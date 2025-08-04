Tекст: Станислав Лещенко

В последнее время проявилось несколько ярких признаков, показывающих, что Финляндия уже больше не является той страной всеобщего счастья и благополучия, какой ее любили описывать. Так, в последнее время в стране наблюдается всплеск популярности торговых точек, где продают товары секонд-хенд. В магазинах подержанных вещей чаще всего покупают одежду, но большим спросом пользуются также книги и посуда. Все больше интереса вызывают и предметы рукоделия. Это следует из опроса потребителей, проведенного в начале нынешнего года финским Центром окружающей среды.

Главный экономист финской Ассоциации торговли Яана Курьеноя подтверждает, что финны все чаще предпочитают закупаться в комиссионных магазинах. Справедливость этого вывода отмечает и Танья Нису, владелица магазина «уцененки» Nisulla в городе Суоненйоки – по ее словам, особенно быстро у нее с полок сметают товары для рукоделия.

Еще два года назад в Суоми был зафиксирован беспрецедентный рост продаж заплаток (патчей) для одежды и швейных принадлежностей. Причем, по словам экспертов, спрос на заплатки стал расти одновременно с ростом цен на электроэнергию. Финская газета Iltalehti пишет, что в магазинах сети Prisma продажи заплаток и принадлежностей для пошива и ремонта одежды за короткое время выросли на тридцать процентов. Популярность заплаток объясняют тем, что люди открыли для себя легкость их применения: оказалось, что ремонтировать одежду проще, чем многие раньше думали. Кроме того, финнам пришлось задуматься о сроке службы одежды из-за роста цен.

Стремление финнов к экономии вполне объяснимо. Государственное статистическое управление свидетельствует, что обитатели страны Суоми уже третий год подряд сталкиваются с нарастающими финансовыми трудностями. В 2024 году трудности с получением дохода, достаточного для покрытия основных расходов, испытывали 9% жителей государства.

С тех пор как Финляндия почти полностью разрушила свое экономическое сотрудничество с большим восточным соседом, ситуация в стране покатилась под уклон. Время от времени в финской прессе появляются грустные рассказы предпринимателей, особенно из юго-западных «туристических» регионов, сообщающих, как тяжко им живется после исчезновения в их краях россиян. Но от разрыва с Россией в стране страдают не только приграничные земли, но и некоторые отрасли финской экономики – например, деревообработка, гражданская авиация.

Государство вынуждено резать социальные программы, сокращать пособия – и некоторым финнам из-за этого приходится лишаться жилья. Так, в прошлом году в Суоми впервые с 2012 года выросло число людей, не имеющих жилья. В стране насчитали 3806 бездомных, что на 377 человек больше, чем годом ранее.

Учитывая вышеприведенное, неудивительно, что в магазинах Суоми резко увеличилось количество краж – об этом, в частности, свидетельствует статистика финской полиции. Данные по Центральной Финляндии показывают, что с января по июнь только в этой, далеко не самой многолюдной области страны было зарегистрировано 2715 заявлений о случаях воровства в торговых точках. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составляет более 64%.

«Сейчас в магазине воруют все», – жалуется управляющая одним из магазинов сети K-market в Тампере Ида-Ребекка Лехмус.

Финские полицейские считают, что рост воровства из магазинов связан со злоупотреблениями алкоголем: люди чаще всего идут на преступление в состоянии опьянения. Однако корневой причиной является не алкоголизм, а обнищание – просто финны предпочитают перед актом кражи пропустить стаканчик «для храбрости».

Также полицейские и охранники отмечают, что магазинные воры стали куда более изобретательными. Некоторые применяют пакеты из фольги – помещенные в фольгу товары становятся невидимыми для магазинных датчиков. Порою даже специальные вставки из фольги вшиваются внутрь курток. Отдельные воришки додумались до использования мощных магнитов для удаления с товара защитных элементов.

Многие воры делают ставку на тупую наглость: просто забирают любой понравившийся товар с полки и идут мимо кассы с независимым видом.

В случае, если срабатывает сигнализация, воришки пускаются в бегство, уповая на быстроту своих ног. И теперь в финских магазинах покупателей просят открывать сумки и показывать их содержимое кассиру перед выходом. Такое нововведение появилось, в частности, в гипермаркете K-Citymarket в городе Састамала. Ритейлер Kesko, которому принадлежит данная торговая сеть, просит покупателей отнестись к этим проверкам с пониманием.

Каждая сеть принимает свои собственные меры безопасности. Так, продовольственные магазины ретейлера S Group (S-market, Prisma, Sale и Alepa) стали ограждать рабочие места кассиров стеклянными перегородками – попасть внутрь можно только с помощью персональной ключ-карты. При необходимости кассир может укрыться там, чтобы «чувствовать себя в безопасности». В S Group пояснили, что идут на эту меру, поскольку «обстановка становится все более напряженной», а продавцы и кассиры все чаще сталкиваются с угрозами, которые «становятся все более дерзкими».

Воры уже не ограничиваются выносом товаров, но и угрожают физическим насилием работникам магазина, пытающимся их остановить.

Также в прошлом году в финских магазинах противокражные датчики и специальные наклейки с «сигнализацией» появились даже на самых дешевых продуктах питания, чья стоимость не превышает пары евро. Хотя ранее от магазинных воров таким образом защищали только дорогие товары: сыры, мясную и рыбную продукцию. Ну и, наконец, в магазинах Kesko и других сетей стали выводить на экраны касс самообслуживания изображения с камер видеонаблюдения. «Цель – показать покупателям, что их действия отслеживаются, чтобы они не оставляли покупки без сканирования и оплаты», – сообщили в Kesko.

Поскольку эта мера особо не подействовала, финские магазины начали и вовсе отказываться от касс самообслуживания, которые массово внедрялись в местных торговых точках еще несколько лет назад. По этому поводу газета Helsingin Sanomat пообщалась с управляющим магазином сети K-market в хельсинкском районе Риолахти Нико Гренбергом. Тот объяснил это решение повсеместной «нечестностью покупателей». По его словам,

кассы самообслуживания в последнее время приносили убытки на десятки тысяч евро в год, поскольку покупатели придумывали «самые изощренные способы кражи товаров» в обход этих касс.

Здесь стоит напомнить, что, судя по данным 2018 года, Финляндия считалась лидером ЕС по общественному доверию – на тот момент там доверяли окружающим 85% населения. Более свежие данные пока отсутствуют, но если замеры будут сделаны непредвзято, то окажется, что в последнее время этот показатель резко снизился. Рост магазинных краж и отказ от касс самообслуживания является серьезным симптомом неблагополучия и надлома финского общества. Материальные потери ведут к психологическим и общественным изменениям.

Сходные процессы наблюдаются и в других странах ЕС. И речь идет отнюдь не только о странах Прибалтики, но и о государствах, считавшихся эталоном благополучия. Так по данным издания Bild магазины в Германии терпят рекордные убытки из-за краж. По данным Торгового союза Германии (HDE), в 2024 году сумма ущерба от магазинных воров составила 3 млрд евро – на 20% больше, чем в 2022-м.

Трудно не заметить прямую связь происходящего с упадком экономики Евросоюза из-за антироссийских санкций. Финляндия является в данном случае едва ли не лучшим примером того, как разрыв с Россией разрушает основы финского общества.