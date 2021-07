Россияне выиграли у китайской сборной по баскетболу 3х3 в Токио В Госдуме назвали готовые принять Олимпиаду в 2036 году города России 24 июля 2021, 10:37 Текст: Вера Басилая

Депутаты Госдумы считают, что Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург и Москва могли бы принять Олимпиаду в 2036 году, если Россия получит право на проведение Игр. «Я думаю, что любой из городов-миллионников, которых у нас уже 15, мог бы предложить свою структуру, свою столицу и гостеприимство своих жителей и организовать такое событие. Мы уже прошли очень серьезную проверку в 2017 году, когда в разных городах принимали мировой чемпионат по футболу, по самому популярному виду спорта», – приводит РИА «Новости» слова главы комитета Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению Алексея Диденко. Однако, по его словам, наиболее подходящие города – Владивосток и Новосибирск, которые располагают достаточно серьезной инфраструктурой, выгодным географическим положением, равноудалены от центров концентрации населения, спортсменов. Первый зампредседателя комитета ГД по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова, считает, что Санкт-Петербург может подать заявку на проведение Игр вместе с Хельсинки, и тогда соревнования можно провести в России и Финляндии. «Я неоднократно говорила, что это, во-первых, Петербург. Я бы рекомендовала сделать совместную заявку с Хельсинки, это было бы здорово ... Финляндии, Хельсинки самим сейчас не потянуть такой объем соревнований, они же были олимпийским городом и именно в нем в 52-м году советская команда впервые выступила на Олимпийских играх. И было бы очень знаменательно соединиться», – предложила Журова. Отдельно она отметила Казань, которая «великолепно провела Универсиаду» и Москву, однако столица, добавила Журова, несмотря на отличную заявку, уже принимала Игры. Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для проведения Олимпийских игр в 2036 году, конкуренция среди российских городов за право принять их, в случае такого решения, будет жесткой. Ранее о желании провести летние Игры-2036 заявляла Казань.

Россиянка Галашина завоевала первую медаль для сборной на Олимпиаде 24 июля 2021, 05:30

Фото: Спорт и молодежь

Ярославского региона/Youtube

Текст: Антон Антонов

Россиянка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки на Олимпийских играх в Токио, сообщают информационные агентства. В стрельбе с 10 м 24-летняя Галашина набрала 251,1 балла. Первое место заняла китаянка Цянь Ян с 251,8 балла, она установила олимпийский рекорд. Третье место досталось Нине Кристен из Швейцарии (230,6 балла). Это первый разыгранный комплект наград и первая медаль россиян на ОИ–2020, передает РИА «Новости». Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио на Олимпийском стадионе в столице Японии прошла 23 июля. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда выступать российские спортсмены будут под флагом Олимпийского комитета России и без гимна страны, который на церемониях заменит музыка из Первого концерта Петра Чайковского. Посольство России призвало МОК изменить карту с Крымом 24 июля 2021, 07:23

Фото: Embassy of the

Russian Federation to Japan/Facebook

Текст: Антон Антонов

Опубликованная на официальном сайте Олимпиады в Токио карта, где Крым не указан как часть России, является некорректной, заявило российское посольство в Японии. Посольство отметило, что на сайте «содержится некорректное изображение территориальной принадлежности российского полуострова Крым». Российская сторона напомнила организаторам ОИ, что воссоединение России с Крымом произошло после «свободного волеизъявления его жителей на референдуме», который прошел «в полном соответствии с международными стандартами». Как подчеркнули в посольстве, Крым – «неотъемлемая часть» России, а вопрос о его принадлежности закрыт «окончательно и бесповоротно». Посольство полагает, что Международному олимпийскому комитету и оргкомитету Игр следует исправить карту и привести ее «в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью», передает ТАСС. Напомним, министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с ситуацией, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от Украины. После этого Международный олимпийский комитет назвал досадной ошибкой провайдера отделение Украины границей от Крыма на официальном сайте игр. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МОК исправил карту и «принес извинения за ошибку». Летние Олимпийские игры в Токио объявлены открытыми 23 июля 2021, 17:19

Фото: REUTERS/Mike Blake

Текст: Вера Басилая

Император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия XXXII летней Олимпиады проходит на Национальном стадионе без зрителей. «XXXII летние Олимпийские игры объявляю открытыми», – заявил император, передает ТАСС. Ранее японский легкоатлет Рюота Ямагата и участница соревнований по настольному теннису Касуми Исикава зачитали клятву спортсменов во время церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр. Церемония открытия проходила в пятницу на Национальном стадионе в Токио. Участие в церемонии открытия приняли спортсмены из 205 стран, а также олимпийская команда беженцев. Накануне глава оперативного центра оргкомитета «Токио-2020» Хидэмаса Накамура сообщил, что в пятницу на арене будут присутствовать лишь около 950 человек, включая официальных лиц и журналистов. Девизом церемонии стал лозунг «Движение вперед: объединены эмоциями», что означает путь к выходу из пандемии коронавируса. Российская команда вышла на парад спортсменов в рамках церемонии открытия под 77-м номером после спортсменов из Сан-Марино. Знаменосцами команды стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. В окончательный состав сборной России на Игры в Токио вошли 335 человек. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) выступать российские спортсмены будут под флагом ОКР и без гимна Российской Федерации, который на церемониях заменит музыка из Первого концерта Петра Чайковского. Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Суд вернул олимпийскую аккредитацию главе Федерации тяжелой атлетики России 24 июля 2021, 09:52

