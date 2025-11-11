Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
ЦБ обновил признаки мошенничества при переводах в онлайн-банке
Центробанк России обновит список признаков мошеннических транзакций, включив в него смену телефонного номера, используемого для входа в онлайн-банк, чтобы обезопасить граждан.
ЦБ РФ собирается обновить перечень признаков мошеннических переводов, дополнив его пунктом о смене номера телефона для входа в онлайн-банк, передает РИА «Новости».
Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Он рассказал: «Обновленный список признаков мошеннических переводов будет учитывать смену номера телефона для входа в интернет-банк, получение банком информации от операторов связи о том, что у клиента изменились характеристики телефона, например, используется нетипичный интернет-провайдер».
По словам Уварова, данный критерий позволяет минимизировать ситуации, когда мошенники используют вредоносные программы для дистанционного управления устройством жертвы и хищения средств. Приказ с новыми признаками будет опубликован в ближайшее время.
Сейчас в списке признаков мошенничества в банках шесть пунктов. Банки обязаны приостанавливать переводы на счета, связанные с подозрительной активностью, а также переводы лицам, в отношении которых возбуждено уголовное дело или поступила информация из сторонних источников о мошенничестве.
Критерии включают нетипичную активность клиента, рост входящих СМС с незнакомых номеров, попытки перевода с устройств, ранее использованных злоумышленниками, а также данные из базы ЦБ РФ о мошеннических счетах. Все эти меры направлены на предотвращение хищений с помощью дистанционного доступа и вирусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк ввел возможность для пострадавших от мошенников быстро подать заявление в банк и полицию через мобильное приложение. Новая функция особенно помогает при хищении небольших сумм.