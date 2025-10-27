  • Новость часа«Лукойл» объявил о намерении продать зарубежные активы
    Киев от затопления спасает российская стрессоустойчивость
    Журналист Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире
    Россия подала заявку на проведение Евро-2032
    Школьников предупредили о притворяющихся учителями мошенниках
    Российский дипломат в ООН сделал новое заявление об испытании «Буревестника»
    МИД предупредил о риске задержания россиянок в США
    Россия заявила о готовности к переговорам с США по вооружениям в космосе
    Начата проработка железной дороги из России во Вьетнам
    При ударе дронами ВСУ по автомобилю в Брянской области ранены три женщины
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Сможет ли Ирак заменить России Сирию

    Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределенности, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии, а главное – сохранять влияние.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    27 октября 2025, 22:30 • Новости дня

    Два беспилотника на подлете к Москве уничтожены силами ПВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Два дрона ВСУ на подлете к Москве уничтожены силами ПВО, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил мэр.

    Напомним, в ночь на понедельник на подлете к Москве с полуночи силами ПВО были уничтожены 30 дронов ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 27 октября силы ПВО отразили массированную атаку, сбив 193 украинских беспилотника, из которых 40 были уничтожены в Московском регионе, сообщили в Минобороны России.


    27 октября 2025, 01:37 • Новости дня
    В Испании расшифровали сигнал, который Путин в военной форме подал Западу

    EFE: Путин дал понять Трампу, что одерживает верх в борьбе за Донбасс

    В Испании расшифровали сигнал, который Путин в военной форме подал Западу
    @ Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в военной форме встретился в воскресенье с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым на командном пункте, где руководил российскими войсками, и этот его визит стал весьма символичным, призванным продемонстрировать уверенность России на поле боя, пишет испанское агентство EFE.

    «Президент России Путин дал понять главе США Дональду Трампу, что одерживает верх в борьбе за контроль над Донбассом, указав на отсутствие срочности в объявлении прекращения огня, которое Белый дом выдвинул условием проведения нового саммита двух лидеров», – говорится в сообщении EFE.

    Испанское агентство отмечает, что Путин призвал генералов не допустить прорыва украинскими войсками кольца окружения, но подчеркнул необходимость минимизации потерь, заявив, что российская армия «всегда проявляла милосердие» к своим противникам в соответствии с международным правом.

    Путин также приказал российским войскам оказать помощь мирным жителям, которых украинские войска использовали в качестве живого щита, и эвакуировать их в безопасные районы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин появился в пункте управления объединенной группировки в военной форме. Он сообщил, что на Купянском и Красноармейском направлениях ожидаются попытки противника восстановить позиции за счет активизации действий в близлежащих районах.

    Кроме того, Путин обратился с поздравлением к российским военным за успешное окружение Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации.

    27 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские силы больше не контролируют свои пути снабжения в районе Красноармейска, где порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении, сообщают власти ДНР.

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Звезда», что украинские силы больше не контролируют свои пути снабжения в районе Красноармейска, передает ТАСС. По его словам, на данном направлении отмечено серьезное продвижение сил России.

    «На красноармейском направлении есть очень серьезное продвижение. Мы вчера слышали, что порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении в районе Красноармейска, потому что пути снабжения полностью перерезаны. Долго так противник не удержится, даже несмотря на те накопленные запасы как по боекомплекту, так и по продовольствию», – заявил Пушилин.

    Он добавил, что несмотря на имевшиеся у ВСУ запасы боеприпасов и продовольствия, ситуация для украинской группировки усложняется с каждым днем, так как подкрепления не поступают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения спецназа Главного управления разведки Украины прибыли в Красноармейск на фоне тяжелой ситуации для украинских войск.

    Российская армия в районе железнодорожного вокзала Красноармейска добилась расширения зоны контроля и уничтожила более шестидесяти военных противника.

