Советник Трампа заявил о потере Украиной Крыма

Советник Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность

Tекст: Мария Иванова

Старший советник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза в интервью Би-би-си заявил, что Украине следует принять «реалистичное видение мира» в отношениях с Россией, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что «возвращение Крыма должно перестать быть приоритетом для Украины». По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на возврате Крыма как условии мира, это покажет его несерьезный подход к переговорам.

Ланза прямо заявил, что Крым потерян для Украины и, если возвращение полуострова станет главной целью, рассчитывать на участие американских военных в этом процессе не стоит.

Он акцентировал внимание на том, что будущая администрация Трампа намерена сосредоточиться на достижении мира, а не на обеспечении Украины возможностями для контрнаступления. Ланза подчеркнул важность обсуждения с Украиной реалистичных взглядов «на мир, а не победу».

Советник также раскритиковал политику администрации демократов, включая президента Джо Байдена, в отношении Украины. Он отметил, что Украина не получила достаточной поддержки от европейских стран и Белого Дома, чтобы победить в самом начале конфликта.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп уже разрабатывает новую стратегию в отношении Украины и Израиля.

Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский шокирован победой Трампа, так как опасается снижения американской помощи и возможного завершения конфликта.

Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, выразил сомнения в способности Трампа завершить конфликт на Украине в течение одного дня, отметив, что его усилия могут привести к соглашению, не выгодному для Европы и Украины.