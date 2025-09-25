Набиуллина сообщила о полной цифровой трансформации банков через 15 лет

Tекст: Дарья Григоренко

«Банки будущего станут значительно более цифровыми, мобильными и гибкими. Они будут частью крупных экосистем, но сохранят свою ключевую функцию», – отметила Набиуллина, передает ТАСС.

По словам замминистра финансов Ивана Чебескова, даже несмотря на масштабные технологические изменения, потребность в финансовых институтах останется. Он подчеркнул, что, каким бы ни было их название в будущем, людям все равно будут нужны организации, предлагающие финансовые услуги, которые со временем станут еще более цифровыми.

Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что в эпоху цифровых технологий клиентам стало намного проще менять банки. Он выразил мнение, что избыточное количество кредитных организаций усложняет контроль за рынком, и призвал к его сокращению.

Эксперты считают, что через 10-15 лет банки полностью интегрируются с цифровыми сервисами и станут неотъемлемой частью крупных экосистем.

Ранее Набиуллина заявила на XXII Международном банковском форуме, что перед регулятором стоит задача взять инфляцию под контроль. Кроме того, глава ЦБ РФ сообщила, что экономика России впервые проходит полноценный экономический цикл и выходит из состояния перегрева.