Логистический центр «Новой почты» уничтожили в Киеве

Царев рассказал о возможном сценарии смены Зеленского на Украине

Царев назвал двух возможных кандидатов Запада на пост президента Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Залужного, занимающего сейчас должность посла Украины в Великобритании, вызвали в Киев якобы для обсуждения кадровых вопросов после отставки британского премьера Кира Стармера. Однако, по мнению политика, настоящей целью встречи была попытка убедить бывшего главкома отказаться от участия в будущих президентских выборах, написал Олег Царев в канале Max «Специально для RT».

«Вначале разговор касался украинско-британских отношений, а потом Зеленский спросил: «Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться в президенты?» На что Залужный, по словам источников «Украинской правды», ответил: «Да. Буду», – написал Царев.

По словам экс-депутата, представители украинской власти пытались убедить Залужного, что его участие в выборах может привести к расколу общества, однако эти аргументы не повлияли на его позицию. При этом Царев отметил, что в окружении Зеленского якобы рассматривали вариант с предложением Залужному должности премьер-министра, но переговоры результата не дали.

Царев считает, что причиной опасений команды Зеленского является высокий уровень доверия к бывшему главкому ВСУ. По его словам, даже украинские социологические исследования показывают преимущество Залужного в возможной президентской гонке.

«Понятно, чего Зеленский так боится. Даже по украинским соцопросам, которые не выходят без согласования с его офисом и где цифры накручены в его пользу, Залужный впереди с большим отрывом по доверию», – заявил политик.

Также Царев высказал мнение, что продвижение Залужного связано с поддержкой Великобритании. По его версии, Лондон рассматривает бывшего главкома ВСУ как одного из ключевых кандидатов на пост главы государства, а его политическое продвижение обеспечивают связанные с западными структурами организации.

Еще одним возможным кандидатом, которого, по мнению Царева, рассматривают на Западе, является украинский боксер Александр Усик. Экс-депутат отметил, что Усик занимает высокие позиции в рейтингах доверия и может восприниматься как более компромиссная фигура.

«Залужный – представитель «партии войны», Усик – «партии мира». Усик родом из Крыма, русскоязычный, православный, говорит о переговорах – идеальный «компромиссный вариант» для Вашингтона», – написал Царев.

По мнению политика, западные страны заинтересованы в смене Зеленского из-за накопившихся претензий к его власти, однако при этом не стремятся к кардинальному изменению курса Украины. «Запад устал от Зеленского. И с удовольствием его поменяет – но так, чтобы ничего по сути не изменилось», – полагает Царев.

Он также считает, что действующий президент Украины будет максимально затягивать вопрос с выборами, поскольку проведение голосования в условиях военного положения остается юридически сложным. «Зеленский это понимает и будет держаться до последнего. Выборы он объявлять не собирается», – заявил экс-депутат.

В заключение Царев отметил, что политическая кампания на Украине, по его мнению, уже началась, несмотря на отсутствие официальной даты выборов. «Украинская выборная кампания только начинается. Победитель уже определён. И он находится не в Киеве», – написал политик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил о готовности баллотироваться в президенты в случае проведения выборов этой осенью.

На закрытых переговорах в Альпах представители США и Британии поддержали выдвижение Залужного на пост президента Украины.

По данным соцопроса издания «Деловая столица» Залужный лидировал в рейтинге доверия украинцев.