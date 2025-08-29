  • Новость часаПолитолог: Европе не удалось раздуть скандал из ударов ВС России по Киеву
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине

    Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм

    Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    29 августа 2025, 12:29 • Новости дня

    ФСБ задержала организатора «Свидетелей Иеговы» в Крыму

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководителя ячейки запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы*», работавшей в Ялте и Алуште, задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Правоохранители задержали мужчину 1972 года рождения, его подозревают в координации деятельности религиозной группы «Свидетелей Иеговы*» в Ялте и Алуште, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    По версии следствия, подозреваемый координировал собрания, где обсуждались идеи «Свидетелей Иеговы», читались религиозные тексты и распространялась соответствующая литература.

    Следственный комитет России уточнил, что уголовное дело возбуждено в отношении 52-летнего жителя села Запрудное. Мужчине вменяется организация деятельности религиозной организации, признанной судом экстремистской и ликвидированной на территории России.

    В декабре 2024 года в Москве и области прошли обыски по делу о деятельности запрещенной экстремистской организации «Свидетели Иеговы», задержали пятерых человек.

    До этого организатора и пятерых участников структуры «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» задержали в Ленобласти.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    28 августа 2025, 22:06 • Новости дня
    Минобороны показало новые кадры со взорвавшего корабль ВМС Украины катера
    Минобороны показало новые кадры со взорвавшего корабль ВМС Украины катера
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны России опубликовало видео момента атаки на украинский корабль «Симферополь» с борта безэкипажного катера.

    Кадры, опубликованные в Telegram-канале Минобороны России, демонстрируют, как безэкипажный катер движется по направлению к среднему разведывательному кораблю ВМС Украины «Симферополь».

    На видео хорошо видно, как катер на большой скорости приближается к борту украинского судна, после чего происходит взрыв. Сообщается, что в результате удара корабль был уничтожен.

    Видео снято непосредственно с борта российского безэкипажного катера, участвовавшего в операции по поражению корабля противника.

    Ранее Министерство обороны России опубликовало видео атаки корабля «Симферополь» Военно-морских сил Украины российским безэкипажным катером.

    Министерство обороны России заявило об уничтожении корабля в устье Дуная с помощью быстроходного безэкипажного катера.

    Эксперт Денис Федутинов сообщил, что такой катер впервые применили для уничтожения корабля ВМС на Украине.

    29 августа 2025, 03:40 • Новости дня
    Стало известно о «неожиданном» подарке России Китаю

    Sohu: Россия предложила Китаю спасение авиастроительной отрасли

    Стало известно о «неожиданном» подарке России Китаю
    @ Ye Pingfan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский президент Владимир Путин в сентябре посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и военный парад в Пекине, но перед этим российская сторона сделала китайским товарищам неожиданный и дорогой подарок, пишет портал Sohu.

    «Генеральный директор Российской государственной технологической корпорации «Ростех» Сергей Чемезов 21 августа публично заявил о готовности компании поставлять российские авиадвигатели в Китай при наличии спроса, что демонстрирует решимость Китая и России углублять сотрудничество в сфере высокотехнологичного производства», – отметили в статье на портале Sohu.

    Это сотрудничество не просто отношения покупателя и продавца, а глубокое взаимодействие, основанное на общих стратегических интересах, подчеркнули в материале.

    Такую значимость в Пекине придали этому событию оттого, что незадолго до заявления Чемезова стало известно о намерениях США остановить поставки силовых двигателей для китайского авиалайнера COMAC C919. Предложение России становится спасением отрасли, так как в наличии у Москвы есть двигатели, которые могут сочетаться с китайским лайнером.

    В КНР своего роде жест доброй воли со стороны России ценят и понимают, что он имеет собственные мотивы. Однако в целом он поразил и удивил китайских журналистов, которые назвали предложение Москвы накануне визита российского президента Путина в Пекин настоящим подарком.

    «Не менее интригующим моментом стал факт того, что непосредственно перед отъездом Путина Россия преподнесла КНР значительный приветственный подарок», – приводит портал АБН24 выдержку из статьи китайского издания.

    Там отметили, что предложение Россией сотрудничества в области авиационных двигателей в качестве дипломатического приветственного подарка подчеркивает близость китайско-российских отношений.

