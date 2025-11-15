Daily Mail сообщила о прощении 14 тыс. иностранных преступников после извинений

Daily Mail: Тысячи иностранных преступников в Британии избежали наказания после извинений

Tекст: Мария Иванова

Тысячи иностранных преступников, включая насильников, наркоторговцев и бандитов, избежали наказания в Британии после того, как принесли извинения за свои действия, сообщает Daily Mail со ссылкой на данные полицейских управлений страны.

В материалах издания указывается, что всего с 2021 года такие постановления позволили более 14 тыс. иностранцев избежать судебных приговоров, передает РИА «Новости».

Британская система «общественного урегулирования», предусматривающая извинения за незначительные правонарушения, первоначально вводилась для подростков и впервые совершивших преступления. Однако практика стала применяться и к лицам, обвиняемым в серьёзных преступлениях: в течение трёх лет 2,9 тыс. преступников, совершивших сексуальные преступления, в том числе против детей, не предстали перед судом благодаря этой схеме.

Среди избежавших суда есть представители Албании, Конго, Ирана, Филиппин, Венгрии, Польши, Латвии, Румынии, Индии, Франции, Литвы, Пакистана, Непала, Алжира, Сирии, Нигерии и Зимбабве. Daily Mail отмечает, что точное число иностранных правонарушителей может быть существенно выше, так как часть подразделений полиции не предоставила всех данных о гражданстве преступников.

Журналисты подчеркивают, что за последние три года более 412 тыс. человек в Британии в целом избежали судебного преследования, ограничившись лишь извинениями. Газета приводит цитату: «Эти цифры подчёркивают абсурдное состояние британской системы правосудия».

По данным министерства юстиции Британии, ежегодно ошибочно освобождаются более 100 преступников. В 2024 году на лодках через Ла-Манш в страну прибыли уже 36,8 тыс. нелегалов, а размещение просителей убежища обходится властям в несколько миллионов фунтов стерлингов в сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 12 месяцев в Британии по ошибке освободили 262 заключенных.

В ноябре ошибочно выпущенный из тюрьмы Лондона преступник сдался властям.

При этом за год Британия из-за переполненных тюрем освободила досрочно 26 тыс. заключенных.