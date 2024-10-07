Вопрос с мигрантами – это только часть картины соседства России с государствами Центральной Азии. Сейчас в этих странах большинство населения искренне поддерживает Россию в ее конфликте с Западом. Это вызывает озабоченность у части элит, поскольку сокращает их возможности для управления общественным мнением.6 комментариев
Суд ликвидировал еврейскую общину Керор в Ростове-на-Дону
Ростовский суд ликвидировал еврейскую общину Керор за нарушение законов РФ
В Ростове-на-Дону суд постановил ликвидировать еврейскую религиозную общину Керор, так как она не соблюдала российское законодательство, в том числе требования о свободе совести и религиозных объединениях.
Ростовский областной суд принял решение о ликвидации местной религиозной организации «Ростовская еврейская религиозная община – Керор», передает ТАСС. В пресс-службе суда уточнили, что община была исключена из Единого государственного реестра юридических лиц за несоблюдение российского законодательства.
Основной причиной ликвидации стало нарушение организацией требований о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединениях. Также были зафиксированы несоответствия в деятельности общины ее уставным целям и порядкам.
Суд добавил, что религиозная организация нарушала положения, касающиеся соблюдения уставных целей и порядка своей деятельности, что также послужило основанием для ее ликвидации. Это решение ставит точку в существовании общины в юридическом формате.
Ранее в Ленобласти задержали организатора ячейки «Свидетелей Иеговы*» после признания организации экстремистской и запрета ее деятельности в России.
Кроме того, Красноярский суд ликвидировал «Церковь последнего завета», известную также как «Секта Виссариона», после обвинений в экстремистской деятельности. Новосибирский суд арестовал имущество лидеров «Церкви последнего завета», которых обвинили в создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