    «Сотрудничество Китая и России в авиационной промышленности придаст новый импульс глобальному научно-техническому развитию и откроет другим развивающимся странам новый путь к преодолению технологических барьеров», – надеются в Китае.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» за первое полугодие 2025 года выполнила 65% гособоронзаказа, а доходы компании достигли 1,5 трлн рублей, заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. Он также сообщил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 заинтересовал иностранных заказчиков благодаря участию в реальных боевых действиях и своим характеристикам.

    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    28 августа 2025, 18:28 • Новости дня
    Экс-директора Театра сатиры заподозрили в крупном хищении госсредств

    Экс-директор Театра сатиры Мамедали Агаев задержан по подозрению в крупном мошенничестве

    Экс-директора Театра сатиры заподозрили в крупном хищении госсредств
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Силовые структуры задержали бывшего директора Театра сатиры Мамедали Агаева, которого подозревают в хищении более 20 млн рублей из бюджета Москвы.

    По данным, которые приводит ТАСС, в столице сотрудники МВД и ФСБ задержали бывшего директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева по подозрению в мошенничестве.

    Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что задержанный подозревается в хищении из бюджета Москвы свыше 20 млн рублей.

    Она отметила: «Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан житель столицы.

    Бывший директор одного из крупнейших театров подозревается в мошенничестве». В правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о Мамедали Агаеве, который возглавлял Театр сатиры с 1992 по 2021 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководителю МХАТ им. М. Горького и Михайловского театра Владимиру Кехману предъявлено обвинение в растрате, он находится под подпиской о невыезде.

    Спекулянты, которые нелегально продавали билеты, ранее забирали до половины дохода Большого театра, пока не были введены новые меры защиты.

    В 2025 году театры России получат более 1 млрд рублей на обновление материально-технической базы и создание новых постановок.

    29 августа 2025, 10:47 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 80%, при этом 81% опрошенных считают, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно данным исследования фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 80%, передает ТАСС.

    Большинство респондентов (81%) считают, что Путин хорошо выполняет свои обязанности на посту главы государства.

    В сообщении отмечается, что 55% опрошенных положительно оценили работу правительства, что на три процентных пункта меньше по сравнению с предыдущей неделей. О работе премьер-министра Михаила Мишустина положительно отозвались 57% участников опроса, что также на три процентных пункта ниже прежнего показателя.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» по результатам исследования составил 43%, что на один процентный пункт выше, чем неделей ранее. Поддержка КПРФ и ЛДПР не изменилась, составив соответственно 7% и 9%. За партию «Справедливая Россия – За правду» выступили 4% опрошенных, за «Новых людей» – 3%.

    Опрос проводился с 22 по 24 августа среди 1,5 тыс. граждан страны.

    28 августа 2025, 20:42 • Новости дня
    Украину начали массово покидать мужчины в возрасте от 18 до 22 лет

    В Сети распространились видео с покидающими Украину мужчинами от 18 до 22 лет

    Украину начали массово покидать мужчины в возрасте от 18 до 22 лет
    @ IMAGO/Bihlmayerfotografie/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет начали массово покидать территорию Украины в первый день после вступления в силу постановления кабмина, разрешающего им пересечение границы, сообщили СМИ.

    На видео, опубликованных изданием «Страна» и его Telegram-каналом, молодые люди делятся эмоциями и рассказывают о своих поездках. Один из мужчин говорит: «Я уже в Польше, я думал, это неправда», передает РИА «Новости».

    На других записях группы друзей готовятся к выезду за пределы Украины, отмечая, что «настал этот момент. Будем выезжать в Польшу». Очереди на пунктах пропуска в основном состоят из молодых мужчин, что подтверждается кадрами с границы. Некоторые рассказали, что не смогли выехать ночью, но утром пересечь границу у них получилось.

    При этом на Украине мобилизационный возраст начинается с 25 лет, но во время военного положения мужчинам от 18 лет был запрещен выезд из страны. В результате многие семьи вывозили своих сыновей до наступления совершеннолетия, чтобы избежать ограничений. Новое разрешение уже привело к заметному оттоку молодежи с Украины.

    Ранее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что с момента вступления в силу новых правил молодые мужчины от 18 до 22 лет получили возможность покидать территорию Украины, и уже появились первые выехавшие.

    Накануне в Верховной раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий тюремное заключение за попытку выезда на территорию России или Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде законопроект о введении уголовной ответственности за попытку незаконного пересечения границы. С начала 2025 года украинские пограничники остановили более 13 тыс. человек при попытке незаконно пересечь границу.

