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    Мигрантов предложили фильтровать через ЕГЭ
    Стало известно, что Путин сказал Уиткоффу при встрече
    В Ижевске начато серийное производство патронов с двумя пулями
    «Атомфлот» пообещал подарить проспавшему ледокол «Арктика» рыбаку фотоальбом
    Путин сообщил о выделении 8,4 трлн рублей на новые корабли ВМФ
    Путин объявил о масштабной модернизации ВМФ и строительстве новых кораблей
    Стала известна страна первого зарубежного визита президента Грузии
    Спикер Верховной рады предложил сократить число депутатов
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    Мнения
    Денис Борисов Денис Борисов Турция, Япония и Южная Корея окапываются в Центральной Азии

    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

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    11 апреля 2025, 20:25 • Новости дня

    В Нижнем Новгороде спасшего детей от наркомана охранника освободили из колонии

    Убивший напавшего наркомана на детский лагерь охранник освобожден из колонии

    Tекст: Вера Басилая

    Суд Нижегородской области смягчил приговор охраннику Павлу Червякову, осужденному за убийство наркомана, напавшего на детский лагерь, заменив пять с половиной лет колонии на год ограничения свободы.

    Павел Червяков, 70-летний охранник детского лагеря из Нижегородской области, осужденный за убийство при задержании напавшего на лагерь мужчины в наркотическом опьянении, вышел на свободу.

    Суд пересмотрел его дело, заменив первоначальный приговор в виде пяти лет колонии на год ограничения свободы. Теперь Червяков должен дважды в месяц отмечаться в полиции и не может покидать свое место жительства, передает Ura.Ru.

    Инцидент произошел в августе 2024 года, когда в детский лагерь в поселке Большое Козино ворвался пьяный дебошир. Павел Червяков, пытаясь задержать его, несколько раз ударил мужчину металлической трубой, в результате чего нападавший скончался от разрыва селезенки. Первоначально суд признал охранника виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, и приговорил к пяти с половиной годам колонии.

    Этот приговор вызвал широкий общественный резонанс. Защитником Червякова стал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, который заявил о необходимости пересмотра дела, передает РИА «Новости».

    В результате действия охранника были переквалифицированы, и суд снизил наказание до ограничения свободы. Маргарита Симоньян, главный редактор RT, в своем Telegram-канале поблагодарила Генпрокуратуру за содействие в освобождении Червякова, отметив, что люди, защищающие детей, не должны сидеть в тюрьме.

    Верховный суд защитил право на самооборону при домашнем насилии, отметив, что защита своей жизни не является преступлением, сказано в определении судебной коллегии.

    10 апреля 2025, 20:45 • Новости дня
    Медведев объяснил, почему сдавшие экзамен мигранты не говорят по-русски

    Медведев сообщил о злоупотреблениях на экзаменах по русскому языку и истории для мигрантов

    Медведев объяснил, почему сдавшие экзамен мигранты не говорят по-русски
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев отметил значительное количество злоупотреблений в проверке знаний мигрантами русского языка и истории, что ставит под сомнение качество выданных сертификатов.

    На заседании комиссии по миграционной политике Медведев заявил о многочисленных злоупотреблениях при проверке знаний мигрантов по русскому языку и истории России. Он указал, что выданные сертификаты не всегда подтверждают реальные знания экзаменуемых. Медведев подчеркнул, что владельцы таких документов порой едва понимают русскую речь и не способны изъясняться, передает ТАСС.

    Политик также напомнил, что с конца прошлого года введены изменения, направленные на борьбу с нарушениями, включая запрет частным посредникам участвовать в экзаменах. Теперь только государственные учреждения имеют право проводить экзамены и выдавать сертификаты. Установлен перечень таких организаций, а вся процедура должна фиксироваться на видео.

    Медведев добавил, что мигранты с неснятой или непогашенной судимостью представляют угрозу и не должны получать разрешения на проживание в России. Он предложил дополнительные меры для выявления таких мигрантов, отметив, что сведения о них должны быть предоставлены своевременно и в полном объеме.

