребенок

Прокуратура Центрального района Калининграда обжаловала решение суда об аресте и.о. главного врача роддома №4 Елены Белой по делу о смерти новорожденного.

«Прокурор полагает, что избранная мера пресечения несоразмерна совершенным деяниям и является чрезмерно суровой», – говорится в сообщении прокуратуры Калининградской области.

Апелляция будет рассмотрена в течение трех дней.

Ранее президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль объяснял ситуацию с погибшим ребенком. По его словам, ребенок родился недоношенным у женщины, пережившей до этого две печально закончившиеся беременности.

Мать приехала из Узбекистана, у врача в Калининграде не наблюдалась, а общение с ней было затруднено из-за ее плохого знания русского языка.

В пятницу суд Калининграда арестовал и.о. главврача роддома, обвиняемую в превышении должностных полномочий на два месяца, до 14 января. Ее винят в смерти младенца, которому она якобы отказалась давать препарат «Куросурф». Потом она якобы дала указание подделать документы о том, что ребенок уже родился мертвым.

Врач Павел Бранд полагал, что главврач калиниградского роддома сделала все правильно: врачи, судя по всему, столкнулись с постнатальной мертворожденностью.