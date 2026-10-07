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    Захарова: В Париже полиция месит своих же детей
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    40 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

    45 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    38 комментариев
    7 октября 2026, 06:44 • Новости дня

    Спецслужбы Франции перепутали Институт развития интернета с Ираном

    Французские спецслужбы допросили продюсера из-за путаницы ИРИ с Ираном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор консерватории имени Сергея Рахманинова в Париже и продюсер Арно Фрилле рассказал о допросе французскими спецслужбами, которые приняли Институт развития интернета за Иран.

    Директор консерватории имени Сергея Рахманинова в Париже и продюсер Арно Фрилле подвергся допросу со стороны французских спецслужб из-за своих профессиональных связей в России. Правоохранители заподозрили мужчину в получении финансирования из Исламской Республики, перепутав страну с Институтом развития интернета (ИРИ), передает РИА «Новости».

    «Вы хотите получить финансирование для своего фильма в России», – рассказал Фрилле о начале беседы со спецслужбами. Он ответил утвердительно, отметив, что проект является франко-российским. Силовики заявили о наличии информации о намерении продюсера привлечь иранские средства.

    После этого Фрилле понял суть претензий: коллеги в России рекомендовали ему обратиться в ИРИ, аббревиатуру которого во Франции расшифровали как «Иран». Продюсер пояснил спецслужбам, что взаимодействует с сотрудником Института развития интернета для финансирования аудиовизуальных проектов, после чего вопросы к нему отпали.

    Фрилле добавил, что инцидент свидетельствует о неосведомленности и ожесточении французских структур по отношению ко всему русскому. Продюсер регулярно сталкивается с допросами из-за работы с Россией, с которой сотрудничает более 30 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Институт Рахманинова в Париже оказался в кризисе из-за политики Франции. Местные банки попытались заблокировать счета учреждения.

    6 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе

    Гендиректор Vitol Харди: Запасы нефти на Западе исчерпаны

    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе
    @ REUTERS/Jason Redmond

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтяные запасы западных стран оказались исчерпаны в результате войны в Иране, заявил генеральный директор крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди.

    Запасы нефти на Западе исчерпаны в результате войны в Иране, заявил Харди на энергетическом форуме в Лондоне, пишет Bloomberg. «Больше на Западе нет запасов, которые можно было бы израсходовать», – сказал он.

    Гендиректор Vitol подчеркнул, что западные страны полностью истощили доступные резервы, и предупредил, что дефицит топлива, вероятно, сохранится и в предстоящие зимние месяцы. Он подчеркнул, что доступные объемы уже использованы.

    В пятницу страны «Большой семерки» и их партнеры объявили о выделении 100 млн баррелей нефти из чрезвычайных резервов. Этому предшествовало давление администрации Дональда Трампа на Европу с требованием активнее сдерживать стремительный рост цен на дизельное топливо. При этом, по словам Харди, конкретные детали высвобождения резервов пока не вполне прозрачны.

    Днем ранее руководитель Saudi Aramco предупредил, что из мировых запасов нефти объемом 6 млрд баррелей на практике доступно менее 10%. Использованию остальных объемов препятствуют различные логистические трудности.

    Харди также отметил, что предложение нефтепродуктов остается крайне ограниченным. Он ожидает, что такая ситуация продолжится в ближайшие месяцы, в том числе в течение зимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти.

    Цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов G7.

    В марте в G7 задумались о распечатке нефтяных резервов.

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    6 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Макрон назвал испытание стратегической ракеты M51.3 посланием миру
    Макрон назвал испытание стратегической ракеты M51.3 посланием миру
    @ ariane.group

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон назвал тестовый пуск стратегической баллистической ракеты M51.3 «громким и четким посланием», которое должно внушать страх.

    «Сегодня мы стали сильнее, и я думаю, что послание было услышано повсюду – громко и четко. Оно должно было быть услышано», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Президент Франции назвал испытание «техническим успехом» и отметил, что подобными технологиями обладают очень немногие государства.

    «Чтобы быть свободными, нужно внушать страх. А чтобы внушать страх, нужно быть сильными», – заявил Макрон.

    Он также пообещал удвоить оборонный бюджет Франции в течение следующих десяти лет. Ранее министерство обороны страны провело пуск ракеты M51.3 без ядерного заряда с подводной лодки Vigilant.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Франция испытала стратегическую баллистическую ракету. В понедельник Bloomberg отметил, что годы правления Эммануэля Макрона превратили Францию в «слабое звено» Европы. В прошлом месяце президент Франции назвал цены на топливо в стране невыносимыми.