    Патриарх Кирилл в свою очередь заявил о серьезной угрозе массовой миграции для традиционной идентичности российского общества, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что иммигранты часто не стремятся к интеграции, не учат язык, не уважают законы и формируют замкнутые этнические сообщества. Глава Русской православной церкви подчеркнул необходимость ответственной миграционной политики и общественных дискуссий по этому вопросу.

    Напомним, с 1 апреля в России вступил в силу закон о тестировании детей мигрантов на знание русского языка для зачисления в школы.

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    10 апреля 2025, 22:19 • Новости дня
    Российского генерала оставили под стражей из-за родственников на Украине

    Военный суд оставил генерала Муминджанова под стражей из-за родни на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Воронежский гарнизонный военный суд решил оставить под арестом генерал-майора Валерия Муминджанова из-за наличия у него родственных связей на Украине, несмотря на отсутствие контактов с родственниками.

    Как сообщает ТАСС, Воронежский гарнизонный военный суд оставил под стражей генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении крупной взятки. Решение суд обосновал наличием у Муминджанова родственников на Украине, хотя, со слов его адвоката Сергея Бородина, связь с ними была прекращена с началом специальной военной операции.

    Адвокат Бородин выразил недоумение решением суда и отметил, что защита пыталась добиться перевода Муминджанова под домашний арест или передачи под контроль командования Ленинградского военного округа. Офицером был подан рапорт о направлении в зону боевых действий, однако ходатайство от командующего ЛенВО на суд пока не поступило.

    В отношении генерал-майора возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что Муминджанов, занимая должность в Минобороны, обеспечил заключение договоров на поставку обмундирования на сумму более 1,5 млрд рублей и получил за это свыше 20 млн рублей взятки. Задержание генерала состоялось 2 сентября 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова.

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    11 апреля 2025, 19:05 • Видео
    Новый раунд переговоров России и США

    В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

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    10 апреля 2025, 22:45 • Новости дня
    МИД подвел итоги переговоров России и США в Стамбуле

    МИД: Москва подняла вопрос о возврате дипсобственности в США и прямого авиасообщения

    МИД подвел итоги переговоров России и США в Стамбуле
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и США в Стамбуле согласились разработать дорожную карту для решения вопросов о возврате российской дипсобственности, сообщил МИД России.

    Как сообщается на сайте МИД России, на переговорах в Стамбуле Россия и США обменялись нотами, закрепляющими обязательства содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию дипмиссий обеих стран. Также обсуждалось содействие в осуществлении взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций.

    Москва подняла вопрос о возврате шести объектов дипнедвижимости, принадлежащих России и конфискованных властями США. Стороны договорились разработать дорожную карту для восстановления доступа российским представителям с целью инспекции и оценки ущерба.

    Российский посол Александр Дарчиев подчеркнул необходимость срочных практических шагов по данному вопросу. Также обсуждались вопросы визового порядка и режима передвижения дипломатов.

    Дарчиев призвал к активизации усилий по укреплению доверия и возобновлению прямого авиасообщения. Итоги консультаций включают решение проработать все предложения до нового раунда переговоров, сроки которого согласовываются.

    Ранее делегации России и США обменялись официальными нотами, закрепляющими договоренность о беспрепятственном банковском и финансовом обслуживании дипмиссий обеих стран.

    Делегацию России возглавлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а США – заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер.

    В Стамбуле состоялся второй раунд консультаций между делегациями России и США, на которых Украина не обсуждалась.

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    11 апреля 2025, 10:34 • Новости дня
    Шесть стран Европы выразили готовность отправить войска на Украину
    Шесть стран Европы выразили готовность отправить войска на Украину
    @ Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня, сообщает AFP.

    По данным AFP, лишь шесть стран из тридцати участников международной «коалиции желающих» выразили готовность отправить свои военные контингенты на Украину. В их числе оказались Великобритания, Франция и страны Балтии. Основной целью миссии объявлено обеспечение прекращения огня на Украине, пишет «Коммерсантъ».

