Эксперты заявили о взрывном изменении мира из-за искусственного интеллекта

Эксперты сообщили о риске исчезновения половины «белых воротничков» из-за ИИ

Технологии искусственного интеллекта развиваются куда быстрее, чем это осознает большинство людей, отмечают разработчики и эксперты, пишет Axios. Они указывают, что влияние ИИ на работу, учебу и повседневную жизнь трудно предсказать заранее – перемены могут наступить внезапно и масштабно.

Экономист Антон Коринек из Университета Вирджинии сравнил скорость развития ИИ с погодной стихией: «Интернет был легким ветерком по сравнению с теми ураганами, которые нас ждут. Если технологии будут развиваться теми темпами, о которых говорят лидеры лабораторий, мы абсолютно не готовы».

Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что «2030-е годы, скорее всего, будут радикально отличаться от любого предыдущего времени» и признал: человечество только предстоит узнать, насколько можно превзойти человеческий интеллект.

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи предположил, что искусственный интеллект может заменить до половины всех начальных офисных работников в течение одного-пяти лет. Один из «крестных отцов ИИ» Джеффри Хинтон отметил, что развитие идет «очень, очень быстро, гораздо быстрее, чем я ожидал». Показателен пример ChatGPT, который достиг 1 млн пользователей за пять дней; Facebook* потребовалось на это 10 месяцев, а Twitter – два года.

Тем не менее, по мнению экспертов, многие по-прежнему недооценивают надвигающиеся перемены. Коринек считает, что ожидание в условиях неопределенности – опасная стратегия и при нынешних темпах развития системы могут обрести сверхчеловеческий интеллект уже в ближайшие годы. В то же время, часть экспертов подчеркивают: нынешние ИИ-системы пока что уступают человеку во многих сферах.

Крупные компании уже начинают открыто говорить о влиянии ИИ на занятость: глава Amazon Энди Джесси ожидает сокращения штата, а руководитель Ford Джим Фарли заявил, что «искусственный интеллект буквально заменит половину всех офисных работников в США». В Shopify перед открытием новых вакансий требуют доказать, что задачи не может выполнить ИИ. По данным Resume Builder, большинство американских руководителей уже применяют ИИ для принятия решений о найме и увольнении сотрудников.

ИИ быстро изменяет не только рынок труда, но и образование: почти 90% студентов колледжей в США использовали ChatGPT для учебных заданий уже через два месяца после запуска. Учителя и преподаватели признают, что не справляются с наплывом новых технологий, а запретить их невозможно – выпускники должны научиться работать с ИИ.

При этом, как отмечает главный научный сотрудник Meta* Ян Лекан, ИИ пока далек от человеческих способностей, а заявления компаний о масштабах влияния часто рассчитаны на инвесторов. Однако даже нынешний уровень развития делает ИИ мощным фактором перемен в экономике и обществе.

Эксперты считают, что, несмотря на угрозу исчезновения рабочих мест и вызовы для образования, есть основания для оптимизма: человечество уже не раз приспосабливалось к технологическим революциям. По словам Коринека, ИИ способен обеспечить значительный рост производительности и более широкое распределение благосостояния, если использовать его возможности разумно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стало известно, что мошенники с использованием искусственного интеллекта выдавали себя за госсекретаря США Марко Рубио.

Между тем OpenAI внедрила новые меры кибербезопасности для защиты от подобных угроз.

Страны БРИКС ранее согласовали декларацию о глобальном регулировании искусственного интеллекта.