Миграционной политикой оказались недовольны 41% жителей Британии

Politico: Британцы выступили против миграционной политики страны

Tекст: Тимур Шайдуллин

41% жителей Великобритании недоволен миграционной политикой после Brexit. Они предпочли британскую иммиграционную политику до выхода из Евросоюза. Только 19% опрошенных одобряют миграционную политику страны на данный момент. Ссылки на данные исследования организации More in Common, проведенного по заказу газеты Politico, приводит РИА «Новости».

Самая большая доля тех, кто предпочел бы вернуть действовавшие до Brexit правила миграции, среди избирателей партии Зеленых – 60%, 16% выступают за нынешнюю политику. Из тех, кто поддерживает лейбористов и либерал-демократов, значительная часть также выбирают политику до Brexit – 46% и 49% соответственно, пишет Politico.

Самая низкая доля одобряющих правила до Brexit у избирателей партии Найджела Фаража Reform UK – 37%, 21% из них поддерживают сегодняшний подход, а 42% затруднились ответить. Данные о числе опрошенных, датах проведения опроса и статистической погрешности не приводятся.

В среду глава МВД Великобритании Шабана Махмуд признала, что страна лишилась контроля над собственными границами. В 2024 году более 36,8 тыс. нелегальных мигрантов прибыли на лодках через Ла-Манш. Это на 25% больше, чем годом ранее. Рекорд был отмечен три года назад, когда в страну по морю прибыли более 45,7 тыс. мигрантов.

По данным управления национальной статистики, с июня 2023 года по июнь 2024-го чистый приток мигрантов составил 728 тыс. человек, годом ранее – 906 тыс. человек. До выхода из ЕС показатель составлял примерно 250 тыс. человек в год.

Как ранее сообщала ВЗГЛЯД, Тhe Times признала провал плана переселения мигрантов в казармы. Оно оказалось дороже, чем в отелях.

Кроме того, согласно исследованию фирмы YouGov для Sky News, 58% британцев считают миграцию главной угрозой для страны, что является рекордным показателем с 2020 года. Второе и третье места заняли экономика (51%) и система здравоохранения (29%).

Между тем в Британии зафиксирован самый высокий уровень обеспокоенности вопросами миграции с момента выхода из Евросоюза, превзойдя даже экономические проблемы.