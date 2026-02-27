Tекст: Алексей Дегтярёв

Партия «направила официальный запрос правительству с требованием разъяснить пробелы в обороне, обнаруженные во время натовских учений в 2025 году, пишет Politico.

Представитель фракции Рюдигер Лукассен поинтересовался, какие именно недостатки были зафиксированы.

«Какие пробелы в возможностях были выявлены – особенно в области защиты от дронов, радиоэлектронной борьбы, возможностей командования и защиты мобильных сил?» – говорится в письме политика.

В правящей коалиции выразили опасение, что полученные сведения могут быть использованы в интересах Москвы и поставят под угрозу безопасность ФРГ.

Интерес оппозиции вызвали маневры в Эстонии, где украинские специалисты применили тактику реальных боевых действий для условного разгрома подразделений альянса. Европейские чиновники полагают, что детальная информация о времени устранения проблем даст стратегическое преимущество потенциальным противникам.

Ранее земельные власти обвиняли АдГ в попытках систематического сбора данных о критической инфраструктуре, включая военные маршруты и энергосети.

Ранее депутаты партии «Альтернатива для Германии» настаивали на раскрытии секретных данных о маршрутах поставок оружия Киеву. Швейцарское издание NZZ указывало на уязвимость всей территории ФРГ перед российскими ракетами.