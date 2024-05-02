  • Новость часаМедведчук назвал организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
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    Выставка трофейной техники в Москве злит Запад
    Дипломатам США и Германии на выставке трофейной техники создали особые условия
    Зеленского призвали наложить вето на закон о родственниках в России
    Bloomberg: Конфликт на Украине переходит в решающую стадию
    Госдеп назвал цель новых санкций против России
    На выставке трофейной техники показали редкий американский штурмовик
    Постпредство России при ЕС отреагировало на заявление о «нарушении» прав компаний
    Запущена процедура отстранения спикера Палаты представителей США Джонсона
    Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ старшины
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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Поучительная история 1 мая

    На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Как лечить расстройство трудовой идентичности

    Ожидается, что Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров. Однако его не получится покрыть механически за счет трудовой миграции и ввоза низкоквалифицированной рабочей силы.

    16 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как джаз взломал культурный код белой Америки

    Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.

    11 комментариев
    2 мая 2024, 02:53 • Новости дня

    Американский суд приговорил украинского хакера к 13 годам тюрьмы за вымогательство

    Tекст: Денис Тельманов

    Гражданин Украины Ярослав Васинский проведет более 13 лет в американской тюрьме за участие в кибератаках с использованием программ-вымогателей. Такой приговор вынес суд Северного округа штата Техас.

    По данным американского министерства юстиции, Васинский был частью организации REvil, которая с 2019 по 2021 год провела более 2,5 тысяч кибератак, внедряя вредоносное ПО в компьютерные сети различных компаний с целью вымогательства, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что жертвами хакеров стали по меньшей мере 10 компаний, а всего от их действий пострадали более 1,5 тысяч организаций по всему миру.

    Васинский был задержан в Польше в 2021 году и экстрадирован в США. Помимо тюремного срока, он обязан выплатить штраф в размере более 16 миллионов долларов.

    1 мая 2024, 18:41 • Новости дня
    Дипломатам США и Германии на выставке трофейной техники создали особые условия

    Дипломатам США, Британии и Германии на выставке трофейной техники НАТО создали особые условия

    Дипломатам США и Германии на выставке трофейной техники создали особые условия
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники американского, британского, немецкого, французского и польского посольств смогут без очереди осмотреть выставку трофейной техники в российской столице, такое ироничное объявление сделали организаторы выставки.

    На выставке, проходящей на Поклонной горе, появилось объявление, в котором предлагается работникам вышеперечисленных посольств посетить экспозицию без очереди.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее также приглашала западных дипломатов на выставку. Она отметила, что выставка будет интересна тем, кто «все еще верит в западные ценности» и не видит «гибридной агрессии, развернутой натовцами» против России.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что россияне при посещении выставки могут увидеть успехи ВС России и почувствовать сопричастность к будущей победе страны в СВО.

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    1 мая 2024, 17:07 • Новости дня
    Зеленского призвали наложить вето на закон о родственниках в России
    Зеленского призвали наложить вето на закон о родственниках в России
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские правозащитники призвали президента Украины Владимира Зеленского ветировать одобренный Верховной радой законопроект, позволяющий увольнять украинцев с работы за сокрытие информации о связях с лицами, находящимися в России.

    Этот законопроект создает условия для притеснения и стигматизации людей, в нем нет четкого определения понятия «связи», подчеркивают правозащитники, передает ТАСС.

    В своем обращении они призывают украинского лидера вернуть документ в парламент для доработки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Украина признала себя диктатурой, предъявив Европе соответствующее заявление о системных нарушениях прав человека в стране.

    Коментарии (18)
    1 мая 2024, 18:59 • Новости дня
    В Москве на выставке трофейной техники показали редкий американский штурмовик

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На выставке трофейной натовской техники в столице продемонстрировали редкую американскую штурмовую машину M1150, созданную на базе танка Abrams, ее удалось ослепить и захватить у поселка Бердычи в ДНР.

    Мощность двигателя у M1150 составляет 1,5 тыс. лошадиных сил, масса машины – 70 тонн, рассказал боец с позывным Вольск, передает RT.

    Ее удалось ослепить, ударив беспилотником в камеру.

    По словам военного, эта машина «еле-еле» себя способна тащить, она постоянно вязнет. Он предположил, что эта техника может найти применение в пустынях, но в средней полосе «совсем другая местность».

    Ранее работников посольств США, Британии, Германии, Франции и Польши пригласили посетить выставку трофейной техники НАТО в Москве без очереди.

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    1 мая 2024, 12:02 • Новости дня
    В Госдуме высказались об отказе США признавать уничтожение ракет ATACMS

    Депутат Шеремет объяснил страхом отказ США признавать уничтожение ATACMS российской ПВО

    В Госдуме высказались об отказе США признавать уничтожение ракет ATACMS
    @ U.S. Army

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отказ Вашингтона признавать уничтожение американских оперативно-тактических ракет ATACMS средствами противовоздушной обороны России обусловлен страхом, заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

    «Весь мир увидел, что военная мощь Запада сильно отстает от их пропагандистских роликов, поэтому Кирби просто боится признать очевидное», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Шеремет отметил, что российские войска быстро адаптируются к поставляемому Киеву западному оружию, а вот смогут ли США адаптироваться к эффективному русскому оружию, зарекомендовавшему себя в зоне СВО, – это вопрос, который должен волновать Вашингтон, добавил депутат.

    Ранее Белый дом отказался признавать уничтожение шести ракет ATACMS российской ПВО.

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    1 мая 2024, 07:58 • Новости дня
    Яркую вспышку «без взрывов» заметили над Украиной
    Яркую вспышку «без взрывов» заметили над Украиной
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь на среду жители нескольких регионов Украины видели в небе яркую вспышку «без взрывов», украинские СМИ считают ее «космическим явлением».

    Украинские СМИ сообщают, что «яркая вспышка» над Днепропетровской и Харьковской областями «была без взрывов». Ее также видели жители Полтавской и Сумской областей и «вероятно, ряда других» регионов страны. Официальной информации пока не поступало. СМИ предположили, что речь идет о метеоре или «другом космическом явлении», передает РИА «Новости».

    В апреле 2023 года в небе над Киевом также была замечена яркая вспышка, неизвестный объект был виден падающим с неба, а затем раздался звук взрыва.

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    1 мая 2024, 17:30 • Новости дня
    Рогов: В Работино поднят флаг России
    Рогов: В Работино поднят флаг России
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Над населенным пунктом Работино в Запорожской области подняли российский флаг, заявил глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    В Работино остались очаги сопротивления, продолжаются стрелковые бои, российские военные дошли до северных окраин поселка и подняли флаг Российской Федерации, сказал Рогов РИА «Новости».

    Основные силы украинских военных оставили поселок, они ушли на заранее подготовленные позиции, но часть из них пытаются сохранить «хотя бы минимальное присутствие».

    Ранее Рогов заявлял, что в Работино оставались отдельные незначительные очаги сопротивления ВСУ.

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    1 мая 2024, 20:02 • Новости дня
    Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ старшины

    Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ старшины Бандака

    Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ старшины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделение ВС России под командованием старшины Владимира Бандака в зоне СВО раскрыло засаду украинских неонацистов и уничтожило эту диверсионно-разведывательную группу, выйдя из столкновения без потерь, сообщило Минобороны.

    Бандак засек ДРГ из пяти человек, продвигаясь по заданному маршруту, бойцы ВСУ готовили засаду на пути следования колонны российской бронетехники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Старшина решил воспользоваться преимуществом внезапного нападения и вступил в бой, четверо украинских военнослужащих были уничтожены, один попал в плен.

    Действия Бандака позволили не допустить потерь среди российских военных и уничтожить украинскую ДРГ.

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    1 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    Госдеп назвал цель новых санкций против России

    Госдеп США: Санкции в отношении России направлены против «Арктик СПГ – 2»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Очередные американские санкции против России должны подорвать российское производство энергии, в частности проект «Арктик СПГ – 2», заявил госдепартамент США.

    Администрация США продолжит вносить в списки организации, участвующие в развитии производства и экспорта энергоресурсов России, заявили в госдепе, передает ТАСС.

    Раздел пояснительного документа, где идет об этом речь, называется «Подрыв будущего производства энергии, металлов и горнодобывающей промышленности».

    США намерены ограничить производственные и экспортные возможности «Арктик СПГ – 2» и поддержку проекта третьими сторонами. Прежние ограничения уже затруднили производство энергии в рамках проекта и значительно увеличили его стоимость.

    Между тем в минфин США сообщил о введении санкций против компаний из Азербайджана, Бельгии, КНР, ОАЭ, Словакии и Турции за помощь в обходе антироссийских санкций.

    Санкции распространили на зарегистрированную в Брюсселе финансово-инвестиционную группу GIF SA, а также на трех физлиц, проживающих там – Романа, Руслана и Виктора Лабиных.

    Санкции также введены против словацкой Carovilli Trading Sro из Братиславы и азербайджанской Lahic Energy Mahdud Masuliyyatli Camiyyati.

    Соединенные Штаты сообщили о введении очередных антироссийских рестрикций, они вводятся против физических лиц и организаций, обновленный список обнародовал американский минфин.

    Ранее в среду США объявили о введении очередных антироссийских рестрикций.

    Коментарии (16)
    1 мая 2024, 07:42 • Новости дня
    Трофейный танк Abrams доставили на выставку на Поклонной горе

    Захваченный российскими войсками в ходе СВО танк M1 Abrams доставлен на выставку трофейной техники на Поклонной горе

    Трофейный танк Abrams доставили на выставку на Поклонной горе
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    На выставку трофейной техники у музея Победы на Поклонной горе доставлены американские танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle, сообщило Минобороны России.

    И танк, и штурмовую инженерную машину российские войска захватили у Бердычей на Авдеевском направлении. Выставка начинает работу 1 мая, она будет продолжаться в течение месяца, передает РИА «Новости».

    Напомним, военкор Евгений Поддубный считает, что выставка трофейной техники в Москве очень нервирует НАТО, поскольку демонстрирует уязвимость западного оружия.

    Коментарии (10)
    1 мая 2024, 05:24 • Новости дня
    Украина отказалась платить пенсии почти 300 тыс. переселенцев

    Пенсионный фонд Украины объявил о прекращении выплат почти 300 тыс. переселенцев

    Украина отказалась платить пенсии почти 300 тыс. переселенцев
    @ Nariman El-Mofty/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Почти 300 тыс. переселенцев перестанут получать пенсии, так как не прошли физическую идентификацию, сообщил Пенсионный фонд Украины.

    Пенсионный фонд сообщил, что среди «внутренне перемещенных лиц», которые получили соответствующий статус до 24 февраля 2022 года, физическую идентификацию прошли 228,4 тыс. пенсионеров. Физическую идентификацию не прошли 299,4 тыс. человек, им выплачивать пенсии не будут, передает ТАСС.

    В январе вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук сообщила о решении Киева отменить выплаты на проживание ряду категорий лиц, внутренне перемещенных, в связи с требованиями Запада.


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    1 мая 2024, 15:17 • Новости дня
    Спецназовец «Ахмата» откопал себя ножом из-под завалов после удара ВСУ
    Спецназовец «Ахмата» откопал себя ножом из-под завалов после удара ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командир группы «Ахмат» с позывным «Кыпчак» заявил, что откапывал себя ножом 14 часов из-под завалов, которые образовались из-за атаки украинских военных.

    Задачей группы «Кыпчака» был вывод раненых, пришлось пережить ночь в одном из зданий, рассказал военнослужащий РИА «Новости».

    ВСУ атаковали здание сельхоздроном «Баба-Яга», когда «Кыпчак» ночевал в подвале, здание завалилось, ему пришлось откапывать себя, но с собой был только нож. На это ушло 13-14 часов, пояснил он.

    Здание располагалось в прямой зоне видимости украинских военных, подойти ближе к нему российским военным «было практически невозможно», потому помощи попавший в ловушку не ждал.

    Командир отряда «Механик» пояснил, что «Кыпчак» находился в состоянии оглушения, истощения и также был обезвожен, но все же смог превозмочь все трудности и выбраться.

    В марте российский военнослужащий в одиночку атаковал группу украинских солдат в окопе с помощью гранаты.

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    1 мая 2024, 20:57 • Новости дня
    Forbes: 47-я бригада ВСУ потеряла 40 машин Bradley и сотни солдат

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Серьезные потери несет 47-я механизированная бригада украинской армии, она потеряла 40 машин Bradley, пять танков Abrams и сотни солдат, заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Всего за бригадой числятся 200 БМП Braldey, из них уничтожено 40, а также пять танков Abrams, говорится в материале Forbes, передает РИА «Новости».

    Бригаде необходим отдых, поскольку она непрерывно участвовала в боевых действиях, но ее направили на один из самых сложных участков в ДНР.

    Подразделение потеряло примерно 2 тыс. солдат, ему необходим отдых и реорганизация, подчеркнул Экс.

    Ранее снайперы из Бурятии ликвидировали пять военнослужащих ВСУ, помешав их ротации у Часова Яра.

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    2 мая 2024, 00:13 • Новости дня
    Медведчук назвал организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было спланированной акцией устрашения, разработанной киевским режимом во главе с занимающим тогда пост и. о. президента Украины Александром Турчиновым.

    «Под председательством Турчинова за 10 дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота», – сказал Медведчук в интервью ТАСС.

    По его словам, в обсуждении принимали участие тогдашние глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий.

    Кроме того, к консультациям по операции привлекли главу Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского.

    Медведчук сообщил, что доставку исполнителей на место обеспечивали Аваков, Парубий, Коломойский и его подручный Игор Палица, который руководил акцией на месте. По его словам, за проведение акции 6 мая 2014 года Палица был назначен губернатором Одесской области.

    Медведчук подчеркнул, что все они понесут неотвратимое наказание.

    Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что события 2 мая 2014 года в Одессе официально считаются на Украине трагическим стечением обстоятельств, на деле же это было целенаправленной операцией.

    По его словам, это доказывает датированное концом апреля 2014 года письмо от тогдашнего главы СБУ Валентина Наливайченко Александру Турчинову, который в то время был исполняющим обязанности президента Украины, в котором были перечислены предложения по подавлению акций противников майдана на юге и востоке Украины, в том числе путем проведения масштабных военных операций с привлечением армии.

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    1 мая 2024, 20:47 • Новости дня
    США объявили о санкциях против авиакомпании «Победа» и нескольких российских заводов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты сообщили о введении очередных антироссийских рестрикций, они вводятся против физических лиц и организаций, обновленный список обнародовал американский минфин.

    В перечень включили те, кого американская администрация считает причастным к военно-промышленному комплексу России и к связанным с ним компаниям, передает РИА «Новости».

    В него включили автозавод «Урал», Брянский автозавод, завод по производству электроники «Протон», казанский завод «Электроприбор», АО «Рау Фарм», компании группы «Сибантрацит», Ярославский моторный завод.

    Рестрикции также вводятся против войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России.

    Кроме того, санкции вводят в отношении авиаперевозчика «Победа». Взаимодействие с ним должно быть прекращено в три месяца. Поставки товаров и услуг авиакомпании разрешат до 30 июня, а платежи – до 30 июля.

    Минфин сообщил и о введении санкций против 16 морских судов: «Андрей Осипов», «Арктика 1», «Арктика 2», «Баренц», «Беринг», «Мангазея», «Михаил Бритнев», «Мыс Дежнева», «Мыс Флора», «Мыс Шмидта», Мыс Желания» и «Василий Лановой».

    Помимо того, США ввели санкции против судов под флагами Сингапура и Панамы.

    Ранее в госдепе США заявляли, что Вашингтон не меняет своего подхода к санкциям против России.

    Коментарии (10)
    1 мая 2024, 10:59 • Новости дня
    Украинцы высмеяли свой МИД из-за сгенерированного ИИ спикера
    Украинцы высмеяли свой МИД из-за сгенерированного ИИ спикера
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины презентовало нового спикера Викторию, созданную с помощью искусственного интеллекта, чем вызвало шквал насмешек в свой адрес со стороны украинцев.

    Общество не оценило нововведение и обрушилось с критикой на украинское дипведомство, передает RT.

    «Когда наш артист в свой лондонский дворец сбежит, тоже, наверно, вместо себя какой-нибудь искусственный интеллект оставит», – написал один из пользователей.

    «Украинцы закончились? Остались зимбабвийцы только?», – прокомментировал другой.

    Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подобное использование ИИ – «не прихоть, а требование военного времени».

    Ранее украинского дипломата высмеяли из-за обиды на Шольца.

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