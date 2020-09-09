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После «Северного потока – 2» целью США станет ГТС Украины

«Северный поток – 2» снова оказался под обстрелом Soeren Stache/ZB/Global Look Press
Позиция Ангелы Меркель по поводу истории с Алексеем Навальным претерпела изменения. Если раньше она четко призывала не связывать строительство «Северного потока – 2» с этой ситуацией, то теперь канцлер ФРГ не исключает – одна история может повлиять на другую. Решится ли Германия на санкции против российского газопровода и что в дальнейшем может угрожать поставкам российского газа в Европу? Подробности...
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Новыми лидерами России становятся женщины

По итогам суперфинала конкурса 2020 года лидеры-женщины явно укрепили свои позиции АНО "Россия — страна возможностей"
В этом году в конкурсе управленцев «Лидеры России» выросло количество претендующих на победу женщин. Из 300 суперфиналистов женщин пока пятая часть, но это далеко не предел. По мнению некоторых наставников конкурса, для ответов на современные вызовы нужна мягкая женская сила. Подробности...
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Как самую проблемную подлодку России превратить в самую лучшую

Ирина Мотина/РИА Новости
Ключевой для российского подводного флота проект – создание БЭПЛ «Лада» – тормозится из-за «фундаментальных проблем». По крайней мере, таковы слова главы ОСК Алексея Рахманова. О каких проблемах идет речь, каким путем можно было бы их решить – и почему создание этой подводной лодки является важнейшей задачей для российской военной промышленности? Подробности...
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Россия получит возможность раскрыть нефтяные секреты Лукашенко

Порты Прибалтики потеряют белорусский транзит – а порты России приобретут Игнасио Амикони/РИА «Новости»
Угрозы Лукашенко лишить Литву транзита нефтепродуктов (в отместку за поддержку белорусской оппозиции), похоже, начинают реализовываться. Белорусский транзит готовы принять – и хорошо заработать на этом – российские порты. Какие убытки в таком случае понесут прибалтийские страны и какие торговые тайны будет вынужден раскрыть России президент Белоруссии? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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После дела Ефремова российское правосудие уже не будет прежним

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Это был именно что судебный процесс – в том виде, в каком нам его показывают в американских фильмах. Шоу – с пиар-технологиями, громкими заявлениями и неожиданными поворотами. Вы хотели настоящего суда? Ну вот он. Подробности...
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Россия пережила ампутацию головы

Дмитрий Ольшанский, публицист
Чтобы правильно воспринимать нынешнюю Россию, чтобы перестать непрерывно ругать ее и ею же ужасаться – нужно произвести два умственных движения. Во-первых, надо раз и навсегда перестать сравнивать Россию с тем, с чем сравнивать ее бессмысленно. Подробности...
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Новое прокси-мышление

Алексей Алешковский, сценарист
Трудно сказать, что больше напоминает представленный Минском диалог Ника из Берлина и Майка из Варшавы – карикатурное детище бездарного драматурга или шедевр гениального пародиста. Но самое трагикомичное в том, что сегодня подобные затруднения вызывает и восприятие действительности. Подробности...
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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

Сербия поставила точку в скандале с Россией

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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
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Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
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    Как самую проблемную подлодку России превратить в самую лучшую

       9 сентября 2020, 08:10
    Фото: Ирина Мотина/РИА Новости
    Текст: Александр Тимохин

    Ключевой для российского подводного флота проект – создание БЭПЛ «Лада» – тормозится из-за «фундаментальных проблем». По крайней мере, таковы слова главы ОСК Алексея Рахманова. О каких проблемах идет речь, каким путем можно было бы их решить – и почему создание этой подводной лодки является важнейшей задачей для российской военной промышленности?

    Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что производство ДЭПЛ очередных проекта 677 идет с отставанием от графика из-за «фундаментальных проблем».

    Как пояснил Алексей Рахманов, «технически один из наших поставщиков не справился с работоспособностью оборудования». Тем не менее, по результатам форума «Армия-2020» был подписан контракт на производство еще одной такой лодки. Почему «сырая» недовведенная лодка строится серией, в чем проблема с этими подлодками в целом и нужно ли в них вкладываться?

