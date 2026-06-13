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Украинец признал вину в кибермошенничестве в США
Украинский хакер признал вину в заражении тысяч компьютеров вирусом Conti
Украинский хакер Алексей Литвиненко сознался в распространении вируса-вымогателя Conti, позволившего хакерам заразить тысячи компьютеров по всему миру и незаконно обогатиться на 150 млн долларов.
Алексей Литвиненко пошел на сделку со следствием после недавней экстрадиции из Ирландии, передает РИА «Новости».
«Литвиненко признал вину в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи», - сообщает пресс-служба ФБР.
Следствие установило, что хакер действовал в составе организованной группы. Злоумышленники использовали вирус Conti для атаки на устройства по всему миру. В результате действий киберпреступников было заражено более тысячи компьютеров.
Американское министерство юстиции ранее уточняло масштабы нанесенного ущерба. Благодаря использованию программ-вымогателей сообщники смогли незаконно обогатиться на 150 млн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле украинская полиция задержала разыскиваемого властями США киберпреступника в Ужгороде.
В мае 2024 года суд в Техасе назначил гражданину Украины Ярославу Васинскому 13 лет лишения свободы за участие в кибератаках.