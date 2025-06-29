  • Новость часаТрамп заявил об остановке торговых переговоров США и Канады
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    Украинская авиация помогает уничтожить себя сама
    Грэм сообщил о готовности Трампа ужесточить санкции против России
    Украинские спецслужбы распространили опасные подделки под 5-тысячные купюры
    Лавров: Запад начинает понимать, что не сможет нанести поражение России
    Росатом заявил об ускорении реализации проекта АЭС «Пакш-2» после снятия санкций
    Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
    ВСУ бросили бронетехнику под Купянском из-за российских дронов
    Исполнители теракта в «Крокусе» признали Украину заказчиком нападения
    Азербайджанская делегация отказалась участвовать в заседании комиссии в Москве
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Медийные конструкты заслоняют от нас будущее

    Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров еще нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    4 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    26 комментариев
    29 июня 2025, 18:02 • Новости дня

    WP: Чиновники США перешли на зашифрованные чаты из-за утечек

    Tекст: Ольга Иванова

    В администрации президента США Дональда Трампа сотрудники начали использовать закрытые мессенджеры и проводить встречи офлайн, опасаясь публикации секретных данных и последствий.

    Чиновники администрации президента США Дональда Трампа начали использовать зашифрованные мессенджеры и проводить рабочие встречи за закрытыми дверями, опасаясь утечек информации и возможных увольнений, сообщает Washington Post со ссылкой на более 40 сотрудников федеральных агентств. Газета отмечает, что теперь даже обсуждение безобидных тем чаще происходит лично или на улице, если позволяет погода. Для обмена сообщениями чиновники предпочитают Signal с функцией автоудаления переписки, передает РИА «Новости».

    Как заявил изданию один из высокопоставленных чиновников Белого дома, администрация намерена активно бороться с разглашением секретной информации. Власти Трампа усилили контроль после недавних скандалов, связанных с проверкой сотрудников министерства внутренней безопасности на полиграфе и утечками данных в минобороны США.

    По словам источников газеты, даже политики, назначенные самим Трампом, избегают фиксировать работу ведомств в письменном виде, чтобы избежать её попадания в прессу. Они опасаются, что такие документы могут стимулировать информаторов делиться закрытой информацией.

    Ранее, как писали американские СМИ, включая CNN, разведка минобороны США сообщала, что удары по иранским ядерным объектам не разрушили основные компоненты программы Ирана, а только замедлили ее развитие на несколько месяцев. Белый дом опроверг эти сообщения, а спецпосланник Стив Уиткофф назвал утечку «изменой» и призвал к расследованию. Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что расследование уже проводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет вел не менее 12 чатов в Signal, где обсуждал служебные и военные вопросы, а также лично общался со своим окружением. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что переход Майка Уолтца на новую должность не связан с увольнением и Белый дом не собирается увольнять главу Пентагона. Дональд Трамп подтвердил отсутствие планов по смене министра обороны после публикаций о служебной переписке.

    28 июня 2025, 20:19 • Новости дня
    Актер из «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей» Вадим Алферов погиб на СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Актер театра и кино Вадим Алферов, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», погиб в Курской области.

    О гибели артиста сообщил портал Кино-Театр.Ру.

    По данным портала, в октябре 2024 года Алферов подписал контракт и ушел добровольцем на фронт, получив позывной «Артист». Он был направлен в мотострелковый полк, выполнявший задачи на территории Курской области.

    28 ноября 2024 года актер пропал без вести в Суджанском районе, а в мае нынешнего года был официально опознан как погибший. Похоронен Вадим Алферов на Южном кладбище.

    Вадим Алферов родился в 1974 году в Комсомольске-на-Амуре, окончил Дальневосточную академию искусств и работал в детском драматическом театре «На Неве» в Петербурге. На сцене актер воплощал образы из классических и детских спектаклей, а с начала 2000-х годов успешно снимался в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и других проектах.

    Его последняя роль была в четвертом сезоне сериала «Первый отдел» в 2024 году.