    Комментарии (14)
    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Ушаков анонсировал встречу Путина с президентом Ирана

    Ушаков: Путин встретится с президентом Ирана Пезешкианом 9 октября

    Ушаков анонсировал встречу Путина с президентом Ирана
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин 9 октября в Туркмении проведет двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «После завершения всех мероприятий, 9 октября, Владимир Владимирович Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом», – сообщил Ушаков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что лидеры планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы развития двустороннего сотрудничества.

    «Недавно состоялась встреча в сентябре двух лидеров. Сейчас повторно договорились встретиться. Естественно, вопросы развития двустороннего сотрудничества и, конечно, острая ситуация в ближневосточном регионе. Это то, что будет обсуждаться», – добавил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Ушаков сообщил, что Путин в Бишкеке встретится с Пезешкианом.

    В апреле Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

    В марте Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана.

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    6 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Испытанием новой ракеты Франция прорекламировала ЕС свой «ядерный зонтик»

    Аналитик Ермаков: Испытание M51.3 подтвердило курс Франции на усиление ядерных сил

    Эксперт: Испытанием новой ракеты Франция прорекламировала ЕС свой «ядерный зонтик»
    @ ariane.group

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне роста напряженности в Европе испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 стало для Франции демонстрацией надежности собственного ядерного потенциала, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков. При этом новая ракета не стала принципиально новым оружием: по своим характеристикам M51.3 близка к предыдущим версиям M51 и M51.2.

    «Франция продолжает модернизировать свои стратегические ядерные силы (СЯС). Испытание баллистической ракеты M51.3 – один из этапов этого процесса», – сказал научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков.

    Как напомнил собеседник, M51.3 – третья модификация ракеты морского базирования M51, которая была принята на вооружение год назад. Париж не раскрывает технические характеристики новой версии, что связано с жестким режимом секретности в сфере ядерных вооружений.

    «Ракета предназначена для ПЛАРБ (подводных лодок атомных с баллистическими ракетами) и сохраняет базовые функции предыдущих версий. Среди основных заявленных улучшений: увеличенная дальность полета, более эффективное преодоление средств противоракетной обороны и повышенная точность», – отметил аналитик.

    По словам Ермакова, при создании новой модификации Франция могла учитывать технический опыт других стран, в том числе России. Однако речь идет не о копировании, а об использовании схожих технических решений, продиктованных общими требованиями к современным стратегическим ракетам. «Как бы то ни было, в M51.3 нет фундаментальных изменений – это именно последовательная модернизация», – добавил он.

    При этом подход Парижа к развитию ядерных сил заметно отличается от позиции Лондона. «В Британии общество и правительство с некоторым скепсисом относятся к ядерному оружию, а финансирование этой сферы остается на сравнительно невысоком уровне – даже при том, что основу арсенала составляют преимущественно американские системы», – заметил Ермаков.

    Франция, напротив, продолжает направлять значительные ресурсы на развитие собственной ядерной компоненты, и у этого есть не только военно-технические, но и политические причины. Эммануэль Макрон активно продвигает идею расширения французских ядерных гарантий на европейских союзников.

    «В контексте текущей политической ситуации в Европе испытание ракеты M51.3 выглядит как демонстрация возможностей: Франция показывает, что ее «ядерный зонтик» остается крепким, актуальным и современным», – заключил Ермаков.

    Ранее Франция провела испытание стратегической баллистической ракеты подводного базирования М51.3. Как сообщает France 24, пуск проводился без ядерного заряда с атомной подводной лодки Le Vigilant у берегов Финистера. Полет отслеживали средства испытательного центра Генеральной дирекции по вооружению Франции (DGA).

    Ракета упала в северной части Атлантического океана в нескольких сотнях километров от побережья. Испытание должно было подтвердить способность субмарины применять M51.3 после планового ремонта и технического обслуживания. Французское Минобороны заявило, что оно проводилось с соблюдением международных обязательств.

    За пуском лично наблюдал Эммануэль Макрон с борта фрегата. Он назвал событие «сильным и четким сигналом». Президент Франции повторил свое утверждение, что для свободы «нужно быть могущественным или внушающим страх». Заявление высмеял ирландский журналист Чей Боуз, отметив, что главу Пятой республики нельзя назвать ни тем, ни другим.

