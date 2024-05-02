Американский суд приговорил украинского хакера к 13 годам тюрьмы за вымогательство

Tекст: Денис Тельманов

По данным американского министерства юстиции, Васинский был частью организации REvil, которая с 2019 по 2021 год провела более 2,5 тысяч кибератак, внедряя вредоносное ПО в компьютерные сети различных компаний с целью вымогательства, сообщает ТАСС.

Отмечается, что жертвами хакеров стали по меньшей мере 10 компаний, а всего от их действий пострадали более 1,5 тысяч организаций по всему миру.

Васинский был задержан в Польше в 2021 году и экстрадирован в США. Помимо тюремного срока, он обязан выплатить штраф в размере более 16 миллионов долларов.

