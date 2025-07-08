  • Новость часаВ Совфеде оценили новые поставки оружия США Украине: Трамп не бросил киевскую игрушку Байдена
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну
    Главком ВСУ потребовал «восстановить позиции» в Курской и Белгородской областях
    Медведев сказал, как относиться к решению Трампа поставить оружие Украине
    Определен регион с самыми высокими зарплатными ожиданиями
    Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК «Пэтриот»
    Кремль допустил пересмотр списка недружественных государств
    Песков заявил о шоке из-за смерти Старовойта
    Рар оценил намерение Франции заставить Россию «сложить оружие»
    Зеленский сообщил о замене посла Украины в США
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Баку решил поиграть в «тяни-толкай» в Закавказье

    Победа во Второй Карабахской войне, раздражение от убытков из-за активных боевых действий на Украине вкупе с присягой Анкаре подталкивают Баку к резким шагам.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему общая история не помогает дружить с соседями

    Нам никто не обязан, и мы никому не обязаны. Нам предстоит заново и на чисто прагматической основе доказывать бывшим братским народам выгоду и неизбежность хороших отношений с Россией.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Признав Афганистан, Россия подтвердила свое центральное место в Евразии

    Дипломатическая блокада Кабула прорвана, США придется полностью пересматривать свою стратегию в регионе: это важное достижение российской дипломатии в рамках той игры, которую мы ведем с Западом.

    6 комментариев
    8 июля 2025, 15:14 • Новости дня

    Мошенники с ИИ выдавали себя за госсекретаря США Рубио

    Tекст: Евгения Караваева

    Зафиксированы случаи, когда злоумышленники применяли искусственный интеллект для рассылки сообщений от имени Марко Рубио дипломатам и чиновникам.

    Мошенники, используя программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, связывались с высокопоставленными дипломатами и американскими чиновниками под видом госсекретаря США Марко Рубио, передает ТАСС.

    Как минимум три зарубежных министра иностранных дел, губернатор одного из штатов США и один законодатель Конгресса США получили от злоумышленников текстовые и аудиосообщения, имитирующие стиль письма и голос Рубио. Для рассылки использовалась поддельная учетная запись в мессенджере Telegram, а сообщения отправлялись на личные аккаунты жертв.

    Во внутреннем документе Госдепартамента указывается, что цели мошенников пока неизвестны, однако, вероятно, они пытались получить доступ к информации или счетам. Не сообщается, какие действия предпринимались жертвами после получения фейковых сообщений. Госдеп призвал сотрудников федеральных структур быть бдительными и сообщать о подозрительных контактах через мессенджеры.

    The Washington Post отмечает, что аналогичный случай уже происходил в администрации президента Дональда Трампа: в мае неизвестные взломали телефон руководителя аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и совершили звонки высокопоставленным лицам.

    В конце апреля Дональд Трамп рекомендовал чиновникам отказаться от мессенджера Signal после связанных с ним скандалов с утечкой информации.

    Ранее Associated Press информировало, что министр обороны США Пит Хегсет использовал незащищенные средства связи, что создало угрозу безопасности.

    В администрации Трампа сотрудники начали использовать закрытые мессенджеры и проводить встречи офлайн, опасаясь публикации секретных данных и последствий.

    8 июля 2025, 10:52 • Новости дня
    Медведев сказал, как относиться к решению Трампа поставить оружие Украине

    Медведев в ответ на решение Трампа поставить оружие Украине призвал добиваться целей СВО

    Медведев сказал, как относиться к решению Трампа поставить оружие Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался по поводу заявлений президента США Дональда Трампа о возможном наращивании военной поддержки Украины.

    В своем Telegram-канале Медведев отметил, что американский лидер вновь демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях по украинскому вопросу.

    В частности, Медведев процитировал Трампа: «Я доволен разговором с Путиным», «Я разочарован разговором с Путиным», «Мы не поставляем нового оружия Украине», «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны».

    «Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на Победу», – заявил зампред Совбеза.

    Ранее Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия.