    Основная территория Красноармейска в ДНР оказалась под контролем российских военных, при этом в городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

    27 октября 2025, 21:21 • Видео
    США смирились с мощью Китая

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    26 октября 2025, 22:57 • Новости дня
    Лавров объяснил цель призывов Зеленского к прекращению огня

    Лавров назвал призывы Зеленского к прекращению огня попыткой выиграть время

    Лавров объяснил цель призывов Зеленского к прекращению огня
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Призывы лидеров стран Европы и Владимира Зеленского к прекращению огня на Украине больше походят на попытки выиграть время, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Когда теперь звучат призывы к прекращению огня, мы понимаем, что на самом деле они [Запад и киевский режим] хотят снова выиграть время. И эта глубоко укорененная в голове и сознании Владимира Зеленского логика абсолютно очевидна для любого объективного наблюдателя» – сказал Лавров в интервью YouTube-каналу Ultrahang.

    Он поделился соображениями о том, что должно помочь всем эффективно действовать в сложившейся ситуации. Ключом к пониманию, отметил он, должно стать устранение первопричин кризиса, а не попытки отвоевать территорию или спасти лицо политиков в Киеве.

    Напомним, в этом же интервью Лавров заявил, что Москва признает Украину, если она будет отличаться от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим. Также он уточнил, что России требуется создание буферной зоны, поэтому контроль осуществляется и над территориями, которые находятся за пределами Донбасса и Новороссии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что целью спецоперации на Украине является ликвидация киевского режима и победа России. При этом дипломат Константин Долгов предрек Киеву новые территориальные потери.

    27 октября 2025, 14:38 • Новости дня
    В США назвали ракету «Буревестник» оружием из области фантастики

    NYT: Эксперт назвал ракету «Буревестник» оружием из области фантастики

    В США назвали ракету «Буревестник» оружием из области фантастики
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский специалист по ядерному нераспространению из колледжа Миддлбери Джеффри Льюис прокомментировал сообщение об успешном испытании российской крылатой ракеты «Буревестник».

    По его словам, это «еще одно оружие из области научной фантастики», пишет New York Times, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что такие известия должны вызывать обеспокоенность, но не уточнил, среди кого именно.

    Напомним, президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Газета New York Times назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем».

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем уникальна эта система вооружений и почему она заставит США пересматривать принципы своей обороны.

    27 октября 2025, 15:35 • Новости дня
    Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске

    Минобороны: Сорваны четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянске

    Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Четыре попытки украинских формирований вырваться из окружения на правый берег реки Оскол были пресечены в Купянске, сообщило Минобороны России.

    В результате огневого удара артиллерии и применения беспилотных летательных аппаратов российским силам удалось уничтожить до 50 военнослужащих противника и шесть единиц военной техники, сообщило Минобороны в Telegram-канале. В числе уничтоженной техники оказались два бронеавтомобиля «Хамви».

    «В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. В результате нанесенного огневого поражения артиллерией и беспилотными летательными аппаратами уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе два бронеавтомобиля «Хамви», – говорится в сообщении.

    Ранее около ста украинских военных попали в окружение в Купянске.

    Военнослужащие 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались укреплять позиции под Купянском, опасаясь уничтожения российскими войсками и неготовности командования.

    27 октября 2025, 17:33 • Новости дня
    Ученые указали на странности пролетевшего над Подмосковьем астероида
    Ученые указали на странности пролетевшего над Подмосковьем астероида
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Астрономы зафиксировали длительное наблюдение и необычную фрагментацию объекта, прошедшего над несколькими городами Московской области.

    Как передает РИА Новости, специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, проанализировав первичные данные, выявили ряд характеристик, которые не укладываются в стандартные схемы. По предварительным расчетам, скорость объекта составляла приблизительно 20 км/с, что с высокой долей вероятности указывает на его астероидную природу. Однако дальнейший анализ выявил противоречия.

    «Предварительная информация по траектории болида показывает наличие некоторого числа странностей», – констатировали в лаборатории.

    Ключевой аномалией стала исключительная продолжительность видимости явления, которая составила около 25 секунд. Подобная «долгоиграемость» нетипична для природных тел, которые обычно сгорают в атмосфере гораздо быстрее, но вполне характерна для фрагментов космического мусора – отработавших спутников или ступеней ракет. Еще одним аргументом в пользу искусственного происхождения стала наблюдаемая интенсивная фрагментация, когда объект рассыпался на части, что свойственно конструкциям, созданным человеком.

    Для более точного построения траектории ученые использовали видеозапись, сделанную в городе Жуковском, где в кадр, помимо самого болида, попали звезды Вега и Денеб, выступающие в роли астрономических ориентиров. Усредненные расчеты показали, что тело двигалось на высоте от 60 до 100 километров примерно в 450-500 км к северу от Москвы.

