  • Новость часаМИД заявил протест Германии из-за слов о Южных Курилах
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Германия заявила о создании «пит-стопов» на случай конфликта с Россией
    СВР заявила о подготовке Британией экологической катастрофы в международных водах
    В Харьковской области уничтожен цех ВСУ с германским оборудованием и инженерами
    Путин провел вторые за неделю телефонные переговоры с Нетаньяху
    Боррель сообщил о заморозке помощи ЕС Украине
    Бастрыкин назвал предварительный ущерб от преступлений ВСУ в Курской области
    Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским
    Гособвинение запросило шесть лет колонии для экс-директора парка «Патриот»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

    10783 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности

    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    6 комментариев
    4 августа 2025, 18:12 • В мире

    Разрыв с Россией надломил финское общество

    Разрыв с Россией надломил финское общество
    @ Peter Endig/DPA/ТАСС

    Tекст: Станислав Лещенко

    Финляндия, которая еще недавно считалась эталоном благополучия, охвачена эпидемией магазинных краж. Магазины, терпящие огромные убытки, вынуждены избавляться от касс самообслуживания и усиливать охрану. Судя по всему, упадок экономики Финляндии из-за разрыва страны с Россией привел к существенным изменениям к худшему в самом финском обществе.

    В последнее время проявилось несколько ярких признаков, показывающих, что Финляндия уже больше не является той страной всеобщего счастья и благополучия, какой ее любили описывать. Так, в последнее время в стране наблюдается всплеск популярности торговых точек, где продают товары секонд-хенд. В магазинах подержанных вещей чаще всего покупают одежду, но большим спросом пользуются также книги и посуда. Все больше интереса вызывают и предметы рукоделия. Это следует из опроса потребителей, проведенного в начале нынешнего года финским Центром окружающей среды.

    Главный экономист финской Ассоциации торговли Яана Курьеноя подтверждает, что финны все чаще предпочитают закупаться в комиссионных магазинах. Справедливость этого вывода отмечает и Танья Нису, владелица магазина «уцененки» Nisulla в городе Суоненйоки – по ее словам, особенно быстро у нее с полок сметают товары для рукоделия.

    Еще два года назад в Суоми был зафиксирован беспрецедентный рост продаж заплаток (патчей) для одежды и швейных принадлежностей. Причем, по словам экспертов, спрос на заплатки стал расти одновременно с ростом цен на электроэнергию. Финская газета Iltalehti пишет, что в магазинах сети Prisma продажи заплаток и принадлежностей для пошива и ремонта одежды за короткое время выросли на тридцать процентов. Популярность заплаток объясняют тем, что люди открыли для себя легкость их применения: оказалось, что ремонтировать одежду проще, чем многие раньше думали. Кроме того, финнам пришлось задуматься о сроке службы одежды из-за роста цен.

    Стремление финнов к экономии вполне объяснимо. Государственное статистическое управление свидетельствует, что обитатели страны Суоми уже третий год подряд сталкиваются с нарастающими финансовыми трудностями. В 2024 году трудности с получением дохода, достаточного для покрытия основных расходов, испытывали 9% жителей государства.

    С тех пор как Финляндия почти полностью разрушила свое экономическое сотрудничество с большим восточным соседом, ситуация в стране покатилась под уклон. Время от времени в финской прессе появляются грустные рассказы предпринимателей, особенно из юго-западных «туристических» регионов, сообщающих, как тяжко им живется после исчезновения в их краях россиян. Но от разрыва с Россией в стране страдают не только приграничные земли, но и некоторые отрасли финской экономики – например, деревообработка, гражданская авиация.

    Государство вынуждено резать социальные программы, сокращать пособия – и некоторым финнам из-за этого приходится лишаться жилья. Так, в прошлом году в Суоми впервые с 2012 года выросло число людей, не имеющих жилья. В стране насчитали 3806 бездомных, что на 377 человек больше, чем годом ранее.

    Учитывая вышеприведенное, неудивительно, что в магазинах Суоми резко увеличилось количество краж – об этом, в частности, свидетельствует статистика финской полиции. Данные по Центральной Финляндии показывают, что с января по июнь только в этой, далеко не самой многолюдной области страны было зарегистрировано 2715 заявлений о случаях воровства в торговых точках. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составляет более 64%.

    «Сейчас в магазине воруют все», – жалуется управляющая одним из магазинов сети K-market в Тампере Ида-Ребекка Лехмус.

    Финские полицейские считают, что рост воровства из магазинов связан со злоупотреблениями алкоголем: люди чаще всего идут на преступление в состоянии опьянения. Однако корневой причиной является не алкоголизм, а обнищание – просто финны предпочитают перед актом кражи пропустить стаканчик «для храбрости».

    Также полицейские и охранники отмечают, что магазинные воры стали куда более изобретательными. Некоторые применяют пакеты из фольги – помещенные в фольгу товары становятся невидимыми для магазинных датчиков. Порою даже специальные вставки из фольги вшиваются внутрь курток. Отдельные воришки додумались до использования мощных магнитов для удаления с товара защитных элементов.

    Многие воры делают ставку на тупую наглость: просто забирают любой понравившийся товар с полки и идут мимо кассы с независимым видом.

    В случае, если срабатывает сигнализация, воришки пускаются в бегство, уповая на быстроту своих ног. И теперь в финских магазинах покупателей просят открывать сумки и показывать их содержимое кассиру перед выходом. Такое нововведение появилось, в частности, в гипермаркете K-Citymarket в городе Састамала. Ритейлер Kesko, которому принадлежит данная торговая сеть, просит покупателей отнестись к этим проверкам с пониманием.

