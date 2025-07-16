Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Yle: Турбизнес в Финляндии оказался под угрозой без россиян
Восточные регионы Финляндии столкнулись с серьезными трудностями в туризме из-за резкого сокращения потока гостей из России, сообщают финские СМИ.
Отсутствие российских туристов привело большое число туристических компаний в Восточной Финляндии на грань выживания, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yle.
Попытки привлечь посетителей из Центральной Европы сталкиваются с трудностями, в частности, немецкий туроператор отменил рейсы в Савонлинну из-за низких продаж.
Ситуация усугубляется тем, что доходы туристического бизнеса в регионе значительно упали, и это затронуло всех участников рынка. По словам менеджера проектов Visit Finland, некоторые предприниматели были вынуждены закрыть свои заведения из-за финансовых потерь.
Сложившаяся ситуация оказывает негативное влияние на экономику региона, традиционно ориентированного на российских туристов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Финляндии с 15 июля вступил в силу официальный запрет для граждан России и Белоруссии на оформление сделок с земельными участками.