Константинов считает, что США могут предложить корейский сценарий для Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что Трамп может попытаться создать буферную зону на линии фронта, подобную демилитаризованной зоне на Корейском полуострове, передает РИА «Новости».

Корейская война 1950-1953 годов завершилась перемирием, но не мирным договором, и полуостров по-прежнему находится в состоянии войны. Константинов считает, что аналогичный подход может быть применен и к конфликту на Украине для его заморозки.

Он также выразил мнение, что в ближайшие месяцы может быть создана российско-американская рабочая группа для урегулирования ситуации на Украине. Глава парламента подчеркнул необходимость отдаления украинских войск от российской границы и заявил о важности смены власти на Украине с отказом от русофобии и денацификации.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп не озвучил свое видение завершения конфликта на Украине.

The Wall Street Journal сообщала, что советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях, писала

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что конфликт на Украине завершится по корейскому сценарию, но фундаментальное решение отложится на десятилетия.