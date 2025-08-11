Британия досрочно освободила 26 тыс. заключенных из-за переполненных тюрем

Daily Mail: Британия освободила 26 тыс. заключенных из-за переполненных тюрем

Tекст: Мария Иванова

Около 26,5 тыс. заключенных были досрочно освобождены в Британии для снижения нагрузки на тюрьмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Daily Mail и данные минюста страны.

Программа УДО была представлена министром юстиции Шабаной Махмуд в сентябре 2024 года, с этого времени до конца марта по ней отпустили 26 456 человек.

Большинство освобожденных – граждане Британии, однако среди них оказалось 2 613 иностранцев. По информации Daily Mail, около 250 человек были приговорены к 14 и более годам, но все равно вышли по УДО. Кроме того, среди отпущенных – 490 осужденных с наказанием от 10 до 14 лет и еще примерно тысяча с приговором от 7 до 10 лет.

В среднем ежемесячно по данной схеме свободу получают 3,5 тыс. заключенных. По прогнозу газеты, к сентябрю 2025 года число досрочно выпущенных достигнет почти 45 тыс. человек. Эта мера принята на фоне постоянной перегрузки пенитенциарной системы, которая достигла критических значений после антимигрантских протестов летом 2024 года.

Среди новых мер минюста – сокращение срока, после которого возможно условно-досрочное освобождение: осенью 2024 года тысячи заключенных вышли на свободу после отбытия 40% срока, а не прежних 50%. Также власти объявили о планах выдворять иностранных преступников сразу после приговора, а не после половины срока, как это было раньше.

