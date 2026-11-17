Сенатор резко осудил планы Каллас выкрасть у России данные участников СВО

Сенатор Карасин: Каллас нарушила все межгосударственные приличия

Tекст: Олег Исайченко

«Создается впечатление, что в последнее время у госпожи Каи Каллас мышление немного «плывет» куда-то не в ту сторону», – отметил Григорий Карасин, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

По его мнению, предложение главы евродипломатии с помощью хакеров красть информацию о российских военнослужащих – это, по сути, нарушение всех межгосударственных приличий. Собеседник обратил внимание, что речь шла о публичном заявлении чиновницы ЕС. «Это антироссийская пропаганда и малосерьезная политика», – подчеркнул парламентарий.

«Ничего, кроме озлобления и враждебности, подобного рода высказывания не несут», – добавил Карасин. Он также указал, что даже в Евросоюзе репутация Каллас сомнительна: на нее жалуются за неосторожные формулировки. «Будем исходить именно из этого», – заключил сенатор.

Ранее глава европейской дипломатической службы Кая Каллас предложила путем хакерской атаки выкрасть у России данные о российских военнослужащих. По ее словам, бывшие и действующие участники СВО могут войти в 22-й пакет санкций, который Еврокомиссия представит в ближайшие дни. Она отметила, что ряд государств ЕС пока возражает против этой меры, поскольку сомневаются в возможности ее юридической реализации.

«Россия на самом деле очень бюрократична, поэтому они хранят данные всех этих людей, которые участвовали в конфликте. Поэтому, я полагаю, получить их довольно легко, учитывая, что сейчас все в цифровом формате. Сейчас есть разные варианты. У нас у всех есть очень хорошие специалисты по разведке», – сказала Каллас.

Комментируя слова главы евродипломатии, в Кремле выразили сомнения, что европейские переговорщики смогут способствовать заключению мирных соглашений по Украине. «В контексте этих высказываний продолжаем обращать внимание на планы по ее включению в команду переговорщиков от Европы. Задаемся вопросом: что эти переговорщики смогут добавить к мирному процессу?», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Постпредство России при Евросоюзе поставило вопрос о законности предложения Каллас использовать разведывательные возможности для получения персональных данных российских военнослужащих. Дипмиссия напомнила, что регламент ЕС № 2018/1725 требует законности и добросовестности при обработке персональных данных институтами объединения, а статья 8 Хартии ЕС об основных правах гарантирует защиту такой информации.

«В Брюсселе все более избирательно подходят к соблюдению провозглашаемых ЕС правовых принципов, придерживаются «двойных стандартов»… Мы подтверждаем, что последние незаконные антироссийские действия Европейского союза получат должный ответ со стороны нашей страны», – подчеркнули российские дипломаты.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Каллас может грозить тюремное заключение в России сроком до 20 лет в случае кражи персональных данных участников военной операции. Он уточнил, что подобные действия квалифицируются по ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации), ст. 272.1 (незаконные использование, передача и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные) и ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России в целях защиты интересов страны и граждан) Уголовного кодекса.

«У Каллас будет много времени, которое она сможет потратить на самообучение, освоив, наконец, историю, которую в школе учила плохо. О чем свидетельствуют ее многочисленные глупые высказывания… Да и Уголовный кодекс будет время изучить», – написал Володин в своем Telegram-канале.