Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.7 комментариев
Российские военные заметили под Харьковом следящих за небом женщин в ВСУ
Офицер ВС России: Женщины в ВСУ дежурят на постах КПП и следят за небом под Харьковом
Женщины-военнослужащие в рядах ВСУ под Харьковом служат в комендантами и дежурят на постах ПВО у города, рассказал российский офицер с позывным «Гамбит» из подразделения радиоэлектронной разведки группировки «Север».
По его словам, женщины в рядах ВСУ на каких-либо важных местах под Харьковом не были замечены, на линии соприкосновения его подразделение их не видело. Офицер рассказал, что женщин отправляют на КПП или на наблюдательные посты ПВО, передает РИА «Новости».
«Гамбит» продемонстрировал аудиозапись одного из радиоперехватов на Харьковском направлении, на которой среди голосов украинских военных, которые докладывают обстановку на Харьковском направлении, встречается женский с позывным «Дана».
Ранее подпольщики сообщили, что ВСУ стали привлекать к боевым действиям заключенных, в том числе женщин, вместо регулярных военных в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области.