В Берлине испугались интереса АдГ к уязвимостям обороны НАТО
Немецкие парламентарии из «Альтернативы для Германии» вызвали тревогу властей запросом о брешах в защите Североатлантического альянса, выявленных в ходе маневров с применением украинских дронов.
Партия «направила официальный запрос правительству с требованием разъяснить пробелы в обороне, обнаруженные во время натовских учений в 2025 году, пишет Politico.
Представитель фракции Рюдигер Лукассен поинтересовался, какие именно недостатки были зафиксированы.
«Какие пробелы в возможностях были выявлены – особенно в области защиты от дронов, радиоэлектронной борьбы, возможностей командования и защиты мобильных сил?» – говорится в письме политика.
В правящей коалиции выразили опасение, что полученные сведения могут быть использованы в интересах Москвы и поставят под угрозу безопасность ФРГ.
Интерес оппозиции вызвали маневры в Эстонии, где украинские специалисты применили тактику реальных боевых действий для условного разгрома подразделений альянса. Европейские чиновники полагают, что детальная информация о времени устранения проблем даст стратегическое преимущество потенциальным противникам.
Ранее земельные власти обвиняли АдГ в попытках систематического сбора данных о критической инфраструктуре, включая военные маршруты и энергосети.
Ранее депутаты партии «Альтернатива для Германии» настаивали на раскрытии секретных данных о маршрутах поставок оружия Киеву. Швейцарское издание NZZ указывало на уязвимость всей территории ФРГ перед российскими ракетами.