Суд освободил из СИЗО врача роддома в Калининграде, где умер ребенок

Калининградский областной суд удовлетворил обращение прокуратуры об изменении меры пресечения замглавврача роддома №4 Елене Белой, по вине которой, по мнению следователей, умер новорожденный.

Белая освобождена из-под стражи и отправлена под домашний арест, передает ТАСС.

В среду губернатор Калининградской области Антон Алиханов попросил региональное управление Следственного комитета России смягчить меру пресечения Белой.

16 ноября суд арестовал и.о. главврача роддома, обвиняемую в превышении должностных полномочий на два месяца – до 14 января. Ее винят в смерти младенца, которому она якобы отказалась давать препарат «Куросурф». Потом она якобы дала указание подделать документы о том, что ребенок уже родился мертвым.

Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, в этой истории содержится сразу несколько странностей, а смерть младенца, к сожалению, была весьма предсказуемой.