    Исследователи также обратили внимание на географию поступивших сообщений. Несмотря на то, что расчетный путь пролегал над такими городами, как Вологда и Череповец, основной массив наблюдений поступил из столицы и ее окрестностей. Кроме того, практически отсутствуют свидетельства от наблюдателей, которые находились бы прямо под траекторией (в зените), что также вызывает вопросы.

    В качестве гипотезы, объясняющей эти нестыковки, ученые рассматривают сценарий, при котором объект мог двигаться на значительно большей высоте – 400-500 км. В таком случае, чтобы объяснить наблюдаемую картину, ему потребовалось бы обладать экстремально высокой скоростью. На данный момент происхождение и природа космического гостя остаются загадкой, требующей дальнейшего тщательного изучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители сразу нескольких городов Московской области утром в понедельник заметили необычный светящийся объект. НАСА подтвердило, что у Земли теперь две луны и это продлится как минимум до 2083 года. Астрономы проинформировали, что комета C/2025 A6 Lemmon в третьей декаде октября приблизится к Земле на 89 млн километров.

    27 октября 2025, 05:45 • Новости дня
    В Красноярске зоозащитницу задержали после гибели ребенка от нападения собак

    Tекст: Ирма Каплан

    Следователи установили, что глава красноярской зоозащитной организации не приняла меры после жалоб на агрессивных собак, в результате чего погиб ребенок, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

    Председателя Красноярской региональной организации защиты животных Ирину Музыку задержали после гибели десятилетнего мальчика из-за нападения бездомных собак в садовом обществе «Теремок» под Красноярском, передает ТАСС со ссылкой на главное ледственное управление СК России по региону.

    Там уточнили, что в октябре 2025 года в организацию «Мой пес» трижды поступали заявки о случаях нападения агрессивных собак на местных жителей, однако сотрудники не обнаружили животных и не занялись их отловом.

    По версии следствия, утром 25 октября десятилетний мальчик вышел из дома и направился через поле к знакомому пастуху, чтобы помочь ему пасти скот. В этот момент на мальчика напала стая бродячих собак. От полученных укусов ребенок скончался на месте.

    Контракт между муниципальным учреждением и организацией «Мой пес» предусматривал проведение мероприятий по отлову бездомных животных.

    Следственные органы отмечают, что возможные служебные нарушения привели к трагедии. В настоящее время женщину намерены допросить, также решается вопрос о мере пресечения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в поселке Тельма Иркутской области владелец собаки умер в больнице после того, как его питомец напал на него. Тело десятилетнего мальчика с ранами от укусов собак было обнаружено в районе СНТ «Теремок» под Красноярском.

    27 октября 2025, 04:15 • Новости дня
    На подлете к Москве с полуночи силами ПВО уничтожено 30 дронов ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    По состоянию на 3.50 мск силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 30 дронов ВСУ с полуночи, о чем в Telegram-канале и мессенджере Max сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал мэр в 3.47 в Telegram-канале.

    Этим сообщением был отмечен 30-й дрон с полуночи, который нейтрализовали на подлете к столице.

    Напомним, час назад, в 2.50 уничтоженных дронов ВСУ насчитывалось 16 с 1.50 до 2.50.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за сутки 26 октября силы ПВО уничтожили шесть  БПЛА ВСУ на подлете к Москве.

    Кроме того, в течение четырех часов 26 октября российские силы ПВО уничтожили 22 дрона самолетного типа над Белгородской, Калужской и Московской областями, сообщило Минобороны.

    27 октября 2025, 15:42 • Новости дня
    Российские штурмовые группы расширили зону контроля в Красноармейске

    Штурмовые группы 2-й армии России расширили зону контроля у вокзала в Красноармейске

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе железнодорожного вокзала Красноармейска штурмовые подразделения российской армии добились расширения зоны контроля, уничтожив более шестидесяти военных противника.

    Операция российских штурмовых групп у железнодорожного вокзала в Красноармейске проходит при активных наступательных действиях, сообщает Минобороны России, передает ТАСС. Военные подразделения 2-й армии продолжают движение вперед, укрепляя позиции и расширяя контролируемую территорию.

