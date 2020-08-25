На форуме «Армия-2020» показали вариант камуфляжной одежды для священников

На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в Подмосковье представили вариант камуфляжной одежды для священников, сообщают информационные агентства.

Как сообщали СМИ, были представлены камуфляжные полевые облачения для священников и церковные свечи цвета хаки, передает ТАСС.

Глава Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан сообщил, что с Русской православной церковью данная тема не была согласована.

Он считает, что представленный вариант может послужить «вариантом для начала обсуждения», хоть и является не совсем корректным.

ТАСС не располагает комментариями компании, представившей облачения и свечи.

В июне в парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России.