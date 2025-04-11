В Нижнем Новгороде спасшего детей от наркомана охранника освободили из колонии

Убивший напавшего наркомана на детский лагерь охранник освобожден из колонии

Tекст: Вера Басилая

Павел Червяков, 70-летний охранник детского лагеря из Нижегородской области, осужденный за убийство при задержании напавшего на лагерь мужчины в наркотическом опьянении, вышел на свободу.

Суд пересмотрел его дело, заменив первоначальный приговор в виде пяти лет колонии на год ограничения свободы. Теперь Червяков должен дважды в месяц отмечаться в полиции и не может покидать свое место жительства, передает Ura.Ru.

Инцидент произошел в августе 2024 года, когда в детский лагерь в поселке Большое Козино ворвался пьяный дебошир. Павел Червяков, пытаясь задержать его, несколько раз ударил мужчину металлической трубой, в результате чего нападавший скончался от разрыва селезенки. Первоначально суд признал охранника виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, и приговорил к пяти с половиной годам колонии.

Этот приговор вызвал широкий общественный резонанс. Защитником Червякова стал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, который заявил о необходимости пересмотра дела, передает РИА «Новости».

В результате действия охранника были переквалифицированы, и суд снизил наказание до ограничения свободы. Маргарита Симоньян, главный редактор RT, в своем Telegram-канале поблагодарила Генпрокуратуру за содействие в освобождении Червякова, отметив, что люди, защищающие детей, не должны сидеть в тюрьме.

Верховный суд защитил право на самооборону при домашнем насилии, отметив, что защита своей жизни не является преступлением, сказано в определении судебной коллегии.