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    28 июня 2025, 19:40 • Новости дня
    На Сумском направлении обнаружена несуществующая 168-я бригада ВСУ
    На Сумском направлении обнаружена несуществующая 168-я бригада ВСУ
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire

    Tекст: Вера Басилая

    На Сумском направлении зафиксировано участие бойцов так называемой 168-й бригады ВСУ, официально не существующей в составе украинской армии, сообщили в российских силовых структурах.

    Бойцы несуществующей по официальным данным 168-й бригады ВСУ были обнаружены на сумском направлении, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в российских силовых структурах, анализ информации о погибших украинских военнослужащих показал упоминания о некой «168-й бригаде», однако такого подразделения официально не существует в составе украинской армии.

    Собеседник агентства предположил, что речь, вероятнее всего, идет о личном составе учебных рот 168-го батальона, размещенного на полигоне в Новомосковске. Из этого батальона, по его словам, уже перебрасывают бойцов в другие бригады и полки, которые участвуют в боевых действиях на разных направлениях.

    Источник также отметил, что родственники погибших бойцов ВСУ на этом участке так и не получили информации о том, в каком именно подразделении их родные находились в последние дни. По его мнению, это может свидетельствовать либо о попытках украинского командования скрыть реальные потери, либо о хаотичном переформировании армейских частей.

    Ранее в Киеве прошел митинг родственников пропавших солдат ВСУ в Крынках.

    В столице Украины ранее состоялись самые масштабные протесты с начала конфликта с Россией.

    У Юнаковки в Сумской области Украины элитные подразделения ВСУ понесли значительные потери.

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    29 июня 2025, 13:25 • Видео
    За что судят премьера Израиля

    В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

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    29 июня 2025, 09:03 • Новости дня
    ВСУ потеряли еще один F-16 вместе с летчиком
    ВСУ потеряли еще один F-16 вместе с летчиком
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе ночного вылета на Украине разбился истребитель F-16, в результате чего погиб пилот первого класса подполковник Максим Устименко, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

    Украина потеряла еще один истребитель F-16, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ. Катастрофа произошла в ночь на 29 июня во время боевого вылета в небе над Украиной. По официальной информации, погиб пилот первого класса подполковник Максим Устименко.

    В телеграм-канале Воздушных сил сказано: «Этой ночью на самолете F-16 погиб летчик первого класса подполковник Максим Устименко. Его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Пилот катапультироваться не смог».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Украиной истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета, при этом пилот катапультировался. ПВО России ранее сбила F-16 Военно-воздушных сил Украины. Очевидцы рассказали, как пилот сбитого F-16 пытался спастись в Сумской области.

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    28 июня 2025, 22:53 • Новости дня
    В Сети обратили внимание на странное поведение Мелони на саммите НАТО

    Пользователи Сети высмеяли странное поведение Мелони на саммите НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подверглась насмешкам пользователей соцсетей после появления видео с ее странной мимикой на саммите НАТО в Гааге.

    Пользователи соцсети X ( бывший Twitter, заблокирован в России) активно обсуждают поведение Джорджи Мелони на саммите НАТО в Гааге, передает РИА «Новости».

    Поводом для многочисленных насмешливых комментариев стало видео, на котором премьер-министр Италии выпучивает глаза, шмыгает носом, поджимает губы и делает странные выражения лица.

    В обсуждениях пользователи высказывали разные версии и предположения:

    «Она получила «порошок» от Зеленского», – написал один комментатор. Другой пользователь отметил, что то, как она поджимает губы, говорит о большом количестве лжи и проглоченной правды.

    Некоторые участники обсуждения назвали мимику Мелони «глупой гримасой» и выразили сомнение в адекватности европейских лидеров.

    Один из комментаторов предположил, что Мелони может быть «целью кампании разрушения», организованной влиятельными структурами в Брюсселе.

    Ранее Мелони закатила глаза после слов президента Франции Эммануэля Макрона на встрече лидеров «Большой семерки».

