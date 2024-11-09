Президент Чехии усомнился в обещаниях Трампа по Украине

Президент Чехии счел нереалистичными обещания Трампа завершить конфликт на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом он заявил на конференции Prague Defence Summit. Павел отметил, что многие страны ожидают прихода новой администрации США, надеясь на перемены, которые может привнести Трамп, передает РИА «Новости».

«Я не думаю, что это возможно, но в то же время верю, что он приложит усилия для завершения этой войны и заключения соглашения с президентом (РФ Владимиром) Путиным», – добавил он.

Однако президент Чехии подчеркнул, что вероятное соглашение, скорее всего, не будет соответствовать интересам Европы или Украины. Тем самым Павел выразил обеспокоенность, что усилия Трампа могут не привести к положительным изменениям для региона.

Ранее сообщалось, что Трамп разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля.

Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются, заявили в Кремле.

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что под руководством Трампа США могут попытаться навязать России корейский сценарий для урегулирования конфликта на Украине.