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Мошенники с ИИ выдавали себя за госсекретаря США Рубио
Зафиксированы случаи, когда злоумышленники применяли искусственный интеллект для рассылки сообщений от имени Марко Рубио дипломатам и чиновникам.
Мошенники, используя программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, связывались с высокопоставленными дипломатами и американскими чиновниками под видом госсекретаря США Марко Рубио, передает ТАСС.
Как минимум три зарубежных министра иностранных дел, губернатор одного из штатов США и один законодатель Конгресса США получили от злоумышленников текстовые и аудиосообщения, имитирующие стиль письма и голос Рубио. Для рассылки использовалась поддельная учетная запись в мессенджере Telegram, а сообщения отправлялись на личные аккаунты жертв.
Во внутреннем документе Госдепартамента указывается, что цели мошенников пока неизвестны, однако, вероятно, они пытались получить доступ к информации или счетам. Не сообщается, какие действия предпринимались жертвами после получения фейковых сообщений. Госдеп призвал сотрудников федеральных структур быть бдительными и сообщать о подозрительных контактах через мессенджеры.
The Washington Post отмечает, что аналогичный случай уже происходил в администрации президента Дональда Трампа: в мае неизвестные взломали телефон руководителя аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и совершили звонки высокопоставленным лицам.
В конце апреля Дональд Трамп рекомендовал чиновникам отказаться от мессенджера Signal после связанных с ним скандалов с утечкой информации.
Ранее Associated Press информировало, что министр обороны США Пит Хегсет использовал незащищенные средства связи, что создало угрозу безопасности.
В администрации Трампа сотрудники начали использовать закрытые мессенджеры и проводить встречи офлайн, опасаясь публикации секретных данных и последствий.