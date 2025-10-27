Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.9 комментариев
Росавиация опровергла фейки о неработающих столичных аэропортах
Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о неработающих аэропортах Москвы – фейк, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Распространяемая рядом ТГ-каналов информация, например, о якобы закрытии аэропорта Жуковский (Раменское) на прием и выпуск воздушных судов не соответствует действительности. Все аэропорты столичного региона принимают и отправляют рейсы», – сказано в посте.
Там добавили, что в случае изменений соответствующая информация будет своевременно опубликована в Telegram-канале представителя Росавиации.
«Прошу доверять исключительно официальным источникам информации», – призвал Кореняко.
Напомним, ранее два дрона ВСУ вечером понедельника были уничтожены силами ПВО на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 27 октября силы ПВО отразили массированную атаку, сбив 193 украинских беспилотника, из которых 40 были уничтожены в Московском регионе, сообщили в Минобороны России. Кроме того, на подлете к Москве с полуночи 27 октября силами ПВО были уничтожены 30 дронов ВСУ.