    На замену «Варшавам»

    В 1997 году на «Адмиралтейских верфях» была заложена подводная лодка нового для России проекта – 677, шифр «Лада». Головная подлодка в серии получила имя «Санкт-Петербург». Предполагалось, что новые лодки сменят устаревающие ДЭПЛ проекта 877, которые тогда были основными дизель-электрическими подлодками в ВМФ. Что до «Варшавянок» проекта 636 во всех его вариантах, то они рассматривались как экспортные.

    Сегодня, спустя без малого 23 года, этого все еще не произошло. Не справившись с новым поколением подлодок, Россия начала строить для себя давно устаревшие «Варшавянки» проекта 636.3. С одной стороны, эти лодки стали спасением в той ситуации. С другой, чтобы выполнять задачи против серьезного противника, им уже сейчас необходима модернизация.

    «Лады» же замышлялись совсем другими. Подлодки проекта 677 были уменьшены в размерах – и это снизило как их заметность для гидролокаторов (вторичные акустические признаки, длинные волны, порождаемые раздвиганием корпусом лодки толщи воды), так и для других средств обнаружения (неакустические признаки, по которым очень хорошо работает современная противолодочная авиация США и Японии, например, специфические волновые аномалии на поверхности воды над тем местом, под которым на глубине идет подлодка). У «Лады» предусмотрена однокорпусная архитектура, что сильно снижает заметность лодки при акустическом подсвете кораблями противника, а также передовой гидроакустический комплекс (ГАК). Многие примененные на «Ладе» новинки способны резко повысить ее шансы в бою по сравнению с другими отечественными лодками, даже атомными. И даже по сравнению с потенциальными противниками.

    «Лада» задумывалась как лодка, оснащенная современным гребным электродвигателем, гарантировавшим лучшие ходовые качества при сниженном уровне шума. Наконец, «Лада» в перспективе должна была получить воздухо-независимую энергетическую установку, которая позволила бы лодке заряжать аккумуляторные батареи, не всплывая. Последнее критически важно – у лодок будет несколько суток (если не несколько часов) в угрожаемом периоде, на развертывание по сигналу «Военная опасность». Потом, если речь идет о серьезном противнике, над акваториями на театре военных действий «повиснет» авиация и поднять устройство работы дизеля под водой (РДП) или всплыть будет уже невозможно. По крайней мере, пока силы противника существенно не поредеют.

    В 2005 году «Санкт-Петербург» вышел на заводские ходовые испытания (ЗХИ). Предполагалось, что в 2006 лодка будет принята в боевой состав ВМФ России. Но этого не случилось. Только через пять лет лодка была принята в опытную эксплуатацию, и с тех пор в ней и находится. Вторая подлодка данного проекта, «Кронштадт», видимо, будет передана флоту в 2021 году. Третья подлодка – «Великие Луки», видимо, по факту будет первой полностью боеспособной подлодкой этого типа. Лодка перестраивалась с учетом выявленных на «Санкт-Петербурге» проблем, настолько их оказалось много. Вот только самые основные из них.

    Гидроакустический комплекс

    «Лады» подтверждают известное в кораблестроении правило: новейшую систему надо сначала проверить на испытательном стенде, а потом уже ставить на корабль. На фрегатах проекта 22350 от этого отклонились, и сдача головного затянулась на многие годы. На «Ладах» от этого уклонились тоже. И когда лодку построили, то сначала выяснилось, что ГАК просто неработоспособен, причем до степени невозможности применения лодки по предназначению. А потом выяснилось, что исправить что-то на уже построенном корабле крайне сложно, а при стандартных для такой проблемы подходах – нереально.

    Дальше была долгая история спасения комплекса. Лодка, которая должна была просто получить исправный ГАК, в итоге превратилась в испытательный стенд, на котором доводка этого комплекса и шла. На то, чтобы ГАК «пришел в относительную норму», ушло много лет, но, видимо, он наконец-то заработает.

    По тому, как и что будет работать на «Кронштадте», вопросы открыты. Лодку не перезакладывали повторно, как «Великие Луки», и там, возможно, все примерно так же, как и на «Санкт-Петербурге» (с минимальными отличиями в лучшую сторону). А «всего-то» когда-то решили немного сэкономить на этапе стендовых испытаний.