    По информации ведомства, в ходе операции за сутки были уничтожены свыше шестидесяти украинских военнослужащих. Кроме того, подтверждается уничтожение двух бронемашин и трех автомобилей противника.

    «В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала. В течение дня уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», – отмечено в сообщении.

    Таким образом, наступление российских сил продолжается, позволяя ВС РФ закреплять успех в важном стратегическом районе города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные установили контроль над основной территорией Красноармейска в ДНР. В городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

    Подразделения спецназа Главного управления разведки Украины были переброшены в Красноармейск из-за тяжелой ситуации для украинских войск. Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.

    27 октября 2025, 17:18 • Новости дня
    Каток в Красноярске оценил выбитые зубы и шрам ребенка в 300 рублей
    Каток в Красноярске оценил выбитые зубы и шрам ребенка в 300 рублей
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Красноярский каток предложил пострадавшему ребенку и его семье компенсацию в размере 300 рублей после того, как из-за падения фан-барьера девочка осталась без двух постоянных зубов и получила шрам на лице.

    Инцидент произошел, когда в результате удара другого посетителя о плохо закрепленный фан-барьер металлическая конструкция упала и травмировала девочку, передает Ura.Ru. Ребенок получил сильный разрыв губы и выбиты два передних постоянных зуба, которые пришлось восстанавливать в частной стоматологии. Сумма затрат на лечение составила 27,2 тыс. рублей, а на лице остался шрам, который еще предстоит лечить.

    По совету администрации парка, где находится каток, мать направила заявление на выплату компенсации в страховую компанию «Югория». Однако компания оценила ущерб только в 300 рублей. Не согласившись, женщина обратилась в Роспотребнадзор, который подал иск в суд.

    По итогам судебного разбирательства с администрации ледового катка взыскали 190,8 тыс. рублей. В сумму вошли расходы на стоматологические услуги, компенсация морального вреда, а также штраф, назначенный по итогам иска.

    Ранее семья из России потребовала компенсации после удара током в Турции.

    27 октября 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин встретился с главой МИД КНДР в Кремле
    Путин встретился с главой МИД КНДР в Кремле
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Кремле.

    Открывая встречу, Путин обратился к северокорейской делегации с просьбой передать Ким Чен Ыну личные пожелания, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    «Мы с ним в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития. Все идет по плану. Самые наилучшие пожелания ему передавайте», – сказал российский лидер.

    Ранее в послании по случаю дня рождения Владимира Путина лидер КНДР подчеркнул важность союзнических отношений между Россией и КНДР.

    В июне президент России посетил КНДР.

    27 октября 2025, 17:41 • Новости дня
    Киркоров объявил себя трубадуром любви
    Киркоров объявил себя трубадуром любви
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России Филипп Киркоров выбрал себе новый титул и объявил, что полностью восстановил здоровье после падения на сцене.

    Артист заявил, что считает себя трубадуром любви, передает «Московский комсомолец».

    Киркоров признался, что вдохновлен новым титулом и уже оправился от недомоганий. «Доктор меня восстановил», – подчеркнул он.

    Ранее Киркоров сообщил, что восстановился после лечения осложнений из-за ожога. Он назвал себя «фениксом».

    В августе Киркоров упал во время выступления на сцене «Новой волны» в Казани.

    27 октября 2025, 03:30 • Новости дня
    Посол Зиновьев рассказал, как южнокорейский бизнес кусает локти из-за России

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев сообщил, что уход южнокорейских компаний с российского отечественного рынка сопровождался значительными убытками, а оставшиеся в России фирмы продолжают успешно работать.

    «Теперь, к сожалению, в силу известных обстоятельств корейский бизнес частично вынужден был уйти из России, покинуть рынок, производственные мощности, которые там были созданы. Хотя я бы сделал акцент на слове «вынуждены». Никто не хлопал дверью, все хотели остаться», – отметил посол в беседе с РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что южнокорейская деловая среда хорошо осведомлена о возможностях и потенциале российского рынка и те фирмы, которые остались, особенно в сферах питания, гостиничного бизнеса и торговли, демонстрируют устойчивость и успешно развиваются.

    «Процесс ухода с российского рынка был болезненным и убыточным. Думаю, сейчас этот бизнес кусает локти, как говорится», – заявил Зиновьев.