    Напомним, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Комментарии (9)
    7 июля 2025, 21:51 • Новости дня
    Трамп объявил о введении торговых пошлин против страны БРИКС и Казахстана
    Трамп объявил о введении торговых пошлин против страны БРИКС и Казахстана
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении импортной пошлины в 30% на всю продукцию из ЮАР. Кроме того, в письме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву американский лидер сообщил о введении с 1 августа пошлины в 25% на любые казахстанские товары, экспортируемые в Соединенные Штаты.

    Документ был опубликован на странице Трампа в Truth Social, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что данная мера будет применяться отдельно от уже существующих секторальных пошлин. Аналогичные письма были отправлены и премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму, в которых говорится о введении такой же 25%-ной пошлины на малайзийские товары с 1 августа 2025 года.

    Кроме того, США введут пошлину в 40 % на всю продукцию из Лаоса и Мьянмы, также начиная с 1 августа 2025 года. В письмах лидерам этих стран Трамп отметил, что если они повысят свои пошлины на американские товары, США пропорционально увеличат свои пошлины выше 40%.

    Также стало известно о введении с 1 августа 2025 года импортной пошлины в 30% на всю продукцию из ЮАР.

    Ранее Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, поддерживающих политику объединения БРИКС. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что протекционистская политика Вашингтона в отношении членов БРИКС и их партнеров является бесперспективной.

    Комментарии (19)
    7 июля 2025, 19:29 • Видео
    Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

    На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

    Комментарии (0)
    5 июля 2025, 18:51 • Новости дня
    Трамп усомнился в способности прекратить конфликт на Украине
    Трамп усомнился в способности прекратить конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения относительно своей способности быстро завершить конфликт на украинской территории.

    Трамп заявил, что не уверен, сможет ли положить конец боевым действиям на Украине, пишет Politico.

    Отвечая на вопрос о своей уверенности в завершении конфликта, Трамп прямо сказал: «Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет ли это».

    Трамп подчеркнул, что завершение конфликта остается для него приоритетом.

    Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал остановить боевые действия между Россией и Украиной в первый же день пребывания у власти. Позднее он назвал это обещание «преувеличением».

    Президент США отметил, что, по его мнению, ситуация на Украине – «это дело [предыдущего президента США Джо] Байдена, а не Трампа. Я пытаюсь завершить это».

    Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Журналист CNN и академик Джилл Догерти указала, что Путин поставил американского коллегу в тупик.

    Комментарии (10)
    8 июля 2025, 01:40 • Новости дня
    Лула да Силва объяснил Трампу, кто хозяин в Бразилии
    Лула да Силва объяснил Трампу, кто хозяин в Бразилии
    @ Скриншот с видео/портал Uol

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сивла на пресс-конференции на полях саммита БРИКС заявил, что страна не приемлет «вмешательства или опеки со стороны кого бы то ни было» и американцам следовало бы «иметь мнение о своей жизни, а не о нашей».

    Журналист на пресс-конференции на полях саммита БРИКС спросил бразильского президента, как он оценивает высказывания американского президента Дональда Трампа о том, что «Бразилия ведет себя ужасно» по отношению к бывшему президенту страны Жаиру Болсонару. Американский президент назвал происходящее «охотой на ведьм» и «разборкой с политическим оппонентом».

    «Я не собираюсь комментировать эту историю с Трампом и Болсонару. У меня есть более важные вещи, которые я хочу прокомментировать. В этой стране есть законы, в этой стране есть правила, в этой стране есть хозяин, которого зовут бразильский народ», – приводит слова да Силвы портал Uol.

    В соцсети Х бразильский лидер добавил, что защита демократии в Бразилии – это  дело бразильцев.

    «Мы – суверенная страна. Мы не приемлем вмешательства или опеки со стороны кого бы то ни было. У нас есть прочные и независимые институты. Никто не стоит выше закона. Особенно те, кто угрожает свободе и верховенству закона», – написал он.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии на мероприятии, посвященном бразильскому энергетическому сектору, в Министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики раскритиковал экономическую и внешнюю политику североамериканского коллеги и дал ему совет.