    Между тем, другой участник саммита НАТО Эммануэль Макрон приехал на саммит Евросоюза в растрепанном виде и с опозданием на полтора часа.

    Напомним, во время поездки Мерца, Макрона и премьера Британии Кира Стармера на Украину журналисты вошли в купе поезда раньше времени и сняли, как Мерц и Макрон поспешно убрали со стола какие-то предметы.

    По официальной версии, они убрали салфетку и шпажку для закусок или ложечку для сахара. Однако популярность приобрела версия, что Мерц и Макрон прятали запрещенные вещества и приспособления для их употребления.

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    29 июня 2025, 02:41 • Новости дня
    Спикер парламента Сербии ужаснулась финальным репликам митингующих в Белграде

    Спикер парламента Сербии Брнабич ужаснулась финальным репликам митингующих

    Спикер парламента Сербии ужаснулась финальным репликам митингующих в Белграде
    @ Александр Дзюба/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Чудовищный призыв к «убийству Сербии» услышала в финальных репликах митингующих в Белграде спикер сербского парламента Ана Брнабич, о чем она сообщила в соцсети Х, приложив видео бушующей днем толпы на улицах столицы республики.

    «Митингующие не закончили свое выступление на Видовдан (главный национальный праздник Серби – прим. ВЗГЛЯД) словами «Да здравствует Сербия». Они закончили ужасным призывом к убийству Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Сербия, помни», – призвала Брнабич в соцсети Х.

    Напомним, в субботу толпа в центре Белграда скандировала «Мы хотим выборов!», заполнив центральную площадь Славии и несколько кварталов вокруг нее.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, требования досрочных парламентских выборов в Сербии объединили около 36 тыс. протестующих, заблокировавших центр Белграда.

    Там несколько тысяч студентов и оппозиционеров собрались на митинг с требованием проведения досрочных выборов и ликвидации палаточного лагеря сторонников президента Александра Вучича.

    Со временем между полицией и протестующими начались столкновения, против митингующих применили слезоточивый газ.

    Президент Сербии Александр Вучич появился перед гражданами в Пионерском парке и призвал всех к миру, отметив, что государство сильно и выполнит свою работу, что бы ни происходило.

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    28 июня 2025, 18:43 • Новости дня
    В Киеве придумали обидное прозвище Зеленскому за планы с дронами

    Депутат Рады Дубинский назвал Зеленского «Зеледроном I» из-за планов Украины

    В Киеве придумали обидное прозвище Зеленскому за планы с дронами
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заслуживает называться «Зеледроном I» за планы превратить Украину в мирового производителя дронов, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    Владимир Зеленский планирует сделать Украину мировым производителем дронов, за что, по мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, он заслуживает соответствующего прозвища, передает РИА «Новости».

    Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил в своем Telegram-канале, что из-за этих грандиозных планов «стоит считать нашего лидера императором дронов. Зеледрон I».

    Парламентарию кажется, что подобные амбиции Зеленского связаны с желанием использовать беспилотники против России в очень больших масштабах.

    Украина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по территории России.

    Зеленский поручил СБУ провести ряд мер для усиления давления на Россию и анонсировал введение новых санкционных и кадровых шагов.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в политическом плане Зеленский уже мертв.

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    29 июня 2025, 06:44 • Новости дня
    Военный суд заочно приговорил женщин за убийство военного в Шуе
    Военный суд заочно приговорил женщин за убийство военного в Шуе
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Второй Западный окружной военный суд заочно назначил длительные сроки двум женщинам за организацию теракта, в результате которого погиб военный в Шуе.

    Суд признал украинку Марию Савоста и россиянку Елену Попову виновными в убийстве офицера в Ивановской области, передает ТАСС.

    Савоста получила 18 лет колонии, Попова – 24 года и один год ограничения свободы со штрафом 700 тыс. рублей. Обе женщины объявлены в международный розыск и арестованы заочно.