    Гребной электродвигатель

    13 февраля 2013 года тогдашний гендиректор ОАО «Рособоронэкспорт» Анатолий Исайкин сообщил, что «Санкт-Петербург» в основном подтвердил требуемые характеристики, кроме скорости подводного хода. Это был тревожный знак – лодка не может развить полный подводный ход в основном из-за электродвигателя. И сразу же появились заявления о том, что у следующих лодок будет модернизированный гребной электродвигатель (ГЭД), более мощный.

    Встает, однако, нехороший вопрос. В России серьезная научная школа по силовой электрике и есть целый ряд образцов на уровне лучших мировых достижений. И то, что двигатель «не дал мощность», с высокой вероятностью свидетельствует не о недоделках, а о том, что он был не совсем верно спроектирован. Естественно, проблема решаема – двигатель можно спроектировать заново, испытать как положено до установки на подлодку и потом передать на верфь. Конечно, это время, и это деньги, и это ограниченная боеспособность подлодок первых серий.

    Но этим проблемы лодки не ограничиваются.

    Энергоустановка

    О том, что воздухо-независимая энергоустановка (ВНЭУ) для «Лады» не получается, сегодня известно всем. Еще в 2011 году адмирал В. Высоцкий, тогда командующий ВМФ, говорил про «Санкт-Петербург», что из-за отсутствия ВНЭУ оперативные возможности этой лодки находятся на уровне лодок Второй Мировой войны (при всем ее высокотехнологичном оборудовании).

    Ограниченность заряда батарей – «ахиллесова пята» ДЭПЛ. ВНЭУ решает эти проблемы – лодке не надо всплывать очень длительное время, не надо «вставать под  РДП» для зарядки, обнаруживая себя. ВНЭУ – нужна. У шведов, японцев и, предположительно, китайцев есть «Стирлинги», у немцев есть водородные топливные элементы, у нас на строевых лодках нет ничего. У ЦКБ «Рубин» (проектанта «Лады») современный задел по ВНЭУ отсутствует.

    Теоретически проблема ВНЭУ может быть решена в короткие сроки. На прошедшем недавно форуме «Армия-2020» конкурент создателя «Лады» - СПМБМ «Малахит» показало макет своей неатомной подводной лодки (НАПЛ), оснащенной ВНЭУ – «П-750Б». ВНЭУ «малахитовцев» очень перспективна.

    Это не какая-то копия иностранной установки, а продукт отечественной инженерной школы. И самое главное – ВНЭУ от «Малахита» уже показывает хорошие результаты на испытаниях. Было бы очень рационально соединить потенциал «Рубина» в части лодок проектов 677 «Лада» с потенциалом, который продемонстрировал «Малахит» в части ВНЭУ.

    Надо, однако, понимать, что хоть обе структуры и входят в ОСК, но сделать так, чтобы «Малахит» работал над проектом «Рубина» совместно с ним, будет крайне непросто. Характер взаимоотношений, сложившийся в отечественном ОПК, делает решение этого вопроса непростым делом. И все же такое возможно. Тогда самая главная проблема и «Лады», и всего неатомного подплава России будет решена.

    Серия как спасение

    Все вышеуказанное делает лодки «Лада» очень проблемным проектом. И, тем не менее, эти корабли нужно строить и дальше.

    «Лада» для отечественного подводного неатомного кораблестроения имеет такое же значение, какое для надводного имел фрегат проекта 22350, которое для военной авиации имеют проекты Су-57 и бомбардировщика ПАК ДА, а для сухопутных войск – платформа «Армата». Это этапные проекты, успешное решение которых оставляет Россию среди ведущих производителей аналогичных систем и дает ей возможность переходить к их следующему поколению. Соответственно, отказ от победы над всеми проблемами проекта станет началом конца отрасли.

    Да, эти корабли придется долго и мучительно «дорабатывать напильником», но в итоге их доработают. Обратной дороги нет. Лодки проблемные, но их совершенствуют, и они строятся. И если так пойдет и дальше, то рано или поздно «Лада», с исправленными недостатками, станет тем, чем она должна быть – весьма «убойным» кораблем и значимым фактором в мировом балансе сил.

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