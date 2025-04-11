В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.0 комментариев
В Нижнем Новгороде спасшего детей от наркомана охранника освободили из колонии
Убивший напавшего наркомана на детский лагерь охранник освобожден из колонии
Суд Нижегородской области смягчил приговор охраннику Павлу Червякову, осужденному за убийство наркомана, напавшего на детский лагерь, заменив пять с половиной лет колонии на год ограничения свободы.
Павел Червяков, 70-летний охранник детского лагеря из Нижегородской области, осужденный за убийство при задержании напавшего на лагерь мужчины в наркотическом опьянении, вышел на свободу.
Суд пересмотрел его дело, заменив первоначальный приговор в виде пяти лет колонии на год ограничения свободы. Теперь Червяков должен дважды в месяц отмечаться в полиции и не может покидать свое место жительства, передает Ura.Ru.
Инцидент произошел в августе 2024 года, когда в детский лагерь в поселке Большое Козино ворвался пьяный дебошир. Павел Червяков, пытаясь задержать его, несколько раз ударил мужчину металлической трубой, в результате чего нападавший скончался от разрыва селезенки. Первоначально суд признал охранника виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, и приговорил к пяти с половиной годам колонии.
Этот приговор вызвал широкий общественный резонанс. Защитником Червякова стал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, который заявил о необходимости пересмотра дела, передает РИА «Новости».
В результате действия охранника были переквалифицированы, и суд снизил наказание до ограничения свободы. Маргарита Симоньян, главный редактор RT, в своем Telegram-канале поблагодарила Генпрокуратуру за содействие в освобождении Червякова, отметив, что люди, защищающие детей, не должны сидеть в тюрьме.
Верховный суд защитил право на самооборону при домашнем насилии, отметив, что защита своей жизни не является преступлением, сказано в определении судебной коллегии.