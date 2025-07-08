OpenAI внедрила новые меры кибербезопасности

Tекст: Мария Иванова

Американская технологическая компания OpenAI пересмотрела меры безопасности для защиты интеллектуальной собственности от корпоративного шпионажа, сообщает Financial Times.

По данным издания, теперь в компании используется сканирование отпечатков пальцев и усиленный контроль за конфиденциальной информацией, а персонал проходит более строгую проверку. Эти меры были приняты на фоне опасений, что OpenAI стала целью конкурентов из Китая, отмечает ТАСС.

Внутренние реформы ускорились после того, как китайский стартап DeepSeek в январе представил собственную конкурирующую модель искусственного интеллекта. В OpenAI утверждают, что DeepSeek использовал технику «дистилляции», чтобы скопировать их технологии для создания собственной ИИ-системы. Китайская компания напрямую не прокомментировала эти обвинения.

Один из источников в OpenAI сообщил, что рост конкуренции вынудил компанию ужесточить меры безопасности и ускорить расширение отдела кибербезопасности. В офисах OpenAI в Сан-Франциско ограничен доступ сотрудников к информации о новых алгоритмах и продуктах. Эксперты отмечают, что DeepSeek удалось выпустить чат-бота R1, который, как утверждается, превосходит ChatGPT и при этом был создан с меньшими затратами.

Ранее Bloomberg также сообщало, что корпорации Microsoft и OpenAI не исключают возможность несанкционированного получения DeepSeek технологий искусственного интеллекта OpenAI.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил, что персональные компьютеры устарели для мира искусственного интеллекта.

OpenAI ранее заключила контракт с Минобороны США на 200 млн долларов.

Google и OpenAI подписали соглашение о совместном использовании облачных технологий.