    Накануне состоялись переговоры министров обороны европейских стран, где обсуждалось возможное развертывание войск. Британские и французские власти сообщили, что на переговорах «был достигнут прогресс», тем не менее министры других стран выделили неопределенности относительно целей будущей миссии. Также остается неизвестным, получат ли эти силы поддержку от США.

    Глава министерства обороны Швеции Пол Юнсон заявил, что у Стокгольма есть «ряд вопросов, которые нужно прояснить» перед тем, как взять на себя какие-либо обязательства. Основной проблемой для европейских союзников является недостаток ясности в отношении действий США и России по прекращению боевых действий.

    Силы коалиции планируется развернуть на Украине после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Они будут обеспечивать безопасность ключевых инфраструктурных объектов.

    Ранее Украина представила список требований для размещения миротворческих сил, в который включены вопросы мандата и инфраструктуры.

    Европейским военным на Украине предрекли провал без поддержки США, заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палица сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих» для предоставления Украине гарантий безопасности.

    В МИД России заявили, что европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом.

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    11 апреля 2025, 11:40 • Новости дня
    Лавров заявил о понимании Трампом ненависти Зеленского к русским
    Лавров заявил о понимании Трампом ненависти Зеленского к русским
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа осознает ненависть Владимира Зеленского к русским.

    Лавров отметил, что Зеленский в одном из интервью выразил негативное отношение ко всем русским, подчеркнув, что «их всех ненавидит», передает ТАСС.

    Глава МИД подчеркнул, что даже гипотетическая передача территорий таким образом невозможна.

    По его словам, администрация Трампа не раз публично высказывала мнение, что Зеленскому придется смириться с потерей территорий.

    Лавров также отметил, что подобные высказывания со стороны Зеленского подрывают возможность мирных переговоров и компромисса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что ненависть к русским помогает ему «держаться» во время конфликта. В январе он сказал, что «искренне презирает» россиян. При этом в марте Зеленский, говоря о гибели людей в ходе конфликта на Украине, заявил, что ему «всех жалко».

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    11 апреля 2025, 07:29 • Новости дня
    Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск в команде Белого дома
    Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск в команде Белого дома
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил на канале Fox News, что возглавляющий Департамент государственной эффективности (DOGE) Илон Маск не нужен ему для работы, но остается из-за личной симпатии.

    Трамп подчеркнул, что Маск не является необходимым членом его команды, однако остается в администрации из-за симпатии, передает РИА «Новости».

    «Илон проделал фантастическую работу. Смотрите, он сидит здесь, и мне все равно», – сказал Трамп.

    Президент также упомянул о машине Tesla, подаренной Илоном Маском. Он пояснил, что приобрел ее не ради скидки или особого отношения, а намеренно по максимальной цене.

    Ранее демократы призвали Трампа отстранить Илона Маска от работы в DOGE к 30 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск рисковал потерять свое влияние и покинуть администрацию Дональда Трампа из-за конфликта с врагами в его окружении. Кроме того, Маск подвергался критике со стороны протестующих, которые требовали его отставки из властных структур.

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    11 апреля 2025, 08:57 • Новости дня
    Названы преимущества лайнера МС-21-300 над Ту-154М

    Глава ЦАГИ сообщил об экономии топлива у МС-21-300 по сравнению с Ту-154М

    Названы преимущества лайнера МС-21-300 над Ту-154М
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новейший российский лайнер МС-21-300 расходует вдвое меньше топлива, чем советский Ту-154М, что стало значимым шагом в экономии авиационного керосина, заявил гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало.

    Сыпало сообщил, что новейший российский лайнер МС-21-300 оказался вдвое экономичнее по расходу топлива по сравнению с советским самолетом Ту-154М, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что достижение такой эффективности стало возможным благодаря прогрессу в авиационных технологиях.

    Сыпало отметил, что внедрение революционных новшеств в авиации требует значительных затрат. Однако крупнейшие мировые компании и авиационные центры продолжают исследовать и внедрять новые технологии, включая поддерживаемые государством проекты. Эти усилия обусловлены не только экономической конкуренцией, но и ужесточающимися экологическими требованиями, такими как сокращение выбросов углекислого газа и шумового загрязнения вблизи аэропортов.

