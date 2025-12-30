В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах в Европе. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри европейских стран.0 комментариев
МВД предупредило о мошенничестве с «новогодними выплатами»
Аферисты начали рассылать в мессенджерах сообщения о якобы новогодней выплате с 1 января 2026 года, заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Злоумышленники сообщают жертвам, что с нового года россиянам положены выплаты от президента Владимира Путина, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В сообщении отмечается, что выплата якобы зависит «от возраста и города», она предназначена для всех, кто родился после 1950 года.
«Минимальная сумма выплаты – 35 тыс. рублей. Максимальная сумма – 325 тыс. рублей», – отмечается в мошенническом тексте.
МВД напомнило, что все полагающиеся социальные выплаты указаны в портале «Госуслуги».
Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что аферисты начали использовать новую схему обмана, представляясь сначала правоохранителями, а затем – опасными преступниками.
До этого в МВД предупреждали о схеме кражи денег при поиске родственников через Telegram.