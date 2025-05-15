Захарова пообещала выверенные шаги России против санкций ЕС

Захарова заявила о готовности России к ответным мерам на санкции ЕС

Tекст: Елизавета Шишкова

Москва не оставит без реакции санкции Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС. По словам дипломата, Россия намерена предпринимать выверенные ответные шаги, которые будут в первую очередь исходить из интересов страны и ее граждан.

«Разумеется, как вы знаете, ни один из этих санкционных пакетов не остается без надлежащей реакции с российской стороны. Выверенные ответные меры, которые учитывают в первую очередь наши интересы, интересы нашей страны и ее граждан, будут предприниматься, я еще раз говорю, в ответ на подобные действия и впредь», – отметила Захарова.

Она подчеркнула, что подобная политика будет применяться к каждому новому санкционному пакету Европейского союза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял решение о расширении санкционного списка в отношении России, включив туда десятки компаний, банков и физических лиц.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Евросоюз после утверждения 17-го пакета антироссийских санкций приступает к подготовке новых рестрикций.