    Гендиректор ЦАГИ также рассказал о перспективах использования концепции «летающее крыло» в пассажирской авиации. По результатам исследований, эта схема может обеспечить на 15-20 процентов лучшую топливную эффективность по сравнению с традиционными компоновками.

    «Летающее крыло» обладает значительным потенциалом в снижении уровня шума, что делает его привлекательным для использования в условиях современных экологических норм.

    Кроме того, Сыпало упомянул возрождение интереса к конструкторским разработкам сверхзвуковых пассажирских самолетов с приемлемым уровнем звукового удара. Это направление стало актуальным после долгих лет попыток решить проблему звукового удара, характерную для Ту-144 и Concord.

    Ростех опубликовал видео с исполнением фигуры высшего пилотажа российским пассажирским лайнером МС-21-300.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия до 2030 года должна произвести около 200 самолетов для замены устаревающих иностранных лайнеров, используемых российскими авиалиниями.

    Также в Ростехе сообщили, что самолеты МС-21 и SSJ New выходят на этап летных сертификационных испытаний, преодолевая санкционные ограничения.

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    10 апреля 2025, 20:59 • Новости дня
    В США отменили ограничения Обамы на принятие душа
    В США отменили ограничения Обамы на принятие душа
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп распорядился отменить указ Барака Обамы, ограничивающий расход воды в душе, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    Как сообщает WSJ, Трамп отменил указ своего предшественника Барака Обамы, который ограничивал расход воды в душевых системах до 9,5 литра в минуту, передает «Фонтанка». Это постановление Обамы требовало, чтобы ограничение применялось ко всему душевому оборудованию в целом, а не только к отдельным насадкам.

    В своей речи Трамп отметил, что предпочитает принимать долгий душ, чтобы ухаживать за своими волосами, и сказал: «Лично я люблю принять хороший душ, чтобы позаботиться о моих прекрасных волосах. Я могу простоять под водой минут 15, пока они не намокнут. Кап-кап-кап».

    Согласно новой директиве, отмена указа Обамы начнет действовать в течение 30 дней после того, как министр энергетики США официально объявит об этом решении.

    В январе президент США Дональд Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом. Он пообещал отменить на каждый новый указ десять старых.

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    10 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    Нанесен удар по военной базе ВСУ в Киевской области

    Подполье сообщило об ударах по военной базе и цеху в Киевской области

    Нанесен удар по военной базе ВСУ в Киевской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Киевской области были нанесены удары по военной базе в Вышгородском районе и цеху с военной продукцией в Броварском районе, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В Киевской области зафиксированы удары по военной базе и цеху с продукцией для Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости». Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что «прилеты пошли» в районе Вышгорода и в направлении Старых Петровцев.

    Лебедев уточнил, что одна из целей находилась рядом с дачным кооперативом «Днепр», где также расположен летний кинотеатр. В Броварском районе удар пришелся по цеху, производящему военную продукцию.

    Ранее по административному зданию в Днепропетровске, где находились до 150 украинских военных, был нанесен удар.

    Российские войска нанесли ракетный удар по пунктам управления БПЛА и боевикам ВСУ в приграничье Курской области, уничтожив все выявленные цели.

    В Минобороны сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома.

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    11 апреля 2025, 17:12 • Новости дня
    В Ижевске начато серийное производство патронов с двумя пулями

    «Техкрим» запустил серийное производство патронов «Тандем» с двумя пулями

    В Ижевске начато серийное производство патронов с двумя пулями
    @ techcrim.ru

    Tекст: Ирма Каплан

    Ижевское предприятие «Техкрим» запустило серийное производство патронов «Тандем», которые повышают плотность огня за счет двух пуль в одном патроне.

    Ижевское предприятие «Техкрим» запустило серийное производство новых патронов калибра 7,62х54R, которые получили название «Тандем». Они оснащены двумя пулями, что позволяет увеличить плотность огня.

