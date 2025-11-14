Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.3 комментария
Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения
Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036 года.
Документ размещен на сайте официального опубликования нормативных актов.
«В целях обеспечения дальнейшего совершенствования реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения постановляю: Утвердить прилагаемую Стратегию повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», – сказано в указе.
В конце октября Путин в ходе совещания обсудил с Совбезом меры по безопасности дорог.