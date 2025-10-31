Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Путин предложил Совбезу обсудить стабильность работы ОПК
Президент Владимир Путин на встрече с Совбезом поднял вопрос о необходимости обеспечения бесперебойной деятельности оборонно-промышленного комплекса России.
Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить вопрос ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса, передает РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул значимость обсуждения этой темы в числе основных вопросов заседания.
Путин отметил: «У нас несколько вопросов. Один из них – это обеспечение ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса».
Совещания с постоянными членами Совбеза проходят, как правило, еженедельно. На предыдущем заседании обсуждались вопросы совершенствования мер борьбы с терроризмом, также участвовали ведущие представители силовых ведомств и профильных министерств.