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Токио удовлетворила апелляцию президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отзыве личной аккредитации на Олимпийские игры в Токио, сообщил сам президент ФТАР. Агапитов сообщил, что «получил решение суда, который поддержал мою апелляцию, победа одержана», передает ТАСС. «Признаюсь, что я особо не нервничал. Понимал, что правда на моей стороне, хотя был готов к любому развитию событий. Сейчас буду собираться, чтобы прилететь в Токио», – отметил он. Напомним, МОК 16 июля уведомил Агапитова, который временно исполняет обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), что он не соответствует критериям аккредитации должностных лиц EWF на Олимпиаду в Токио. Тот подал апелляцию, которую CAS рассмотрел 22 июля. До этого Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила всю сборную России по тяжелой атлетике до участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро на основании доклада комиссии ВАДА. Также от Игр была отстранена российская сборная по легкой атлетике и еще ряд спортсменов из других дисциплин. Российские спортсмены вышли на церемонию открытия Игр в Токио 23 июля 2021, 15:43 Текст: Алина Назарова

Российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Российская команда вышла на парад спортсменов в рамках церемонии открытия под 77-м номером за представителями Сан-Марино. После сборной России на стадионе появились спортсмены из Сьерра-Леоне. Команды выходят в соответствии с алфавитом японского языка, передает РИА «Новости». Знаменосцами команды стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Ранее глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, что в церемонии открытия должны принять участие не более 80 представителей российской команды. В окончательный состав сборной России на Игры в Токио вошли 335 человек. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) выступать российские спортсмены будут под флагом ОКР и без гимна Российской Федерации, который на церемониях заменит музыка из первого концерта Петра Чайковского. Церемония открытия проходит без зрителей. Накануне глава оперативного центра оргкомитета «Токио-2020» Хидэмаса Накамура сообщил, что в пятницу на арене будут присутствовать лишь около 950 человек, включая официальных лиц и журналистов. Девизом церемонии стал лозунг «Движение вперед: объединены эмоциями», что означает путь к выходу из пандемии коронавируса. В церемонии открытия Олимпиады в Токио приняли участие почти шесть тысяч спортсменов 23 июля 2021, 17:32 Текст: Дарья Григоренко

В церемонии открытия Олимпийских игр в Токио участвуют около десяти тысяч человек, сообщили в оргкомитете Игр. В оргкомитете уточнили, что делегация команд, это спортсмены и официальные лица: около шести тыс человек. СМИ: около 3500, вещатели: 1500, пресса: 2000, передает РИА «Новости». Напомним, что церемония открытия Олимпийских игр началась на Национальном стадионе в Токио. В связи с коронавирусными ограничениями на арене присутствуют лишь 950 официальных лиц. Российская команда вышла на парад спортсменов в рамках церемонии открытия под 77-м номером за представителями Сан-Марино. После сборной России на стадионе появились спортсмены из Сьерра-Леоне. Огонь летних Олимпийских игр зажжен на церемонии открытия в Токио 23 июля 2021, 17:53