    Комментарии (3)
    8 июля 2025, 05:13 • Новости дня
    Пентагон объявил о новых поставках вооружений Украине
    Пентагон объявил о новых поставках вооружений Украине
    @ Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава пресс-службы Пентагона Шон Парнелл выпустил заявление ведомства о военной помощи Украине после слов президента США Дональда Трампа о необходимости помочь Киеву защищаться от «очень сильных ударов».

    «По указанию президента Трампа Министерство обороны направит Украине дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира», – сказано в заявлении Пентагона.

    Парнелл уточнил, что система предоставления фотографий для оценки военных поставок по всему миру остается в силе и является неотъемлемой частью приоритетов в области обороны America First.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.

    Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил 7 июля, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия, чтобы та лучше могла защищать себя.

    Комментарии (14)
    8 июля 2025, 03:43 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности направлять Украине «больше оружия»
    Трамп заявил о готовности направлять Украине «больше оружия»
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия, чтобы та лучше могла защищать себя.

    Трамп сказал, что «мы должны отправить больше оружия, потому что они (Украина) должны быть в состоянии защитить себя», – заявил Трамп в ходе трансляции, которую вело Associated Press (AP).

    Он добавил, что Россия наносит Украине «очень, очень сильный удар», поэтому США дадут Киеву оборонительное оружие.

    Это заявление было сделано через несколько дней после того, как администрация Трампа распорядилась приостановить поставки критически важного оружия на Украину.

    По словам Трампа, не имеет значения, что люди, погибающие в результате украинского конфликта, не являются американцами. Между Россией и Украиной творится «ужасная вещь», сказал глава Белого дома.

    Он несколько раз повторил фразу о своем недовольстве президентом России Владимиром Путиным, указав на то, что тысячи россиян и украинцев гибнут каждую неделю.

    «Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.

    Комментарии (28)
    5 июля 2025, 19:53 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте оправдался за подхалимство перед Трампом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте ответил на упреки в подхалимстве перед президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

    «Я считаю, что если кто-то заслуживает похвалы, то ему следует воздать эту похвалу. А президент Трамп заслуживает всяческих похвал», – сказал Рютте, передает РИА «Новости».

    По словам генсека НАТО, без переизбрания Трампа на пост президента США страны НАТО никогда бы не достигли цели в достижении трат на оборонные расходы в 2% от ВВП в 2025 году и 5% в 2035 году.

    Ранее Рютте, говоря о словах Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что «папочка иногда должен резко выражаться». Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с «папочкой».

    Комментарии (6)
    8 июля 2025, 12:29 • Новости дня
    Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК «Пэтриот»
    Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК «Пэтриот»
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил немецким властям передать Украине батарею зенитно-ракетного комплекса «Пэтриот» (Patriot), пишет портал Axios.

    По информации Axios, такое предложение он озвучил на фоне обсуждений с мировыми лидерами и приостановки американских поставок некоторых видов вооружений для Украины.

    На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил: «Нам придется отправить больше оружия на Украину. Оборонительное оружие, им нужно защищаться», – цитирует издание его слова. Позднее Пентагон подтвердил отправку дополнительного оборонительного вооружения на Украину по распоряжению Трампа.

    Однако, как отмечает издание, администрация Трампа не спешит расставаться с большим количеством американских ракет «Пэтриот», рассчитывая, что европейские страны увеличат свою долю военной помощи. Сам Трамп в беседе с Владимиром Зеленским пообещал немедленно отправить десять ракет «Пэтриот» и содействовать в поиске других вариантов поставок.

    Отмечается, что за день до этого канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к Трампу с просьбой разрешить передачу приостановленной партии «Пэтриот», а также выразил готовность закупить дополнительные батареи в США и отправить их Киеву. В ответ Трамп предложил Германии самостоятельно продать одну из своих батарей «Пэтриот» Украине.

    Напомним, Министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Позже Трамп заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия.

    Комментарии (6)
    7 июля 2025, 06:08 • Новости дня
    Трамп пригрозил пошлинами сторонникам «антиамериканского» БРИКС
    Трамп пригрозил пошлинами сторонникам «антиамериканского» БРИКС
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, которые поддерживают политику объединения БРИКС, отметив отсутствие исключений.