    Дипломат пожелал дальнейших успехов компаниям Южной Кореи, которые продолжают бизнес в России и с уважением относятся к стране.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре объем экспорта российских морепродуктов в Южную Корею достиг максимума с конца 2023 года, составив почти 105 млн долларов, следует из данных южнокорейской статслужбы. В российской дипмиссии заявили, что информации о массовых отказах российским туристам во въезде в Южную Корею не поступало в посольство России в Сеуле.

    27 октября 2025, 00:11 • Новости дня
    Председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева погибла в ДТП
    Председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева погибла в ДТП
    @ melikov05

    Tекст: Ирма Каплан

    О гибели Мамутаевой сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Меликов, назвав ее настоящей горянкой, которая посвятила жизнь любимому Дагестану и его жителям.

    «Печальная новость. В автомобильной аварии трагически погибла председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева. Она была яркой, сильной, неравнодушной женщиной, настоящей горянкой, которая посвятила жизнь любимому Дагестану и его жителям», – сказано в посте.

    Меликов добавил, что в годы госслужбы она защищала детей, позже нашла себя в общественной деятельности – поддерживая женщин, участников СВО, близких тех, кто отдал жизнь за Родину.

    Глава Дагестана назвал Мамутаеву «человеком большой души», добавив, что она искренне любила Дагестан, и это проявлялось во всем, что она делала все эти годы.

    Интизар Асадуллаевна Мамутаева родилась 27 июля 1951 года в селе Ихрек Рутульского района Дагестана. Окончила филфак Дагестанского государственного педагогического института в 1973 году, работала вторым секретарем РК ВЛКСМ (1973-1974) и учителем в Ихрекской школе (1974-1976). С 1994 по 2003 год занимала пост ответсека комиссии Госсовета Дагестана по делам женщин, семьи и демографии. Награждена почетной грамотой и званием «Заслуженный работник госслужбы», уточняет ТАСС.

    27 октября 2025, 19:09 • Новости дня
    Росфинмониторинг включил юриста Монтян в список экстремистов

    Росфинмониторинг включил юриста Татьяну Монтян в список экстремистов

    Tекст: Денис Тельманов

    Юрист Татьяна Монтян официально включена в перечень террористов и экстремистов, что подтверждается реестром на сайте Росфинмониторинга.

    Татьяна Монтян была занесена в перечень террористов и экстремистов, передает ТАСС. Соответствующее решение подтверждается публикацией в реестре Росфинмониторинга.

    В реестре указано: «Монтян Татьяна Николаевна, 29.08.1972 года рождения, город Керчь Крымской области УССР».

    Присвоение подобного статуса предполагает блокировку финансовых операций в России и ужесточение контроля за любыми транзакциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине готовят суд над Татьяной Монтян по обвинениям в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность страны.

    Росфинмониторинг внес блогера Илью Варламова* и журналистку Анну Монгайт* в реестр террористов и экстремистов.

    Денис Капустин и Кирилл Канахин, заочно осужденные на пожизненный срок за экстремизм, имеют в России крупные долги по налогам, кредитам и коммунальным платежам, часть которых взыскивается принудительно.

    ЦБ признал сложности в экономике

    ЦБ России четвертый раз подряд снижает ставку. Однако на этот раз шаг снижения был небольшой – 0,5%, до 16,5%. Более того, ЦБ впервые дал четкий сигнал, что в декабре снижения ставки больше не будет. Изменились оценки регулятора и по инфляции, и по российской экономике. Почему расслабляться еще рано? Подробности

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Куда двинется российская армия после Красноармейска

    Российские войска окружили сразу две крупных группировки противника – под Купянском и под Красноармейском. В последнем случае «ситуация для украинской армии крайне плачевна», говорят эксперты. Когда можно ожидать освобождения этого города и как после этого будет развиваться наступление российских войск? Подробности

    Нациста в окружении Трампа выявили благодаря Джеку Воробью

    У президента США Дональда Трампа горе. Ему не дали назначить на важный пост в Белом доме одного из любимчиков – Пола Инграссию. Тридцатилетний блогер должен был стать спецпрокурором, но признан профнепригодным из-за нацистских взглядов. Если бы в президентском указе не были перепутаны фамилии двух руководителей ФБР, все могло сложиться иначе. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • США смирились с мощью Китая

      Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    • Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

      Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