    Приговор подлежит исполнению с момента задержания осужденных на территории России или их экстрадиции.

    Суд квалифицировал действия обеих как совершение теракта, а россиянку признал виновной также в незаконном хранении взрывчатых веществ. Иск воинской части к осужденным удовлетворен, с них взыскано почти 70 тыс. рублей.

    Как указано в материалах дела, капитан Константин Нагайко погиб 30 декабря 2024 года после того, как открыл посылку, полученную через посредников. Внутри находилось самодельное взрывное устройство, замаскированное под косметический набор.

    В ходе предварительного расследования установлено, что Савоста отправила мужчине посылку как новогодний подарок. Посылку передала ему Попова через третьих лиц, которые оставили ее на столе офицера.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, секретарь комитета Верховной рады Роман Костенко заявил о причастности Киева к ликвидации генерала Ярослава Москалика в Подмосковье и пригрозил новыми терактами на территории России.


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    29 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    ВСУ распространили фальшивые купюры с QR-кодом в Курской области
    ВСУ распространили фальшивые купюры с QR-кодом в Курской области
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Суджанском районе Курской области обнаружили агитационные листовки, стилизованные под пятитысячные купюры и содержащие опасный QR-код.

    Украинские агитационные листовки, оформленные как пятитысячные купюры и снабженные QR-кодом, были найдены в Суджанском районе Курской области, передает РИА «Новости». На подделках напечатаны украинские лозунги и размещен QR-код, с помощью которого украинские спецслужбы намереваются получить доступ к чужим мобильным устройствам.

    В силовых структурах объяснили, что подобная схема типична для мошенников: человек может отреагировать на внешний вид банкноты и перейти по QR-коду, после чего его смартфон оказывается под угрозой взлома. «Противник рассчитывает, что человека привлечет вид денег. Переходить по QR-коду не стоит, с помощью него украинские спецслужбы могут получить доступ к данным на телефоне», – заявил собеседник агентства.

    Силовики отметили, что подобная практика распространения поддельных документов с QR-кодами активно используется для киберпреступлений, представляя угрозу безопасности личных данных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие ВСУ после временного занятия Суджи распространяли листовки с информацией о введении комендантского часа. Несколько украинских военных позже сдались в плен благодаря работе российской звуковещательной платформы. Для информационного сопровождения нападения на Курскую область украинское ЦИПСО создало серию фальшивых сообщений и провокаций.

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    28 июня 2025, 20:35 • Новости дня
    Мэр Одессы поскандалил с военнослужащим ВСУ из-за памятника Пушкину

    Tекст: Мария Иванова

    Мэр Одессы Геннадий Труханов вступил в спор с военнослужащим ВСУ по поводу памятника Александру Пушкину.

    Мэр Одессы Геннадий Труханов вступил в спор с военнослужащим ВСУ по поводу памятника Александру Пушкину, передает Страна.ua.

    оводом стало замечание военного о том, что власти города до сих пор не демонтировали памятник, которого он назвал «адептом русского мира». Труханов отверг такое определение поэта и заявил, что не считает Пушкина символом русского мира, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы мэр задал встречный вопрос: «А что для вас тогда Оперный театр, Потемкинские своды?».

    После того как собеседник представился военнослужащим ВСУ, Труханов поинтересовался, почему вообще тот не находится на фронте. Военный назвал этот вопрос манипулятивным.

    Инцидент вызвал резонанс среди жителей города и пользователей соцсетей. В Одессе продолжаются споры относительно отношения к русской культуре и судьбы памятников, связанных с российской историей и именами.

    Накануне мэр Одессы Геннадий Труханов заявил на русском языке, что город никогда не принадлежал России

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет обратил внимание на то, что Труханов назвал Одессу «не русским» городом, делая это заявление именно на русском. А председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов  Владимир Рогов раскритиковал слова мэра Одессы, назвав их ошибочными и исторически неверными.

