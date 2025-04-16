Адвокат Юкша: Зарезавшая отца школьница может избежать уголовной ответственности

Tекст: Татьяна Косолапова

«В данном случае есть факт насильственной смерти человека, есть явка с повинной дочери. Если в процессе расследования будет доказано, что это была необходимая оборона, что девочки защищались от отца, причем убивали его тем оружием, которым он нападал, то в данном случае может так случиться, что не будет превышения пределов необходимой обороны», – говорит Юкша.



Он напоминает, что уголовная ответственность в Российской Федерации наступает с 14 лет, поэтому 15 лет – это возраст, подпадающий под уголовную ответственность по тяжким и особо тяжким преступлениям. Именно поэтому после произошедшего было возбуждено уголовное дело в отношении школьницы. При этом, по словам эксперта, следствию предстоит выяснить, почему защищалась младшая сестра, когда факт нападения был на старшую, злоупотреблял ли мужчина алкоголем, насколько благополучной была семья и применялась ли к девочкам физическая сила.

Кроме того, продолжает собеседник, если будет доказано, что в данном случае имелись какие-либо психологические травмы, а также что к сестрам регулярно применялись насильственные действия, то следствие может признать их обеих потерпевшими. В таком случае убившая своего отца может быть освобождена от уголовной ответственности. Он вспоминает, что в деле сестер Хачатурян произошла схожая с этой ситуация.

Напомним, в 2018 году Кристину, Ангелину и Марию арестовали по подозрению в убийстве их отца – Михаила Хачатуряна. Согласно психиатрической экспертизе, проведенной специалистами Института имени Сербского в рамках уголовного дела, преступление было совершено в результате длительных издевательств со стороны отца, что привело девушек к тяжелой психологической травме и постоянному чувству опасности. В Следственном комитете России также подтвердили, что сестры являлись жертвами насилия. На минувшей неделе суд потребовал посмертно признать Михаила Хачатуряна виновным в жестоком обращении с дочерьми. В случае подтверждения его виновности, действия сестер могут переквалифицировать как самооборону.

«Если факты насилия докажут, то и в последнем случае девочка может быть освобождена от уголовной ответственности. Это и необходимая оборона, и действия в состоянии аффекта», – пояснил Юкша.

Во вторник в Москве девочка 15-и лет зарезала отца. По предварительным данным, ситуация произошла из-за того, что мужчина пытался оформить кредит на свою старшую дочь против ее воли. Уточняется, что в ходе конфликта отец взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону 20-летней дочери, попав ей по ладони.

Также есть информация, что мужчина злоупотреблял алкоголем и был склонен к насилию над дочерьми. Позже стало известно, что у убитого имеется долг по кредитам в 32 тыс. рублей.

В Следственном комитете России сообщили, что школьницу, которая подозревается в убийстве своего отца в Москве, передана под надзор родственников. Также уточняется, что обстоятельства, изложенные несовершеннолетней, подтвердились в ходе допросов и анализа показаний.