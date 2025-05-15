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Захарова пообещала выверенные шаги России против санкций ЕС
Захарова заявила о готовности России к ответным мерам на санкции ЕС
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о подготовке продуманных ответных мер на новые санкции Евросоюза, подчеркнув приоритет интересов российских граждан.
Москва не оставит без реакции санкции Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС. По словам дипломата, Россия намерена предпринимать выверенные ответные шаги, которые будут в первую очередь исходить из интересов страны и ее граждан.
«Разумеется, как вы знаете, ни один из этих санкционных пакетов не остается без надлежащей реакции с российской стороны. Выверенные ответные меры, которые учитывают в первую очередь наши интересы, интересы нашей страны и ее граждан, будут предприниматься, я еще раз говорю, в ответ на подобные действия и впредь», – отметила Захарова.
Она подчеркнула, что подобная политика будет применяться к каждому новому санкционному пакету Европейского союза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял решение о расширении санкционного списка в отношении России, включив туда десятки компаний, банков и физических лиц.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Евросоюз после утверждения 17-го пакета антироссийских санкций приступает к подготовке новых рестрикций.