    «Патроны предназначены для стрельбы из любого стрелкового оружия калибра 7,62х54R с целью увеличения плотности огня за счет большего количества поражающих элементов на дистанции до 250 м при стрельбе по боковым целям и до 350 м при стрельбе по угонным или встречным целям», – сказано в описании патрона.

    Кроме того, при средней массе в 26-28 г пули имеют биметаллическую оболочку и стальной, неупрочненный сердечник. Стальная гильза плакирована медью (биметалл), что повышает эффективность изделия при работе в различных условиях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пенсионер из Татарстана Евгений Севен разработал видеоприцел «Чернобог», позволяющий вести прицельный огонь из-за укрытия благодаря передаче изображения на нашлемный монитор.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему беспилотники сильнее боевых лазеров.

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    11 апреля 2025, 00:22 • Новости дня
    Вертолет упал в реку Гудзон, погибли все шесть человек на борту

    Вертолет упал в реку Гудзон во время облета Статуи Свободы, погибли все шесть человек на борту

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолет с шестью пассажирами, в том числе детьми, потерпел крушение в реке Гудзон в Нью-Йорке, причиной трагедии стало падение во время туристического полета над Статуей Свободы.

    По данным агентства Associated Press, шесть человек погибли после падения вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке. На борту находились граждане Испании, включая детей. Вертолет выполнял туристический полет над Статуей Свободы.

    Ранее телеканал ABC News сообщил о том, что крушение произошло во время туристического полета, однако причины катастрофы остаются неизвестными. Все находившиеся на борту погибли, что подтвердили источники.

    Как отмечает ABC News, крушение стало трагическим завершением экскурсии над одной из самых известных достопримечательностей Нью-Йорка – Статуей Свободы. Информация о том, что пассажирами были граждане Испании, также подтверждена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу над вашингтонским аэропортом Рональда Рейгана авиалайнер Airbus A319 рейса Delta, направлявшийся в Миннеаполис, едва не столкнулся с истребителем Нортроп T-38 «Тэлон» ВВС США.

    Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) решило ввести ограничения на полеты вертолетов в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне после столкновения с пассажирским самолетом, которое произошло в конце января.

    Напомним, вечером 29 января в небе у вашингтонского аэропорта произошло столкновение пассажирского самолета компании American Airlines и вертолета Black Hawk, принадлежащего сухопутным войскам. Обломки военного вертолета UH-60 Black Hawk, столкнувшегося в воздухе с пассажирским самолетом компании American Airlines, были обнаружены в районе аэропорта.

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    11 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа

    Politico: Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа

    Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайский лидер Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики США, которую проводит президент Дональд Трамп, пишет Politico.

    Это заявление прозвучало во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине, сообщает Politico. «Китай и ЕС должны совместно защищать экономическую глобализацию и справедливую международную торговлю», – заявил Си Цзиньпин, добавив, что Пекин и Брюссель должны противостоять «односторонним и запугивающим практикам».

    Испанский премьер-министр поддержал инициативу главы КНР, подчеркнув необходимость диалога и укрепления отношений с другими странами в условиях «сложной глобальной обстановки». Он также назвал Китай «фундаментальным партнером, когда речь идет о противостоянии величайшим мировым вызовам».

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, напротив, считает, что Европе следует сохранить «прагматичный и открытый подход» к США. На следующей неделе она посетит Овальный кабинет, чтобы обсудить с Трампом торговые вопросы.

    Кроме того, Санчес сообщил, что обсуждал визит в Китай с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем. В июле лидеры ЕС планируют встретиться с Си Цзиньпином в Пекине, что совпадает с 50-летием установления отношений между ЕС и Китаем.

    Ранее сообщалось, что ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто выйдет победителем в торговой войне Китая и США.