    28 августа 2025, 22:47 • Новости дня
    Москва ответила на обвинения в ударе по представительству ЕС в Киеве

    Захарова: ВС России наносят удары только по военным объектам ВСУ

    Москва ответила на обвинения в ударе по представительству ЕС в Киеве
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    МИД России опроверг сообщения СМИ о якобы нанесенном ВС России ударе по зданию представительства Евросоюза в Киеве. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что российские Вооруженные силы наносят удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения вооруженных сил Украины, следует из сообщения на сайте МИД России.

    «Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ», – заявила Захарова.

    Она также отметила, что информационная кампания вокруг якобы российских атак на гражданские объекты поддерживается официальными представителями Евросоюза и близкими к нему СМИ, при этом руководство ЕС и его стран-членов не реагирует на обстрелы гражданской инфраструктуры и теракты на территории России со стороны ВСУ.

    По словам Захаровой, российская сторона неоднократно приводила соответствующие факты на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ. Данная позиция была доведена и.о. постоянного представителя России при Евросоюзе до официальной стороны ЕС.

    Ранее Европейский союз вызвал российского дипломата после повреждения здания своей миссии в Киеве.

    Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина из-за ударов по Киеву, где было повреждено здание дипмиссии.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер рассказал о якобы серьезном повреждении здания Британского совета в Киеве после авиаудара.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает наносить удары по украинской военной инфраструктуре, при этом российская сторона рассчитывает на дипломатическое решение конфликта.

    28 августа 2025, 17:17 • Новости дня
    Эксперты: Запад в постсоветских странах перешел от «майданов» к подкупу

    Политологи назвали основные способы вмешательства ЕС в выборы Молдавии, Армении и Грузии

    Эксперты: Запад в постсоветских странах перешел от «майданов» к подкупу
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Олег Исайченко

    ЕС оказывает прямое давление на Молдавию, Грузию и Армению с целью вмешательства в выборы и приведения к власти угодных Брюсселю кандидатов. Кроме того, Европа использует подкуп элит и оказывает давление на политиков, стремящихся сохранить суверенитет своих стран, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему «Как Запад вмешивается в выборы: новые методы давления на суверенитет».

    «Запад меняет подходы к влиянию на выборы в постсоветских странах, переходя от «мягкой силы» к подрыву их независимости и прямому воздействию на элиты. Вместо прежних «майданов» используются подкуп через НКО, кредиты, взятки и обещания европейской интеграции», – отметил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве России.

    Таким образом, независимость стран постсоветского пространства находится под давлением. Это наглядно демонстрирует ситуация с Молдавией, где к празднованию Дня независимости страны внезапно присоединились президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск.

    Обращает на себя внимание и расширение присутствия НАТО в Молдавии, что также является частью электоральных программ, рассчитанных на формирование нужного общественного мнения. А чтобы оно было подкреплено в день выборов, режим Майи Санду «хитрит» с количеством зарубежных избирательных участников и ограничивает права пророссийских избирателей.

    «В частности, около 267 тыс. избирателей Молдавии сейчас проживают в Приднестровье, а для них откроют лишь 12 участков. Для сравнения: в Италии при 250 тыс. избирателей будет открыто 70 участков, а в России на 300 тыс. молдавских избирателей – всего два участка. Это циничное игнорирование демократии, которой когда-то кичился Евросоюз», – сказал эксперт.

    В целом же вмешательство в выборы – это инструмент долгосрочной политики ЕС по внутренней консолидации против неевропейских стран, заметил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. «У ряда государств на постсоветском пространстве нет достаточного количества системных предохранителей от влияния извне», – подчеркнул он.

    По словам спикера, ЕС использует пять инструментов для вмешательства. «Первый – финансовое давление, угрозы санкций. Второй – воздействие на электоральную инфраструктуру, попытки продавливания изменений в избирательное законодательство. Третий – контроль за неправительственными организациями. Четвертый – работа с местными сообществами. Пятый – финансирование СМИ и медийных цифровых платформ», – перечислил он.

    На этом фоне в Армении влияние на избирательные процессы осуществляется через финансирование НКО, дипломатию, экономику, избирательные технологии, а также вопросы заключения мирного договора с Баку, напомнил Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве России. Он добавил, что в республике сформировалась целая отрасль – грантовая экономика.

