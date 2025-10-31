Путин предложил Совбезу обсудить стабильность работы ОПК

Путин заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон»

Tекст: Валерия Городецкая

Путин подчеркнул, что испытания являются «огромным успехом», передает ТАСС.



«Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат проше определенное количество времени», – заявил Путин.

Президент охарактеризовал это событие как «огромный успех», отметив компактность ядерной установки аппарата. «Если там [в "Буревестнике"] в тысячу раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке, здесь в сто раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке», – пояснил он.

При этом Путин подчеркнул колоссальную мощь «Посейдона». По его словам, «мощность "Посейдона" значительно превышает мощность даже нашей самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности "Сармат"». Глава государства напомнил, что «такой в мире нет, как "Сармат", и у нас он ещё на дежурстве не стоит – скоро появится на дежурстве», но уточнил, что «"Посейдон" значительно превышает "Сармат" по мощности».

Президент заявил об уникальности комплекса, которая, по его мнению, делает его неуязвимым. «И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится и способов перехвата не существует», – констатировал Владимир Путин.

Ранее журнал Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса.

В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Газета New York Times назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем».