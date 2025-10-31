Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Путин предложил Совбезу обсудить меры по безопасности дорог
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить внедрение дополнительных мер по обеспечению безопасности дорожного движения.
В начале совещания Путин отметил, что намерен обратиться к нескольким вопросам, в том числе обсудить тему дорожной безопасности в связи с наступлением холодного времени года и риском гололеда, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул: «Второй (вопрос) – более житейский, и особенно важен сегодня в период наступления холодов, возможной гололедицы и так далее. Речь идет о дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения». После этого глава государства передал слово министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Также Путин поднял вопрос о необходимости обеспечения бесперебойной деятельности оборонно-промышленного комплекса России.
На прошлом совещании с Совбезом Путин обсудил с постоянными членами вопросы усиления и совершенствования мер борьбы с терроризмом.