    Каждая сеть принимает свои собственные меры безопасности. Так, продовольственные магазины ретейлера S Group (S-market, Prisma, Sale и Alepa) стали ограждать рабочие места кассиров стеклянными перегородками – попасть внутрь можно только с помощью персональной ключ-карты. При необходимости кассир может укрыться там, чтобы «чувствовать себя в безопасности». В S Group пояснили, что идут на эту меру, поскольку «обстановка становится все более напряженной», а продавцы и кассиры все чаще сталкиваются с угрозами, которые «становятся все более дерзкими».

    Воры уже не ограничиваются выносом товаров, но и угрожают физическим насилием работникам магазина, пытающимся их остановить.

    Также в прошлом году в финских магазинах противокражные датчики и специальные наклейки с «сигнализацией» появились даже на самых дешевых продуктах питания, чья стоимость не превышает пары евро. Хотя ранее от магазинных воров таким образом защищали только дорогие товары: сыры, мясную и рыбную продукцию. Ну и, наконец, в магазинах Kesko и других сетей стали выводить на экраны касс самообслуживания изображения с камер видеонаблюдения. «Цель – показать покупателям, что их действия отслеживаются, чтобы они не оставляли покупки без сканирования и оплаты», – сообщили в Kesko.

    Поскольку эта мера особо не подействовала, финские магазины начали и вовсе отказываться от касс самообслуживания, которые массово внедрялись в местных торговых точках еще несколько лет назад. По этому поводу газета Helsingin Sanomat пообщалась с управляющим магазином сети K-market в хельсинкском районе Риолахти Нико Гренбергом. Тот объяснил это решение повсеместной «нечестностью покупателей». По его словам,

    кассы самообслуживания в последнее время приносили убытки на десятки тысяч евро в год, поскольку покупатели придумывали «самые изощренные способы кражи товаров» в обход этих касс.

    Здесь стоит напомнить, что, судя по данным 2018 года, Финляндия считалась лидером ЕС по общественному доверию – на тот момент там доверяли окружающим 85% населения. Более свежие данные пока отсутствуют, но если замеры будут сделаны непредвзято, то окажется, что в последнее время этот показатель резко снизился. Рост магазинных краж и отказ от касс самообслуживания является серьезным симптомом неблагополучия и надлома финского общества. Материальные потери ведут к психологическим и общественным изменениям.

    Сходные процессы наблюдаются и в других странах ЕС. И речь идет отнюдь не только о странах Прибалтики, но и о государствах, считавшихся эталоном благополучия. Так по данным издания Bild магазины в Германии терпят рекордные убытки из-за краж. По данным Торгового союза Германии (HDE), в 2024 году сумма ущерба от магазинных воров составила 3 млрд евро – на 20% больше, чем в 2022-м.

    Трудно не заметить прямую связь происходящего с упадком экономики Евросоюза из-за антироссийских санкций. Финляндия является в данном случае едва ли не лучшим примером того, как разрыв с Россией разрушает основы финского общества.

    Главное
    Число автомобилей у Крымского моста выросло до четырех тысяч
    Трамп пообещал значительно повысить пошлины Индии за импорт нефти России
    Казахстан поставил в Венгрию первую партию нефти
    Экс-главы Моссад и ЦАХАЛ попросили Трампа остановить операцию Нетаньяху в Газе
    Нобелевский лауреат назвал срок появления ИИ с возможностями человека
    Губернатор Вологодской области разрешил сети «Красное и белое» продавать хлеб
    Россиянка сломала позвоночник из-за вирусного трюка на шпильках

    Индия проигнорировала нефтяной шантаж США

    Индия продолжает покупать российскую нефть, мощности НПЗ полностью загружены, идут переговоры об оптовой закупке сырья в сентябре. С требованиями к Нью-Дели отказаться от российской нефти выступал президент США Дональд Трамп, который угрожал тарифами и вторичными санкциями. Как говорят эксперты, Россия превратилась для Индии в крупнейшего поставщика, разорвать контракты в одночасье просто невозможно. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые границы России признали в Америке с умыслом

    Власти Никарагуа в лице президента Даниэля Ортеги и его жены поступили как старые друзья – и прислали в Россию официальное письмо с признанием конституционных границ РФ от Херсона до Курил. Но это, скорее всего, не просто жест дружбы. В нем есть грандиозный замысел. Подробности

    Перейти в раздел

    «Дает пинка, но помогает». Как наводится справедливость в Коми

    Для российского губернатора, чей срок на посту закончен, дальнейший путь, как правило, ведет либо к повышению, либо к уходу из власти. Ростислав Гольдштейн – бывший губернатор ЕАО, ныне исполняющий обязанности главы Коми – представитель третьего, весьма редкого управленческого пути. Какие практики можно перенести с Дальнего Востока на Русский Север? И что надо внедрять, получив президентское назначение в другой регион? Подробности

    Перейти в раздел

    Война будущего докажет бессилие США и Израиля

    Стали появляться новые подробности, доказывающие, что Израиль и США прекратили противостояние с Ираном не из-за доброй воли. Все дело в том, что у них оказались на пределе возможности защищаться от иранских ракетных ударов. Это обстоятельство показывает то, как уже в скором времени будут выглядеть войны будущего – и почему в них будут побеждать те, кто сегодня выглядит очень слабым. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Скандал в Пентагоне на руку Москве

      Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

    • Новое признание новых границ России

      Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

    • Путин ответил на ультиматум США

      Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации