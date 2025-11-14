Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения

«Яндекс»: «Алиса» не подслушивает пользователей

«Яндекс» ответил на обвинения в прослушивании через умные колонки

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», представители «Яндекса» заявили, что «Алиса», встроенная в устройства «Яндекс. Станция», технически не способна слышать разговоры пользователей без их ведома. Они разъяснили, что умная колонка остается в спящем режиме до тех пор, пока не услышит активационное слово, после чего начинается процесс обработки голоса.

В компании уточнили, что при отсутствии активационного слова устройства с «Алисой» не реагируют на речь и не передают аудиоданные в облако для дальнейшего распознавания.

«Процесс обработки голоса запускается в тот момент, когда микрофоны улавливают активационное слово», – отметили в «Яндексе».

Представитель компании также напомнил, что все устройства оборудованы кнопкой Mute, которая позволяет физически отключить микрофоны, полностью обесточив их работу. Это решение призвано заботиться о приватности пользователей.

Ранее специалисты Роскачества сообщили агентству, что только физическое отключение микрофонов гарантирует пользователям полную приватность для подобных устройств. Эксперты добавили, что производители внедряют аппаратный уровень защиты, предотвращающий несанкционированное изменение функций прослушивания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Яндекс» получила штраф 10 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ удаленный доступ к информации об умном доме «Алисы».