    Напомним, M51.3 стала третьей модификацией французской морской баллистической ракеты M51 и была принята на вооружение в октябре 2025 года. Она превосходит предшественниц по дальности, точности и способности преодолевать противоракетную оборону, и постепенно заменяет ими прежние версии на четырех подлодках типа Triomphant.

    Нынешний пуск вписывается в концепцию передового ядерного сдерживания, с которой Макрон выступил в марте. Она предусматривает более тесные консультации с европейскими партнерами, их участие в учениях и возможность временного развертывания французской стратегической авиации на территории союзников.

    В сентябре к инициативе присоединилась Финляндия, отменившая незадолго до этого действовавший почти 40 лет запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Замглавы МИД Александр Грушко назвал такое развитие событий однозначно негативным, подчеркнув, что Москва учтет новую реальность в военном планировании.

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    6 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Захарова: В Париже полиция месит своих же детей

    Захарова о протестах в Париже: Не слышу обитателей «прекрасного сада»

    Tекст: Катерина Туманова

    Полицейские методы борьбы с протестующей молодежью в Париже удивили официального представителя МИД Марию Захарова, которая высказалась о происходящем в европейской стране по отношению к правам человека.

    «Нормально в Париже полиция месит своих же детей. Что там с озабоченностями и правами человека у Елисейского дворца? Не слышу Каю Каллас и остальных обитателей «прекрасного сада» – подайте голос», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция применила слезоточивый газ на демонстрации учащихся в Париже и задержала около 500 человек на демонстрациях старшеклассников.

    При этом учащиеся лицея в Риме заняли здание под лозунгом «Сделаем как во Франции».


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    6 октября 2026, 10:55 • Новости дня
    Меланшон призвал усилить школьные протесты во Франции

    Politico: Меланшон призвал к протестам в поддержку школьников по всей Франции

    Меланшон призвал усилить школьные протесты во Франции
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер партии «Непокоренная Франция» и кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон во вторник призвал сторонников выйти на общенациональные акции в поддержку учащихся, блокирующих лицеи по всей стране.

    Массовые студенческие и школьные протесты во Франции, начавшиеся в прошлом месяце из-за требований увеличить финансирование образования и улучшить условия труда, к этой неделе охватили, по оценке властей, от 400 до 500 лицеев, что составляет около 10% учебных заведений страны. Министр образования Эдуар Жеффре сообщил, что на прошлой неделе на 24 акциях фиксировались поджоги и акты вандализма, пишет Politico.

    В опубликованном в понедельник почти двадцатиминутном видео Меланшон отверг обвинения правительства и правых партий в подстрекательстве к насилию и обвинил полицию в жестком разгоне демонстраций. «Наша страна переживает самое мощное движение школьников и студентов с мая 1968 года», – заявил он и добавил, что политика экономии и сокращения бюджетов «привела систему образования почти к коллапсу». Канцелярия премьера Себастьена Лекорню утверждает, что «Непокоренная Франция» и ее союзники способствовали разрастанию протестов.

    Политик назвал обвинения в поощрении насилия «абсурдными», но видит в протестах шанс укрепить поддержку среди молодежи и выйти во второй тур президентских выборов. В своем блоге он написал, что власти «сделали ошибку», объявив его движение «дьяволом во плоти», поскольку это принесло ему «существенный всплеск популярности в лицеях». По данным опроса Cluster17, 47% французов младше 35 лет готовы проголосовать за Меланшона, а агрегатор опросов Politico показывает, что он незначительно опережает центристов в борьбе за выход во второй тур против лидера крайне правых Марин Ле Пен, хотя 73% избирателей в целом исключают для себя голосование за него.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник французская полиция задержала более 6 тыс. участников школьных протестов. В понедельник власти назвали число пострадавших во время столкновений между подростками и полицией. В тот же день сообщалось, что участники акций в ряде городов начали применять «коктейли Молотова».

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    6 октября 2026, 19:32 • Новости дня
    Макрон созвал экстренное совещание из-за массовых протестов школьников

    Макрон созвал экстренное совещание министров из-за протестов учащихся

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон решил провести экстренное совещание с министрами на фоне массовых протестов учащихся в стране, сообщил телеканал BFMTV.

    Макрон решил созвать во вторник вечером экстренное совещание с участием нескольких министров из-за ситуации с протестами школьников, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    В обсуждении текущей обстановки примут участие премьер-министр Себастьян Лекорню и министр образования Эдуар Жеффре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих школьников.

    Ранее дипмиссия США предупредила американцев о массовых беспорядках в стране. А правоохранительные органы Франции задержали более 6 тыс. участников акций.

