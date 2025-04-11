В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.0 комментариев
Прокуратура попросила признать убитого дочерями Хачатуряна виновным посмертно
Гособвинение в Москве требует признать убитого дочерями Михаила Хачатуряна виновным в тяжких преступлениях против них и прекратить дело из-за его смерти.
Прокуратура обратилась к Бутырскому суду Москвы с просьбой признать доказанной виновность Хачатуряна, обвиняемого посмертно в причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над своими дочерями, передает ТАСС.
Адвокат одной из дочерей, Алексей Паршин, подтвердил, что потерпевшие выразили свою поддержку позиции прокурора.
В ходе судебного заседания стороны завершили представление доказательств и перешли к прениям.
Отмечается, что оснований для реабилитации или возвращения дела в надзорное ведомство не нашлось, и защита потерпевшей стороны поддержала это требование.
Напомним, убивших отца сестер признали потерпевшими по делу о насилии со его стороны. Психиатрическая экспертиза установила, что убийство девушками отца произошло из-за его жестокого обращения с ними и появившегося у них стрессового расстройства и страха перед ним. Допускалось, что отец сестер Хачатурян, возможно, имел склонность к педофилии.