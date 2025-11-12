В ЦБ назвали причину приостановки подозрительных переводов

То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?0 комментариев
ЦБ: Банки блокируют подозрительные переводы для защиты от мошенников
Банки в России приостанавливают подозрительные переводы, чтобы снизить риск кражи средств, выявляя операции с признаками мошенничества, о чем клиентов сразу информируют, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
Банки в России приостанавливают подозрительные операции по переводу средств, чтобы снизить риски мошенничества и хищения денег клиентов, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров РИА «Новости».
По его словам, каждая транзакция проходит специальные проверки, а при выявлении потенциально мошеннических переводов клиент сразу получает уведомление и может отменить операцию.
Уваров пояснил, что признаки мошеннических операций устанавливает Банк России и эти критерии регулярно обновляются с учетом новых методов, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Он подчеркнул, что регулятор тщательно отслеживает ситуацию и дополняет существующие требования, чтобы повысить уровень защиты граждан.
ЦБ принял решение расширить перечень признаков, по которым перевод могут посчитать сомнительным. В качестве примеров Уваров привел смену номера телефона для входа в онлайн-банк или крупные переводы самому себе по СБП, если в тот же день клиент пытался перевести деньги человеку, которому не отправлял средства более шести месяцев.
Директор департамента отметил, что часть новых критериев будет аналогична правилам, уже действующим с сентября при снятии наличных в банкоматах. Ожидается, что соответствующий приказ с обновлённым списком признаков подозрительных переводов будет опубликован ЦБ РФ в ближайшее время.
Накануне стало известно, что Центробанк России включит смену телефонного номера в перечень признаков мошеннических транзакций.
С октября пострадавшие от мошенников могут направлять заявление в банк и полицию через мобильное приложение.
Сообщалось что банки считают подозрительными переводы на определенную сумму.