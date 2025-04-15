Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.0 комментариев
В Москве 15-летняя девочка зарезала отца из-за кредита
В Москве девочка зарезала отца из-за попытки заставить сестру взять кредит
На юго-западе Москвы 15-летняя девочка нанесла смертельные ножевые ранения своему отцу после конфликта, возникшего из-за попытки мужчины оформить кредит на старшую дочь, сообщили в правоохранительных органах.
В Москве на юго-западе в одной из квартир на улице Бартеневской было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями. В ГСУ СК по Москве сообщили, что в его смерти подозревается 15-летняя дочь. Следователи уже работают на месте происшествия, выясняя все обстоятельства случившегося, передает ТАСС.
Предположительно, причиной трагедии стал конфликт в семье. Мужчина пытался оформить кредит на старшую дочь, но та отказала. В результате завязался конфликт, в ходе которого младшая дочь взяла нож и напала на отца. Источник в правоохранительных органах сообщил, что младшая дочь якобы заступилась за сестру, передает РИА «Новости».
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