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести дополнительные 10-процентные торговые пошлины на товары из стран, поддерживающих политику БРИКС, передает ТАСС. Заявление он опубликовал в воскресенье на платформе Truth Social.

    Трамп отметил: «В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что БРИКС «мертв» после его угроз о введении 100% пошлин, если объединение попробует конкурировать с долларом. США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС. Эксперты отмечают, что подобные шаги Трампа могут принести Америке негативные последствия.

    Комментарии (13)
    7 июля 2025, 19:33 • Новости дня
    Sohu: Путин шокировал США на переговорах с Трампом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом президент России Владимир Путин отказался идти на уступки, что вызвало удивление у американской стороны, пишет китайское издание Sohu.

    Как пишет Sohu, китайские аналитики обратили внимание на поведение Путина во время недавнего телефонного разговора с Трампом, передает News.ru. По мнению экспертов, российский лидер не только не согласился на уступки, но и ужесточил риторику в ходе обсуждения.

    Вашингтон рассчитывал склонить Москву к своим условиям, используя давление и обещания выгод, однако Путин не изменил своей позиции, подчеркивают журналисты. Такой подход, как отмечается в публикации, обескуражил американские власти, которые теперь затрудняются выбрать дальнейшую стратегию. Переговоры лидеров двух стран не привели к соглашению, а инициативы Трампа по достижению мира зашли в тупик, подытоживает издание.

    Кроме того, эксперты указали, что Запад пытается оказывать давление не только на Россию, но и на Китай, являющийся ключевым партнером России. Однако эти усилия также не привели к успеху. Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с представителями Евросоюза подчеркнул, что Пекин не заинтересован в поражении России в противостоянии с Западом, сообщает источник.

    Напомним, разговор между Путиным и Трампом состоялся в пятницу. Российский лидер по телефону рассказал главе Белого дома о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

    Стороны подтвердили готовность оставаться на постоянной связи и продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

    Госдеп назвал разговор Путина и Трампа частью усилий США по Украине.

    Комментарии (5)
    7 июля 2025, 01:57 • Новости дня
    Трамп посетовал на превращение Маска в «ходячую катастрофу»

    Трамп посетовал на превращение Маска в ходячую катастрофу

    Трамп посетовал на превращение Маска в «ходячую катастрофу»
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в воскресенье выступил в социальной сети Truth Social с резкой критикой в адрес бывшего главы DOGE Илона Маска, назвав его «потерявшей берега» «ходячей катастрофой».

    Жесткий пост Трампа появился через несколько дней после того, как Маск объявил о создании «Американской партии».

    «Грустно наблюдать, как Илон Маск полностью потерял берега, по сути, превратившись за последние пять недель в ходячую катастрофу», – написал Трамп.

    Американский лидер отметил, что Маск даже собрался третью политпартию в стране организовать, несмотря на то, что они никогда не добивались успеха в США, так как «система, похоже, не предназначена для них».

    «Единственное, на что способны третьи партии, – так это на создание полной неразберихи и хаоса, а этого у нас достаточно с радикальными левыми демократами, которые потеряли доверие народа и рассудок. Республиканцы же – это отлаженная машина, которая только что приняла самый крупный законопроект в своем роде в истории нашей страны», – добавил глава Белого дома.

    Он продолжил, отметив, что «отличный законопроект», к сожалению для Маска,  отменял «нелепый закон» об электромобилях, который заставил бы всех в сжатые сроки купить электромобиль. Трампу это изначально не нравилось, поэтому теперь американцы вольны покупать авто с любым типом двигателя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Илон Маск объявил о создании в США новой партии под названием America Party. Предприниматель инициировал опрос в соцсети X, в котором более 65% из почти 1,25 млн участников поддержали идею создания новой политической силы.

    Трамп в воскресенье обесценил недавно созданную политическую партию Илона Маска «Партия Америки», назвав затею «дурацкой» в стране с традиционной двухпартийной системой.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, против кого Илон Маск создал новую американскую партию.

    Комментарии (4)
    7 июля 2025, 13:16 • Новости дня
    Эксперт объяснил угрозы Трампа в адрес БРИКС

    Политолог Бордачев: Тарифные угрозы Трампа в адрес БРИКС – приглашение к переговорам

    Эксперт объяснил угрозы Трампа в адрес БРИКС
    @ REUTERS/Ken Cedeno

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Угрозы главы Белого дома Дональда Трампа о введении дополнительных пошлин против стран БРИКС – это не анонс мер, которые будут гарантированно приняты, а присущая президенту США форма приглашения к переговорам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент США Трамп обвинил БРИКС в антиамериканской политике.

    «Цель работы БРИКС не в том, чтобы противодействовать кому-либо в целом и Вашингтону в частности. В то же время решения организации могут восприниматься как носящие антиамериканский характер. Действия объединения в некотором смысле мешают Штатам извлекать ренту из происходящих в мире процессов», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    По его словам, покупку любого не американского товара или оплату картой, не привязанной к платежной системе США, глава Белого дома Дональд Трамп может трактовать, как действие, направленное против интересов его страны.

    «При этом, сама по себе угроза о введении дополнительных пошлин против стран БРИКС – это не анонс мер, которые будут гарантированно приняты, а присущая Трампу форма приглашения другой стороны к переговорам», – уточнил аналитик.

    «Кроме того, у США и Китая – одного из лидеров БРИКС – потенциал компромиссов близок к исчерпанию. Это понимают и в Пекине, и в Вашингтоне. Поэтому Трамп подошел к вопросу с несколько другой стороны – как игрок, просчитывающий ходы наперед, но всегда готовый к импровизации», – резюмировал собеседник.

    В понедельник президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил: «Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом в размере 10%». «Исключений из этой политики не будет», – написал глава Белого дома.

    Взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран, отметил в свою очередь Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. «Мы действительно видели такие заявления президента Трампа. Здесь очень важно отметить, что уникальность такого объединения, как БРИКС, заключается в том, что это объединение стран, которые разделяют общие подходы и общее мировоззрение того, как нужно осуществлять сотрудничество исходя из собственных интересов», – цитируют Пескова «Известия».

    Днем ранее президент России Владимир Путин на главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС заявил о необходимости дальнейшего расширения использования национальных валют во взаиморасчетах между странами – членами организации.

    «Создание на площадке БРИКС независимой расчетно-депозитарной системы, как представляется, позволит сделать валютные транзакции более быстрыми, эффективными и безопасными. К слову, применение национальных валют в торговле между нашими государствами неуклонно растет: в 2024 году доля нашей национальной валюты, рубля, и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90%», – сказал он.

    В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров сообщил о проработке в БРИКС независимой расчетно-депозитарной инфраструктуры, трансграничной платежной инициативы, создании перестраховочных мощностей и повышении эффективности особых экономических зон.

    По словам дипломата, сейчас в организации совершенствуется механизм пула условных валютных резервов, включая использование альтернативных доллару валют, сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

    В феврале американский лидер выразил уверенность в «смерти» БРИКС, если США введут стопроцентные пошлины. По словам Трампа, такой сценарий возможен, если объединение будет угрожать позиции доллара на мировой арене. Также глава Белого дома заявил, что организация, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия, была создана для «плохой» цели, не уточнив, для какой именно.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы ослабить БРИКС, а в идеале – развалить.

    Комментарии (4)
    7 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп и Зеленский обсудили замену посла Украины в США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский обсудили по телефону смену украинского посла в США, пишет Bloomberg.

    Собеседник Bloomberg сообщил, что среди возможных преемников нынешнего посла Оксаны Маркаровой рассматриваются премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко, передает ТАСС.

    По информации источника, Зеленский поручил министерству иностранных дел Украины обсудить вопрос назначения нового посла с американской стороной. Причины такого решения официально не раскрывались.

    Агентство отмечает, что смена главы украинской дипмиссии происходит на фоне внезапного прекращения поставок вооружений на прошлой неделе со стороны администрации Трампа. Кроме того, подчеркивается, что Трамп не смог выступить посредником между Москвой и Киевом.

    Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о состоявшемся разговоре между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером. По его словам, беседа была «содержательной».

