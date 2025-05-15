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Захарова заявила о провале экономики ЕС из-за антироссийских санкций
Захарова заявила, что экономические проблемы ЕС появились из-за мифа о российской угрозе
МИД России подчеркнул связь ухудшения экономической ситуации в ЕС с антироссийскими санкциями и политикой манипуляций европейских чиновников.
Европейский союз спровоцировал серьезные экономические проблемы, раздувая миф о российской угрозе и вводя нелегитимные санкции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
Захарова пояснила: «Еэсовцы придумывают российскую угрозу, потому что этот миф и его распространение помогает отвлечь внимание собственного населения от катастрофической ситуации в экономике». Захарова отметила, что антироссийские санкции и отказ от выгодных российских ресурсов привели к этим последствиям.
Дипломат подчеркнула постоянные манипуляции европейских чиновников в экономике и финансах, а также политизацию экономических тем – от новых парадигм до экологических факторов ради сиюминутной выгоды. По ее словам, отсутствие рыночной логики в действиях ЕС делает экономические трудности неизбежными.
Захарова также прокомментировала незаконное использование доходов от российских суверенных активов для поддержки киевского режима, назвав такие действия «воровством, узаконенным годами и даже веками». Она подчеркнула, что помощь Украине сопровождается закредитовыванием и разграблением оставшихся ресурсов этой страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, Евросоюз утвердил 17-й пакет антироссийских санкций и приступил к подготовке новых рестрикций. МИД России в ответ объявил о подготовке продуманных мер, которые направлены на защиту интересов российских граждан.