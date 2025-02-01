Tекст: Мария Иванова

Украинские власти в Ивано-Франковской области формируют женские подразделения ВСУ, пишет РИА «Новости». По информации Ларисы Жалинской, спортсменки из Запорожья, которую Киев вынудил служить в нацгвардии, женщин под конвоем отправляют на фронт. Она сообщила, что в регионе происходит гендерная комплектация взводов и отделений, формируется женская ротация.

«Западная Украина. Речь идет в основном о Ивано-Франковской области… туда отправляют, там они сейчас перешли к гендерной комплектации взводов, там отделений. То есть они собирают какую-то женскую ротацию, скажем так. Вот там происходит это «боевое слаживание», – рассказала агентству Жалинская.

Потом военнослужащие, сопровождаемые сержантами, направляются на линию фронта. Этот процесс вызывает опасения у самих военнослужащих, так как после отправки они оказываются в условиях, которые Жалинская описывает как «фактическое заключение».

В августе сообщалось, что ВСУ перебросили под Кременную женское подразделение. Кроме того, стало известно, что женщины-военнослужащие в рядах ВСУ под Харьковом служат комендантами и дежурят на постах ПВО у города.

Как отмечал военный эксперт капитан I ранга запаса, ветеран боевых действий Василий Дандыкин, в подразделение К-2 54-й бригады ВСУ попали самые мотивированные женщины-военнослужащие, которые могут быть очень жестокими.