    «Но несмотря на сложный дискурс в двусторонних отношениях, Армения остается одним из ключевых союзников России и участником таких интеграционных проектов, как ЕАЭС и ОДКБ, что демонстрирует визит Никола Пашиняна в Москву в конце сентября. Однако тревога в связи с попытками внешнего влияния на волеизъявление армянских граждан в преддверии выборов сохраняется и будет только нарастать», – сказал Мартынов.

    Параллельно с этим влияние и давление оказывается и на политиков Армении, Грузии и Молдавии, особенно в том случае, если кто-то публично проявляет нелояльность Брюсселю и стремится сохранить право своего народа на суверенитет.

    При этом Европа хоть и пытается влиять на выборы в постсоветских странах, но при этом сама испытывает массу проблем, подчеркнул Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России.

    Он напомнил, что официальный Берлин пытается «пришить» статус экстремистской партии «Альтернатива для Германии», во Франции против Марин Ле Пен выдвинуты спорные обвинения, а ситуация в Италии жестко контролируется через обязательства по госдолгу. «Поэтому никакой демократии, которую ЕС хотел нести миру, в самой Европе в помине нет», – заключил Селезнев.

    29 августа 2025, 10:57 • Новости дня
    США назвали удар по Киеву «понятным ответом» России на атаки Украины

    Белый дом назвал удар по Киеву «понятным ответом» России на атаки Украины по российским НПЗ

    США назвали удар по Киеву «понятным ответом» России на атаки Украины
    @ Eric Lee/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация Дональда Трампа не стала резко осуждать удары России по объектам в Киеве, объяснив действия Москвы ответом на удары по российским НПЗ, сообщает Politico.

    Белый дом выступил с нейтральным заявлением по поводу российского удара по Киеву, передает Politico.

    Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что президент Трамп не был удивлен атакой.

    «Он был не рад этому шагу, но и не был удивлен», – заявила Ливитт.

    Она также подчеркнула, что считает действия России «понятным ответом» на удары Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям за последний месяц. Ливитт добавила: «Это две страны, которые долгое время находятся в состоянии войны».

    Ряд европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера, публично осудили атаку, назвав ее проявлением «террора и варварства», и усомнились в искренности намерений Владимира Путина завершить конфликт. Они выразили надежду, что удары по Киеву убедят Трампа занять более жесткую позицию. Официальные лица Европы считают, что Вашингтон должен усилить давление на Москву.

    Несмотря на возмущение европейских союзников, администрация Трампа отказалась вводить дополнительные санкции против России. Вместо этого были повышены тарифы на индийские товары как ответ на закупку индийской стороной российской нефти.

    Ранее Минобороны сообщило о групповом ударе ВС России по военным авиабазам и объектам ВПК Украины 28 августа.

    Европейский союз вызвал российского дипломата после повреждения здания своей миссии в Киеве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжает наносить удары по украинской военной инфраструктуре и рассчитывает на дипломатическое решение конфликта.

    В МИД России заявили, что российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ.

    29 августа 2025, 06:59 • Новости дня
    Колумбийские наемники сбежали с Украины после увиденных пыток пленных россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колумбийские наемники, участвовавшие в боях на стороне Украины, решили покинуть фронт после того, как стали свидетелями пыток пленных российских военных украинскими бойцами, рассказал адвокат одного из обвиняемых Максим Коротков-Гуляев.

    По его словам, наемники из Колумбии, воевавшие на стороне Киева, сбежали после того, как увидели пытки российских пленных украинскими военными, передает ТАСС.

    По словам Короткова-Гуляева, его подзащитный Хосе Арон Медина Аранда был потрясен жестокостью карательных батальонов и решил покинуть Украину, несмотря на опасность. Вместе с ним сбежать попытался другой колумбиец Александер Анте, с которым они познакомились на фронте.

    Адвокат отметил, что наемники подвергались идеологической обработке на Украине, где СБУ активно использовала знание испанского языка для пропаганды среди иностранцев. Мосгорсуд продлил арест Медины Аранды и Анте до 26 ноября. Как уточняет следствие, оба обвиняются по ч. 3 ст. 359 УК РФ, им грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются и продлены до 22 декабря из-за большого объема работы.

    Оба обвиняемых происходят из города Попаян в Колумбии. Их задержали в августе 2024 года и заключили под стражу в Москве.