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    29 июня 2025, 14:45 • Новости дня
    Генерал Попов назвал число оставшихся у Украины истребителей F-16

    Генерал Попов: Украинские пилоты тяжело адаптируются к применению F-16

    Генерал Попов назвал число оставшихся у Украины истребителей F-16
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    На сегодняшний день значимая часть F-16, переданных Украине, утеряны ВСУ. Украинские летчики, садясь за штурвал данного истребителя, часто совершают ошибки, что приводит к катастрофам во время выполнения боевых задач, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее на Украине в ходе ночного вылета разбился истребитель F-16 ВСУ.

    «Украинская пилотируемая авиация пребывает в крайне плачевном состоянии. Военное руководство противника серьезно рассчитывало на перелом в воздухе после получения истребителей F-16, однако данные самолеты не оказали значительного влияния на ход конфликта», – сказал Владимир Попов, генерал-майор авиации.

    «Как ни крути, но украинские пилоты в большей степени последователи советской школы. Они обучались на моделях, произведенных в СССР, а они очень сильно отличаются от американских истребителей. Тот же F-16 создан на основе качественно иной психофизической конструкции», – рассуждает собеседник.

    «У этого самолета штурвал находится на борту справа. Соответственно, управление сектором газа осуществляется левой рукой. На советских моделях дела обстоят иначе. Поэтому украинским пилотам в рамках переобучения на F-16 буквально приходится «переламывать» себя. Привыкнуть к новым машинам возможно, но на это уйдет минимум два-три года», – полагает эксперт.

    «Разумеется, противник не может позволить себе тратить столько времени на тренировки. Из-за этого летчики, поднимаясь в небо, не чувствуют «единения» с машиной. Это сказывается на их реакции: некоторые привычные для них действия происходят с задержкой на миллисекунды. Для работы в воздухе это очень критично», – добавляет он.

    «Подобная ситуация приводит к колоссальным потерям. В феврале Украина получила от Дании 12 истребителей F-16. По моим данным, из них на сегодняшний день противнику удалось сохранить лишь пять-шесть единиц. За полгода утеряно больше половины самолетов – это колоссальные потери. Тем более Запад неохотно расстается с этими машинами», – акцентирует собеседник.

    «Неутешительно обстоят дела и с другой авиационной техникой. По моему мнению, сейчас Украина располагает лишь 15-17 единицами Су-24. Итого меньше Су-25 – их от силы 12 штук. Совсем плохо с сохранностью Су-27: по разным подсчетам ВСУ на данный момент использует от восьми до 12 аппаратов данной модели», – уточняет эксперт.

    «Конечно, у них еще остались МиГ-29. Вполне вероятно, что их соберется на целый полк. Но на этом все. Для столь большой страны, как Украина, которая в то же время обладает колоссальной по протяженности фронтовой линией, подобных запасов невероятно мало. Значительных задач с таким авиапарком не выполнить», – поясняет он.

    «Базируются эти самолеты преимущественно на Западе страны. Соответствующие аэродромы имеются в Староконстантинове, в Стрые, под Винницей. При этом ВВС противника находятся под постоянным давлением со стороны российской армии. Мы регулярно наносим удары, мешающие сформировать им полноценный воздушный флот», – говорит собеседник.

    «С авиацией противника мы боремся в основном с помощью прицельных обстрелов аэродромов. Используем все возможные средства поражения, в том числе и артиллерию. Это комплексное противодействие украинским ВВС необходимо продолжать. Если мы сохраним текущие темпы, то через несколько месяцев у ВСУ останется лишь 30-50% воздушной техники от текущего числа», – заключил Попов.

    Ранее на Украине в ходе ночного вылета разбился истребитель F-16. По официальной информации, в результате крушения также погиб пилот первого класса подполковник Максим Устименко. «Самолет получил критические повреждения и начал терять высоту. Пилот катапультироваться не смог», – говорится в заявлении воздушных сил противника.