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    6 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников

    Лекорню: В лицеях Франции приостановят занятия из-за протестов

    Во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр национального образования Франции Эдуар Жеффре принял решение приостановить занятия в лицеях до конца недели для проведения внутренних дебатов и решения проблемы протестов старшеклассников, заявил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню.

    «Министр национального образования принял решение освободить время, начиная с завтрашнего утра, с четверга, с пятницы, полностью унифицировав расписания, чтобы дать возможность каждому руководству, каждому директору школы, уделить время внутренней демократии в стенах школы», – цитирует Лекорню РИА «Новости».

    По словам премьера, власти фиксируют рост числа требований от старшеклассников, при этом они отличаются в разных учебных заведениях. Лекорню подчеркнул, что нельзя ограничиваться только «порицанием насилия» без продуктивной политической дискуссии.

    Руководители учебных заведений уже получили распоряжение о перестройке расписания, им предстоит собрать информацию о требованиях протестующих и найти ответы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правозащитники потребовали от Франции прекратить насилие против школьников.

    Политик Жан-Люк Меланшон призвал усилить протесты.

    Правоохранители задержали более 6 тыс. протестующих учеников.

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    6 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих школьников

    BFMTV: В ходе протестов во Франции задержали более 6 тыс. школьников

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже, Страсбурге и Лионе на протестных акциях учащихся начались столкновения с полицией, столичные правоохранители применили слезоточивый газ.

    Манифестации школьников и студентов проходят во вторник в разных городах Франции по призыву профсоюзов. Как сообщил телеканал BFMTV, столкновения между полицией и протестующими произошли в Париже, Страсбурге и Лионе.

    По данным телеканала, протестующие в Страсбурге начали забрасывать правоохранителей различными предметами. Люди в черном пытались выстроить баррикады из мусорных баков, в ответ полиция применила силу. Столичные правоохранители применили в отношении толпы слезоточивый газ, отмечает РИА «Новости».

    Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Согласно последним данным, были задержаны более 6 тыс. человек, большинство из которых несовершеннолетние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник дипмиссия США предупредила американцев о массовых беспорядках во Франции.

    Лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон призвал усилить школьные протесты в стране.

    Во вторник правоохранительные органы задержали более 6 тыс. бастующих французских школьников.

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    6 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Губернатор Калифорнии оценил слова Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса

    Губернатор Калифорнии Ньюсом: Слова Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса опасны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что комментарии президента США Дональда Трампа о возможном уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе конфликта с Ираном являются опасными.

    Ньюсом заявил, что слова лидера США о том, что Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном, опасны. «После того, как он отправил нацгвардию и морпехов занять Калифорнию, Дональд Трамп теперь говорит, что нашим врагам стоит «уничтожить» Лос-Анджелес и Сан-Диего. Он... опасен», – цитирует губернатора Калифорнии РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном.

    В августе он объявил о переговорах США и Ирана.

    Летом президент США пригрозил уничтожить Иран.

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    6 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    В парламенте Ирана зарегистрировали запрос об отстранении главы МИД

    В парламенте Ирана зарегистрировали запрос об отстранении главы МИД Аракчи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Запрос о начале процедуры отстранения министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи зарегистрирован в системе национального парламента из-за его контактов с представителями США.

    В системе иранского парламента зарегистрирован запрос об отстранении руководителя внешнеполитического ведомства, однако пока документ не передан президиуму, пишет ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    «Запрос об импичменте Аракчи, министру иностранных дел, зарегистрирован в системе, однако пока не передан президиуму. По всей видимости, один из депутатов зарегистрировал этот запрос, однако сегодня он не был передан президиуму», – сообщил член президиума парламента Мохаммад Рашиди.

    Инициатором процедуры выступил депутат от Тегерана Амир Хосейн Сабети. Он обвинил министра в несанкционированных верховным лидером Ирана контактах с американскими представителями в Нью-Йорке.

    Для проведения голосования о доверии министру инициативу должны поддержать не менее 10 депутатов. После этого вопрос рассмотрит профильная комиссия, а затем при сохранении подписей он может быть вынесен на пленарное заседание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Иран не увидел причин для возобновления переговоров с США.

    Ранее Аракчи осудил американские и израильские удары. До этого СМИ узнали о готовности главы иранского дипломатического ведомства провести встречу со Стивеном Уиткоффом.