    ФСБ сообщила, что у колумбийцев изъяли банковские карты, документы, военный билет ВСУ и форму с символикой батальона «Карпатская сечь», а также фотографии, подтверждающие их пребывание в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес сообщил о плохом обеспечении колумбийских наемников ВСУ. Командование ВСУ снизило требования к колумбийским наемникам из-за серьезных потерь. Санчес также заявил о невыплатах компенсаций семьям погибших колумбийцев.

    28 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    «Радио Судного дня» отправило 15 загадочных сообщений за сутки

    Tекст: Вера Басилая

    В течение дня 28 августа радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала в эфир 15 новых кодовых сообщений.

    Радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня» или «Жужжалка», передала 28 августа 15 загадочных сообщений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «УВБ-76 логи». В 09:09 по московскому времени в эфире прозвучала команда: «НЖТИ 71930 вокзальный 6698 6657». Последним стало послание с кодом «Азовопул 0157 9515», переданное в 17:10.

    Среди прочих сообщений, прозвучавших на частоте, были зафиксированы слова: «азооспермия», «водометный», «драпозаяц», «белобровый», «книжица» и ряд других. Все сообщения сопровождались набором числовых кодов. Всего за день радиостанция отправила 15 новых кодовых посланий.

    Военная радиостанция УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и большую часть времени транслирует монотонный жужжащий сигнал, из-за чего получила соответствующее прозвище.

    «Радио Судного дня» передало два сигнала накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    В июне «Радиостанция Судного дня» передала сообщение на фоне конфликта Ирана и Израиля.

    29 августа 2025, 08:17 • Новости дня
    Умер композитор Родион Щедрин

    Умер советский и российский композитор Родион Щедрин

    Умер композитор Родион Щедрин
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Умер советский и российский композитор, пианист и народный артист СССР Родион Щедрин, сообщили в Мариинском театре.

    О смерти выдающегося композитора Родиона Константиновича Щедрина на 93-м году жизни сообщается в Telegram-канале Мариинского театра.

    Композитор Щедрин был признанным классиком мировой сцены, чьи произведения исполнялись на крупнейших концертных площадках разных стран.

    В Мариинском театре охарактеризовали Щедрина как величайшего гения современности и отметили его бесценный вклад в музыкальную культуру.

    «Это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры», – говорится в сообщении театра.

    Творческое наследие Родиона Щедрина остается значимым и востребованным, а его произведения продолжают находить отклик в сердцах слушателей во всем мире.

    Будущий композитор родился в Москве, учился в Центральной музыкальной школе и Московском хоровом училище, а затем с отличием окончил Московскую консерваторию. В студенческие годы он написал первые крупные произведения, включая Первый фортепианный концерт и балет «Конек-Горбунок».

    В 1960-х Щедрин начал работать в жанре оперы и кантаты, а также стал автором известных балетов и опер, среди которых «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Мертвые души» и другие. Помимо сочинения музыки, он преподавал в Московской консерватории, активно участвовал в работе Союза композиторов РСФСР и был депутатом Верховного совета РСФСР.

    Щедрин написал музыку к ряду театральных постановок и фильмов, а его композиции исполнялись ведущими коллективами мира. Он был удостоен званий заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста СССР, получил полный комплект орденов «За заслуги перед Отечеством», а также множество других государственных и театральных наград.

    Композитор был женат на балерине Майе Плисецкой, с которой основал Международный фонд поддержки молодых артистов.

    В честь Родиона Щедрина названы учебные учреждения и астероид, а его жизни посвящены книги и документальные фильмы.

    28 августа 2025, 18:36 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения корабля «Симферополь» ВМС Украины

    Минобороны показало кадры уничтожения корабля «Симферополь» ВМС Украины в устье Дуная

    Минобороны показало кадры уничтожения корабля «Симферополь» ВМС Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минобороны России опубликовало видео, запечатлевшее момент атаки корабля «Симферополь» Военно-морских сил Украины российским безэкипажным катером.

    На записи запечатлен момент поражения судна российским быстроходным безэкипажным катером в устье реки Дунай, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Отмечается, что в результате атаки украинский военный корабль затонул.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило об уничтожении среднего разведывательного корабля военно-морских сил Украины «Симферополь» в устье Дуная. Российские военные провели удар по кораблю с помощью быстроходного безэкипажного катера.

    Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов сообщил, что впервые российский безэкипажный катер был применен для уничтожения корабля ВМС на Украине.