    Это не первый случай потери F-16 ВСУ. Так, еще в августе прошлого года The Wall Street Journal сообщил о крушении истребителя, что якобы было связано с ошибкой летчика. В генштабе украинской армии тогда заявили, что «во время захода на цель» с самолетом была утеряна связь, после чего стало известно и о гибели пилота Алексея Меся.

    Кроме того, в апреле этого года разбился еще один американский самолет, напоминает РБК. Летчику Павлу Иванову также не удалось выжить. При этом депутат Рады Марьяна Безуглая связала крушение с проблемой не отрегулированной системы распознавания воздушных целей в стране. Она также отмечала, что власти неохотно публикуют данные об обстоятельствах потери других F-16.

    В ночь на 16 мая на борту американского истребителя также произошла «нештатная ситуация», из-за которой украинскому пилоту пришлось катапультироваться. По данным из открытых источников, к настоящему моменту Украина получила около 20 истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.

    В Киеве официально признали потерю трех из них. Портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС сообщал, что США передают Украине неисправные самолеты, находящиеся на свалке авиационной техники, чтобы использовать их как источники запчастей для боевых машин ВСУ.

    Напомним, F-16 является американским многофункциональным истребителем. Предназначен для завоевания превосходства в воздухе, нанесения ударов по наземным целям и разведки. Разработан компанией General Dynamics в 1974 году. Дальность его полета составляет 4000 км, а максимальная высота – 18 тыс. метров.

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    29 июня 2025, 13:23 • Новости дня
    Азербайджан отменил связанные с Россией культурные мероприятия
    Азербайджан отменил связанные с Россией культурные мероприятия
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство культуры Азербайджана сообщило об отмене всех культурных мероприятий, организованных российскими государственными и частными учреждениями на территории страны.

    Государственное информационное агентство АзерТАдж со ссылкой на ведомство сообщило, что основанием для такого решения стали действия силовиков в Екатеринбурге, где, по данным азербайджанской стороны, в ходе пресечения деятельности этнической группировки были убиты двое граждан Азербайджана, а еще несколько получили ранения, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили: «В связи с этим отменяются культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки, запланированные к проведению в Азербайджане по линии государственных и частных учреждений России».

    Министерство культуры также посоветовало гражданам, купившим билеты на отмененные мероприятия, обратиться в пункты продаж и на онлайн-платформы для возврата средств.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российский дипломат предоставил разъяснения МИД Азербайджана относительно недавних задержаний подозреваемых в убийствах на Урале, подчеркнув контроль ситуации правоохранительными органами.

    Напомним, МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых после задержаний подозреваемых в нескольких убийствах в Екатеринбурге.

    МВД и СК заявили, что в Екатеринбурге задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет.

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    29 июня 2025, 12:56 • Новости дня
    Сийярто: США отменили мешавшие строительству АЭС «Пакш-2» санкции против России
    Сийярто: США отменили мешавшие строительству АЭС «Пакш-2» санкции против России
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    США отменили санкции, мешавшие строительству атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, которую возводит Росатом, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, данное решение связано со сменой американской администрации после прихода к власти Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на телеканал М1.

    Сийярто напомнил, что санкции были введены в ноябре 2024 года при президентстве Джо Байдена против Газпромбанка, через который финансировался проект АЭС. Министр подчеркнул: «К счастью, с января в Белом доме в Вашингтоне появился президент [Дональд Трамп], который видит в Венгрии друга. Исходя из этого, правительство США сняло санкции с инвестиций в атомную электростанцию "Пакш"».

    Ранее администрация Дональда Трампа прекратила деятельность межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий «давления на Россию» ради ускорения переговоров с Киевом.

    В феврале Сийярто выразил надежду на то, что новая администрация США отменит санкции против России, которые наносят ущерб энергетическому сотрудничеству между Будапештом и Москвой.