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    6 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Франция испытала стратегическую баллистическую ракету

    Во Франции прошло испытание стратегической баллистической ракеты M51.3

    Tекст: Мария Иванова

    Во Франции проведено испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, сообщило министерство вооруженных сил страны.

    Министерство вооруженных сил Франции отчиталось о проведении испытания стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, передает РИА «Новости».

    «Первый запуск стратегической баллистической ракеты M51 версии M51.3 был осуществлен во вторник с ракетоносной атомной подводной лодки», – отмечает издание 20 minutes.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Франция испытала зенитно-ракетный комплекс Rampart на вертолетоносце «Мистраль».

    В 2025 году страна успешно испытала новую ракету для исследований SyLEx.

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    6 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    Ле Пен пообещала сократить расходы Франции на 140 млрд евро

    Ле Пен представила план снижения долга Франции за счет урезания взносов ЕС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во вторник представила экономическую программу с масштабными сокращениями расходов и взносов в ЕС, предупредив о риске дефолта страны.

    Марин Ле Пен обнародовала в Париже экономическую платформу, в которой предложила сократить иммиграцию, уменьшить взносы Франции в бюджет Евросоюза и урезать регулирование, добившись, по ее расчетам, 140 млрд евро чистой экономии за пятилетний президентский срок, передает Politico.

    «Если французы не выберут политический разворот, Франция направится к дефолту», – заявила Ле Пен, добавив, что при завышенных ставках заимствований «государство и социальная система рухнут». Она предложила референдум по введению бюджетного «золотого правила» – ежегодному снижению долга до уровня 60% ВВП, а также заявила о намерении ввести накопительный компонент в пенсионную систему.

    По плану Ле Пен, сокращение иммиграции должно дать 15 млрд евро экономии в первый год ее возможного президентства и 14 млрд во второй, реорганизация системы соцстраха – 36,7 млрд за пять лет, а упорядочение пенсионной системы – до 20 млрд. Она рассчитывает урезать взносы Франции в бюджет ЕС на 19,5 млрд евро, включая 11,1 млрд уже в 2027 году, при этом депутат Жан-Филипп Танжи пообещал добиваться не только скидок, но и отмены целых программ. На презентации присутствовал глава партии Жордан Барделла, который вновь отверг обвинения в антисемитских высказываниях в юности и заявил в адрес издания Mediapart: «Я не буду обвинять вас в извращенности, пусть судят другие, но похоже, ваша маленькая операция не производит впечатления на страну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник рост госдолга Франции усилил риски нового кризиса еврозоны. На прошлой неделе партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции. В прошлом месяце опрос предсказал выход Марин Ле Пен во второй тур выборов президента Франции.

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    6 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Минобороны Ирана сообщило об увеличении производства вооружений

    Минобороны Ирана: Тегеран увеличил производство вооружений в 2,5 раза

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель министерства обороны Ирана Реза Талаиник заявил об увеличении производственных мощностей по выпуску вооружений и оборонной техники в 2,5 раза.

    Тегеран значительно нарастил выпуск военной продукции после острой фазы конфликта с США и Израилем, сообщил Талаиник, передает РИА «Новости». «Производственные мощности по выпуску вооружений и оборудования для оборонных целей в стране по сравнению с периодом, предшествовавшим войне месяца Рамадан, выросли в 2,5 раза, а по отдельным видам вооружений объем производства увеличился более чем в три раза», – приводит агентство Fars слова представителя Минобороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти Ирана допустили выход страны из договора о ядерном оружии.

    В прошлом месяце Вооруженные силы США нанесли удары по территории Ирана.

    Летом Иран воспользовался перемирием с США для закупки нового вооружения.

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    6 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    Полиция применила слезоточивый газ на демонстрации учащихся в Париже

    Tекст: Дарья Григоренко

    Полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ во время демонстрации учащихся на площади Республики в Париже, сообщили СМИ.

    Столкновения начались во время многотысячной манифестации школьников и студентов в Париже, сообщает РИА «Новости». Акция, в которой участвуют несколько тысяч человек, была организована по призыву профсоюзов учащихся. Изначально мирная демонстрация двигалась в сторону площади Нации, однако затем обстановка накалилась.

    Протестующие начали бросать мусорные баки в сопровождавших колонну сотрудников полиции. В ответ полицейские применили шумовые гранаты и слезоточивый газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник протестующие в Париже подожгли дверь лицея с учениками внутри.

    В воскресенье из-за протестов во Франции закрыли более 400 школ.

    В пятницу школьники устроили хаос по всей стране.

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