    Комментарии (0)
    8 июля 2025, 09:27 • Новости дня
    Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
    Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Белом доме лично передал Дональду Трампу копию письма с рекомендацией выдвинуть его на Нобелевскую премию мира.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рекомендовал выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает РИА «Новости». По данным канцелярии премьера, встреча состоялась 7 июля в Белом доме. Нетаньяху вручил Трампу копию письма, адресованного Нобелевскому комитету, в котором формально поддержал его кандидатуру.

    В официальном сообщении уточняется: «Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рекомендовал выдвинуть кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Сегодня (7 июля по времени США) на встрече в Белом доме премьер-министр передал президенту Трампу копию своего письма в Нобелевский комитет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Пакистана рекомендовали выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Глава комитета Верховной рады Украины Александр Мережко выдвинул бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит Трампа в случае его выдвижения на Нобелевскую премию, если он станет миротворцем.

    Комментарии (33)
    6 июля 2025, 23:30 • Новости дня
    National сообщила о возможном объявлении Трампом перемирия в Газе в понедельник

    National: Трамп может в понедельник объявить о прекращения огня в Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Важнейшие переговоры о прекращении огня в секторе Газа возобновляются в Дохе в преддверии визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США, поэтому ожидается, что американский президент Дональд Трамп объявит о 60-дневном перемирии в понедельник, пишет англоязычная газета ОАЭ National.

    Непрямые переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС возобновились в воскресенье в столице Катара в преддверии визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, пишет газета National.

    Переговоры начались через два дня после того, как ХАМАС дал положительный ответ на предложенное соглашение о прекращении огня и захвате заложников, которое предусматривает 60-дневное перемирие, освобождение 10 живых заложников, удерживаемых группировкой, а также останков еще 18 человек, умерших в плену, согласно проекту соглашения.

    «Если соглашение будет достигнуто в ближайшие часы, президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит о прекращении огня в понедельник, сообщили источники The National. В заявлении будет содержаться призыв к ХАМАС сложить оружие, а к его лидерам – покинуть раздираемый войной анклав и жить в изгнании», – говорится в материале газеты.

    По словам источника, Трамп призовет ХАМАС сложить оружие и освободить всех заложников, если они хотят постоянного прекращения огня. Предложение также включает положение о том, что обсуждение вопроса об окончании войны и уходе Израиля из Газы должно начаться, как только вступит в силу перемирие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предусматривает гарантии США и включает пункт о выводе израильских войск из палестинского анклава.

    До этого Вашингтон заявил, что Израиль согласился на условия прекращения огня в секторе Газа на 60 дней. В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе.

    Комментарии (0)
    Главное
    Прокуратура: Деньги парка «Патриот» потрачены на дачу сына экс-замминистра обороны
    Госдума утвердила Никитина министром транспорта
    В парламенте Армении подрались депутаты
    Лула да Силва объяснил Трампу, кто хозяин в Бразилии
    Контрактника из Челябинска обвинили в госизмене в пользу Украины за 80 долларов
    Во дворе жилого дома в Москве сгорели семь автомобилей
    На дачный дом в Казани во время испытательного полета упал ударный беспилотник

    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Что даст России признание Исламского эмирата Афганистан

    Россия стала первой в мире страной, официально признавшей власть талибов в Афганистане. Какие последствия это будет иметь для Средней Азии, зачем это нужно Москве, кто следующим признает правительство талибов – и чем афганское руководство могло бы отблагодарить Россию за данный шаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

    Перейти в раздел

    Угрозы Запада лишь усилили БРИКС

    Трамп снова угрожает пошлинами – на этот раз странам, сотрудничающим с объединением БРИКС. Это происходит в тот самый момент, когда в Бразилии проходит очередной саммит организации. Сам факт таких заявлений, как и происходящее на саммите, показывает, что противостояние организации БРИКС разрушительно для самого Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

      На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

    • Прибалтика бросила вызов Китаю

      Литва и Филиппины договорились о военном альянсе против России и Китая, а глава евродипломатии и бывший премьер Эстонии Кая Каллас требует от Пекина продать ЕС редкоземельные металлы и отказать России в поддержке. Почему прибалты разбушевались?

    • Урсула и телефонные мошенники: что общего?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации