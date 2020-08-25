Минобороны на форуме «Армия-2020» подписало контракты на 1,16 трлн рублей

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25 августа, вторник  |  Последнее обновление — 16:43  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре Петр Сивков/ТАСС
Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Зачем автомат президенту Белоруссии

Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета кадр из видео
В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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«Малые» европейские игроки активизировались в Белоруссии

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В белорусские дела пытаются активно вмешиваться не только ее непосредственные соседи или ведущие государства Евросоюза. Весьма напористо действуют Чехия, Швеция и Австрия, имеющие очевидный шкурный интерес. Подробности...

Как травить оппозицию, чтобы она осталась жива

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Никогда. Слышишь, никогда. Ни при каких обстоятельствах не убивай того, кого тебе поручили убить. Используй доверенный тебе «Новичок» филигранно и виртуозно, привлеки внимание всего мира, но жертва режима должна остаться жива. Подробности...
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Гендерный большевизм как перспектива для Америки

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы могли бы легко найти общий язык с теми в США и на Западе в целом, кто отстаивает здравый смысл и свободу религии. Другое дело, что для этого нам нужно кое-что исправить у себя дома. Подробности...
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Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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    Минобороны на форуме «Армия-2020» подписало контракты на 1,16 трлн рублей

       25 августа 2020, 16:24
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны в ходе форума «Армия-2020» подписало 41 контракт на поставку и модернизацию военной техники, общая сумма контрактов превысила 1,16 трлн рублей.

    «Сегодня вручены 17 [заключенных заранее] и подписаны 24 государственных контракта с 30 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 1,16 трлн рублей», – цитирует замминистра обороны Алексея Криворучко РИА «Новости».

    Вооруженные силы России после выполнения контрактов получат свыше 500 образцов техники, свыше 80 тыс. ракет и боеприпасов. Также будет модернизировано более 100 единиц вооружения. «Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации государственной программы вооружения [до 2027 года]», – отметил замминистра.

    Ведомство также заключило контракт на поставку вертолетов Ми-38 в 2021-22 годах, сообщили в «Вертолетах России», передает ТАСС.

    Так, гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский уточнил, что первый этап опытно-конструкторских работ по вертолету «МИНОГА», контракт на который подписали на «Армии-2020», рассчитан до 2023 года.

    В свою очередь гендиректор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий сообщил, что министерство заказало у предприятия разработку бронемашин семейства «Стрела». Багги планируется защитить от пуль и мин, машина сможет буксировать прицепы по всем видам местности.

    «Разрабатываемые автомобили семейства предназначены для обеспечения повседневной деятельности войск, перевозки личного состава (в том числе раненых и больных) и военных грузов, выполнения задач разведки, патрулирования, сопровождения колонн, монтажа и транспортировки вооружения», – пояснили в Минобороны.

    Также был подписан контракт на строительство фрегатов проекта 22350 и корветов проектов 20380, 20385 («Северная верфь»). Заключен контракт на поставку тральщиков проекта 12700 («Средне-Невский судостроительный завод»).

    Минобороны в ходе форума также заявило о заключении контрактов на модернизацию танков Т-80БВ и поставку БМП-3. На танки планируется установить прицел наводчика многоканального «Сосна-У» и оснастить их дополнительной защитой. Также планируется капитальный ремонт и модернизация боевых разведывательных машин командирских БРМ-1К.

    Кроме того, заявлено о заключении контракта на производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Л.

    Также Минобороны подписало контракт с НПК «СПП» на создание оптико-лазерной системы «Стажер-3». «Целью выполнения опытно-конструкторской работы является завершение создания наземной оптико-лазерной системы с телескопом информационным Алтайского оптико-лазерного центра, создание лазерного и инфракрасного комплексов», – сообщалось на церемонии подписания контракта.

    Еще один контракт заключен на поставку крылатых противокорабельных ракет «Оникс». «Ракета предназначена для поражения в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия надводных кораблей, транспортов, конвоев и наземных объектов противника», – отметили в военном ведомстве.

    Также был подписан контракт на восстановление технической готовности торпед УСЭТ-80, стоящих на вооружении ВМФ России с 1980 года.

    Кроме того, Минобороны и «Объединенная авиастроительная корпорация» подписали контракты на поставку «Су-34, Су-35С, Су-30СМ2 для Воздушно-космических сил, Су-30СМ2 для Военно-морского флота, Як-130, тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А».

    Также Криворучко и генеральный директор акционерного общества «Уральский завод гражданской авиации» Вадим Бадеха подписали контракт на поставку учебно-тренировочных самолетов DA-42T.

    Также Минобороны объявило о подписании контрактов на строительство двух больших дизельных подлодок проекта 636 и 677. Строительство будет вестись на «Адмиралтейских верфях». Кроме того, на церемонии сообщили о подписании с Центром судостроения «Звездочка» контракта на «выполнение работ по ремонту с модернизацией крейсерских атомных подводных лодок проекта 971 Северного флота».

    Ранее на форуме «Армия-2020» представили вариант камуфляжной одежды для священников. Были показаны камуфляжные полевые облачения для священников и церковные свечи цвета хаки.

    Кроме того, стало известно, что государственный оборонный заказ был скорректирован в части развития корабельной группировки ВМФ России, переоснащения Вооруженных сил, поддержки оборонных предприятий Сибири и Дальнего Востока.


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