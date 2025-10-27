Росавиация опровергла фейки о неработающих столичных аэропортах

Tекст: Ирма Каплан

«Распространяемая рядом ТГ-каналов информация, например, о якобы закрытии аэропорта Жуковский (Раменское) на прием и выпуск воздушных судов не соответствует действительности. Все аэропорты столичного региона принимают и отправляют рейсы», – сказано в посте.

Там добавили, что в случае изменений соответствующая информация будет своевременно опубликована в Telegram-канале представителя Росавиации.

«Прошу доверять исключительно официальным источникам информации», – призвал Кореняко.

Напомним, ранее два дрона ВСУ вечером понедельника были уничтожены силами ПВО на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 27 октября силы ПВО отразили массированную атаку, сбив 193 украинских беспилотника, из которых 40 были уничтожены в Московском регионе, сообщили в Минобороны России. Кроме того, на подлете к Москве с полуночи 27 октября силами ПВО были уничтожены 30 дронов ВСУ.