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    11 апреля 2025, 16:20 • Новости дня
    Эстония задержала предположительно шедший в Усть-Лугу танкер Kiwala

    Предположительно шедший в Усть-Лугу танкер Kiwala задержан военными Эстонии

    Эстония задержала предположительно шедший в Усть-Лугу танкер Kiwala
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    ВМС Эстонии задержали нефтяной танкер Kiwala, предположительно следовавший в российский порт Усть-Луга, пишет эстонская газета Postimees.

    Военно-морские силы Эстонии в заливе Мууга близ острова Аэгна задержали судно Kiwala якобы для проверки документов, как сообщил командующий ВМС коммодор Иво Вярк, пишет газета Postimees.

    Издание указывает, что рано утром ВМС Эстонии задержали «попавший под санкции нефтяной танкер Kiwala, следовавший в порт Усть-Луга в России». В качестве порта отправления судно указало порт Сикка, расположенный в Вест-Индии. Отмечается, что судно зарегистрировано в Джибути, оно шло без флага, что является нарушением. Капитан судна – гражданин Китая.

    Танкер вошел в воды Эстонии в 4:19 утра пятницы, и, по данным Marine Traffic, в настоящее время он на якоре у острове Аэгна и охраняется несколькими кораблями ВМС Эстонии.

    «Это потенциальный случай нарушения режима международных санкций – ранее Kiwala уже подвергалась санкциям со стороны Евросоюза, Великобритании, Канады и Швейцарии в связи с незаконной транспортировкой российской нефти», – сказал Вярк.

    В марте сообщалось, что индийские власти отказали танкеру Andaman Skies, перевозившему российскую нефть, в швартовке в порту Вадинар из-за недочетов в документации, связанных с непризнанием сертификации компании Dakar Class.

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    11 апреля 2025, 14:21 • Новости дня
    Центр «Россия» подписал меморандумы о визуальном коде страны

    Tекст: Александра Юдина

    Национальный центр «Россия» подписал меморандумы с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка» для формирования единого визуального кода с акцентом на традиции и современные ценности.

    Национальный центр «Россия» подписал меморандумы о сотрудничестве с Клубом инвесторов Москвы и АО «Марка», с целью формирования единого подхода к визуальному коду страны, указано на сайте russia.ru.

    Первый меморандум с Клубом инвесторов Москвы направлен на создание архитектурного и градостроительного облика, который объединит традиционные и современные визуальные элементы России.

    Гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова и исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский подчеркнули, что меморандум позволит создать платформу для диалога с экспертным сообществом, чтобы разработать архитектурный код на основе российских ценностей.

    Второй меморандум с АО «Марка» сосредоточен на продвижении уникального визуального стиля через почтовые знаки и открытки.

    Председатель совета директоров АО «Марка» Дмитрий Панышев отметил, что они надеются на идеи от Национального центра для создания почтовых миниатюр и открыток с дополненной реальностью, которые будут отражать суверенитет и культурные традиции России.


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    11 апреля 2025, 09:37 • Новости дня
    Поезд с европейскими туристами закидали камнями в Киргизии

    Tекст: Александра Юдина

    В Чуйской области Киргизии неизвестные закидали камнями поезд с туристами из Европы, разбив окна в вагонах и ранив сотрудника поездной бригады.

    В Чуйской области Киргизии поезд с туристами из Европы подвергся атаке камнями, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел на перегоне Кант – Аламедин, когда поезд следовал из города Балыкчы. В результате вандализма были разбиты окна в вагонах и пострадал один из сотрудников поездной бригады.

    В пресс-службе госпредприятия «Кыргыз темир жолу» выразили обеспокоенность произошедшим, отметив, что такие действия представляют угрозу безопасности пассажиров и могут негативно сказаться на международном имидже страны.

    Представители «Киргизских железных дорог» призвали местных жителей к сознательности и ответственности, напомнив, что любые нарушения безопасности на железной дороге будут преследоваться по закону.

    Напомним, первый в этом году туристический поезд с путешественниками из Европы прибыл в Бишкек. Этот маршрут охватывает несколько стран Центральной Азии: Узбекистан, Киргизию и Казахстан. Состав поезда состоит из 11 вагонов, и в нем путешествуют более 80 туристов.

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