    29 августа 2025, 09:28 • Новости дня
    Каллас раскрыла план ЕС по «гарантиям безопасности» для Украины

    Каллас: ЕС может отправить военную миссию и поддержит ВПК на Украине

    Каллас раскрыла план ЕС по «гарантиям безопасности» для Украины
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз рассматривает тренировочные миссии для ВСУ, военную миссию и поддержку украинского ВПК как вклад в так называемые гарантии безопасности для Украины, заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгагене рассказала о позиции объединения по «гарантиям безопасности» для Украины, передает ТАСС.

    «Когда мы говорим о вкладе на европейском уровне – это тренировочная миссия для Украины, военная миссия и поддержка военной промышленности», – заявила Каллас.

    Она уточнила, что европейские министры планируют обсудить возможные изменения мандата действующих миссий ЕС. По словам Каллас, цель этих изменений – обеспечить готовность миссий к продолжению милитаризации Украины даже после достижения мира.

    Каллас заявила, что страны ЕС самостоятельно примут решение о направлении своих войск на Украину. По ее словам, некоторые страны уже приняли решения, что отправят войска, некоторые нет, все это будет обсуждаться.

    По словам главы европейской дипломатии, в этот процесс смогут быть вовлечены и нейтральные государства. Что касается гарантий для европейских военных, Каллас отметила, что у Евросоюза на сегодняшний день нет никаких договоренностей с Россией. Она также заявила, что «Россия не хочет мира», и призвала к усилению давления на власти России, чтобы добиться согласия на ввод войск ЕС на Украину.

    Ранее СМИ писали, что западные страны разработали предварительный план по созданию трех оборонительных рубежей на Украине, предусматривающий демилитаризованную зону и размещение европейских бригад.

    Издание Politico сообщило, что европейские лидеры рассматривают создание 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения. При этом Франция и Британия могут составить западный контингент на Украине.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    28 августа 2025, 20:34 • Новости дня
    Производитель Лабубу попал в топ-100 богатейших людей мира

    Владелец производящей куклы Лабубу компании Ван Нин занял 85-е место в рейтинге миллиардеров

    Производитель Лабубу попал в топ-100 богатейших людей мира
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Основатель Pop Mart Ван Нин вошел в сотню самых состоятельных людей мира, увеличив свой капитал с начала года на 18,8 млрд долларов.

    Основатель и глава китайской компании Pop Mart Ван Нин вошел в топ-100 богатейших людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index, передает РБК. Он занял 85-ю строчку рейтинга с состоянием в 26,5 млрд долларов, увеличив свой капитал на 18,8 млрд долларов с начала 2025 года.

    Pop Mart известна благодаря производству коллекционных игрушек Лабубу – маленьких фигурок монстриков с яркой шерстью, популярных среди детей и взрослых в разных странах. Особенность продаж заключается в том, что покупатели не знают, какая именно фигурка попадется им в коробке до момента открытия.

    В июле Pop Mart обогнала по капитализации российскую компанию «Газпром». К 22 июля капитализация Pop Mart достигла 3,32 трлн рублей, тогда как у Газпрома этот показатель составлял 3,049 трлн рублей, а у «Новатека» – 3,29 трлн рублей. Из российских компаний дороже Pop Mart только Сбербанк, «Роснефть» и «Лукойл».

    Первое место в списке самых богатых людей мира занимает Илон Маск, далее следуют Ларри Эллисон и Марк Цукерберг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяна Ким вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России.

    28 августа 2025, 21:38 • Новости дня
    В Вашингтоне пообещали выступление Трампа по ситуации на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    США считают, что Россия и Украина сейчас не готовы завершить конфликт, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга,

    По ее словам, президент Дональд Трамп намерен вскоре выступить с дополнительными заявлениями по ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь подчеркнула: «Возможно, обе стороны этой войны не готовы к ее прекращению. Президент хочет, чтобы она прекратилась, но лидеры этих двух стран нуждаются в ее прекращении и тоже должны хотеть этого».

    Каролин Левитт не уточнила, когда именно Дональд Трамп сделает свои новые заявления по украинскому вопросу.

    Ранее американский лидер допустил, что встреча между российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским  может не состояться, отметив самостоятельность сторон в принятии решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский эксперт считал, что Дональд Трамп будет готов к возобновлению деловых и дипломатических переговоров с Россией без учета украинского вопроса. Зеленский планировал обсудить варианты организации переговоров с российской стороной в ходе консультаций с представителями администрации США на этой неделе.

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