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    29 июня 2025, 00:57 • Новости дня
    Пограничники Армении не пустили экс-сенатора Клинцевича в страну

    Экс-сенатор Клинцевич не смог пересечь границу Армении и вернулся в Москву

    Пограничники Армении не пустили экс-сенатора Клинцевича в страну
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший депутат Госдумы и экс-сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич отправился в пятницу с частным визитом в Армению, но пограничники не позволили ему пересечь границу страны.

    Как рассказал Клинцевич, в ереванском аэропорту Звартнотц на погранконтроле после проверки документов пограничники очень вежливо поставили его перед фактом: придется вернуться в Россию.

    «Пограничники мне сказали, что я не въездной. Я прилетел, чтобы встретиться с людьми, которые помогли мне поставить памятник ветеранам Афганистана. В субботу должен был вернуться домой. В итоге вылетаю в Москву в 12 часов ночи в пятницу», – поделился бывший сенатор с «Комсомольской правдой».

    Клинцевич добавил, что причины его статуса никто не объяснял, однако он не собирался встречаться с официальными лицами Армении, его визит был исключительно частным, отметил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация в Армении обострилась после того, как плава правительства страны Никол Пашинян разместил в своих соцсетях 21 июня ссылку на публикацию в одном из армянских СМИ плана, который оппозиция нынешнего премьера якобы подготовила для осуществления госпереворота.

    Затем по уголовному делу о попытке захватить власть в Армении задержали 14 человек, в том числе архиепископа Баграта Галстаняна, лидера движения «Священная борьба».

    Напомним, Пашинян выступил с оскорблениями в адрес Армянской апостольской церкви. После этого в Армении был арестован выступивший в защиту церкви предприниматель Самвел Карапетян.

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    29 июня 2025, 14:32 • Новости дня
    Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
    Ушаков: США продолжают поставлять оружие Украине
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки вооружений на Украину со стороны США частично продолжаются, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    На вопрос, осуществляются ли сейчас такие поставки, он отметил: «Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю», передает РИА «Новости».

    Ушаков также сообщил, что тема организации встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа остается на повестке дня, однако пока она не перешла в практическую плоскость. По его словам, стороны намерены обсудить возможность такой встречи, но конкретных шагов пока не предпринято.

    Рабочий контакт между Россией и США поддерживается на постоянной основе, подчеркнул Ушаков. Он добавил, что для повышения эффективности возможной встречи двух президентов желательно заранее подготовить соответствующие документы. В то же время Ушаков не исключил, что переговоры могут состояться и без продолжительной подготовки, если так решат лидеры.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может передать ракеты для ЗРК Patriot Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп указывал, что власти Украины хотят получить противоракетные комплексы, однако в США ощущается нехватка этих систем для собственных нужд. Трамп ушел от прямого ответа о дальнейших поставках военной поддержки Киеву.

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    29 июня 2025, 16:55 • Новости дня
    Азербайджанская делегация отказалась участвовать в заседании комиссии в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Парламентская делегация Азербайджана не примет участия в запланированном в Москве заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству с Федеральным собранием России, сообщает пресс-служба азербайджанского парламента.

    Отмечается, что это решение связано с задержанием в Екатеринбурге подозреваемых по делу об убийствах граждан России, которые являются выходцами из Азербайджана, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе азербайджанского парламента пояснили: «Парламентская делегация под руководством первого заместителя спикера Милли Меджлиса Али Ахмедова не примет участия в 23-м заседании комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального собрания Российской Федерации по межпарламентскому сотрудничеству, которое планировалось провести в Москве».

    В заявлении азербайджанского парламента действия российских правоохранительных органов в отношении задержанных названы «демонстративными, целенаправленными и несущими характер беззаконного произвола, убийства и актов насилия». Кроме того, отмечается, что указанные действия якобы совершены «на этнической почве».

    Ранее министерство культуры Азербайджана сообщило об отмене всех культурных мероприятий, организованных российскими государственными и частными учреждениями на территории страны.

    Напомним, МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых после задержаний подозреваемых в нескольких убийствах в Екатеринбурге. МВД и СК заявили, что в Екатеринбурге задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет.

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