Фото: REUTERS/Edgar Su

Текст: Алина Назарова

Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио на Олимпийском стадионе в столице Японии завершилась зажжением олимпийского огня. Таким образом Игры можно считать открытыми. Огонь летних Олимпийских игр зажгла победительница четырех турниров Большого шлема японская теннисистка Наоми Осака, передает РИА «Новости». Ранее император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия прошла без зрителей. Накануне глава оперативного центра оргкомитета «Токио-2020» Хидэмаса Накамура сообщил, что в пятницу на арене будут присутствовать лишь около 950 человек, включая официальных лиц и журналистов. Девизом церемонии стал лозунг «Движение вперед: объединены эмоциями», что означает путь к выходу из пандемии коронавируса. Участие в церемонии открытия приняли спортсмены из 205 стран, а также олимпийская команда беженцев. Российская команда вышла на парад спортсменов в рамках церемонии открытия под 77-м номером после спортсменов из Сан-Марино. Знаменосцами команды стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. В окончательный состав сборной России на Игры в Токио вошли 335 человек. Сборная России из-за санкций СAS будет выступать в Токио без национального флага и гимна, но с символикой и названием Олимпийского комитета России (ОКР). Из-за пандемии коронавируса присутствующие на церемонии были обязаны соблюдать определенные правила поведения. Так, было запрещено громко говорить, кричать, активно приветствовать атлетов и петь. Еду следовало употреблять на своем месте на трибуне, запрещалось есть и пить в зонах передвижения людей. Из-за действующего в Токио режима чрезвычайной ситуации церемонию открытия отказался посещать бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ – тот самый, который появился на церемонии закрытия Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в образе Супер Марио. Абэ счел невозможным свое присутствие на мероприятии, так как этого не могут себе позволить жители Японии. Перед началом церемонии спортсменов обязали находиться на расстоянии двух метров друг от друга, а во время движения по стадиону социальная дистанция составила один метр. Кроме того, все спортсмены на параде и по дороге на арену обязаны были находиться в масках. Представителей делегаций с температурой тела выше 37,5 градуса на церемонию открытия не допустили. Все таблички и мегафоны, которые использовали на параде, будут утилизированы. Лавров поддержал сборную России на Играх в Токио 23 июля 2021, 11:40 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров, вошедший в пятерку лидеров «Единой России» на выборах в Госдуму, выразил надежду на то, что олимпийская сборная России разгромит соперников на Играх, которые стартуют в пятницу в Токио. «Теперь у нас команда (на Олимпийских играх) называется ROC. Я уже видел остроумные мемы, взяты слова из американской песни We will rock you. Переводится это как «мы вас разгромим». Если нам такую аббревиатуру одобрили – ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать», – заявил Лавров, слова которого приводятся в Telegram «Единой России». Ранее DJ Smash в поддержку олимпийской сборной и хештега #wewillROCyou выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использует вместо гимна на Олимпиаде. Под этот трек он запустил челлендж в Tik-Tok. Его уже поддержали топ-блогеры. Акция в поддержку хештега #wewillROCyou с каждым днем набирает популярность. Посты собрали миллионы просмотров и тысячи комментариев. В общефедеральную часть списка партии «Единая Россия» вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке «Единой России» представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам – 219. Списки были утверждены съездом партии, который проводился 19 июня в Москве. Церемония открытия Олимпиады началась в Токио 23 июля 2021, 14:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Церемония открытия Олимпийских игр началась на Национальном стадионе в Токио. Торжественная церемония проходит в столице Игр в пятницу. В связи с коронавирусными ограничениями на арене присутствуют лишь 950 официальных лиц, передает ТАСС. Тема церемонии открытия получила название «Движение вперед», она затронет глобальный кризис в области здравоохранения, вынудивший отложить проведение Игр в Токио на год, а также восстановление Японии после самого разрушительного в ее истории землетрясения 2011 года. В рамках церемонии будут затронуты и другие актуальные темы, а также пройдет традиционный парад спортсменов. Ранее режиссера церемонии открытия Игр в Токио отстранили за антисемитизм. Пользователи «Одноклассников» смогут поддержать сборную России на Играх в Токио 23 июля 2021, 12:19 Текст: Мария Бобылева

Пользователи «Одноклассников» (ОК) во время летних Олимпийских игр в Токио смогут поддержать российскую сборную с помощью тематических рамок, а также следить за соревнованиями в специальной ленте новостей «Олимпиада». «К старту Олимпиады «Одноклассники» запустили специальную ленту новостей в разделе «Рекомендации». Пользователи ОК смогут в режиме реального времени следить за всеми событиями и актуальными новостями из Токио: в ленту будут попадать публикации Олимпийского комитета России, а также официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ. Лента станет доступна всем пользователям в течение суток», – говорится в релизе соцсети, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Кроме того, в «Одноклассниках» пройдет флешмоб #Олимпиада: с помощью специального конструктора публикаций пользователи смогут рассказать, что для них Олимпиада – настоящий праздник спорта или мотивация на большие достижения в жизни. Также в ОК появились тематические рамки от официальной группы Олимпийского комитета России в поддержку российских спортсменов. Рамки доступны бесплатно всем пользователям соцсети в приложении «Волшебные рамки». Ранее России предрекли место в тройке лидеров на Олимпийских играх в Токио. Погода помешала соревнованиям по гребле на Олимпиаде 24 июля 2021, 02:17 Текст: Антон Антонов

Соревнования по академической гребле на Олимпиаде в Токио перенесены, сообщил Олимпийский комитет России. Однако позднее стало известно, что квалификационные соревнования продолжаются, россиянки вышли в полуфинал. Из-за погодных условий соревнования на олимпийском гребном канале в Токио перенесены. Пока не сообщается, когда они состоятся. От России в субботу должны были выступать Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина, Василиса Степанова и Елена Орябинская, а также Анастасия Лебедева и Мария Боталова, сообщает в Telegram ОКР. Однако ТАСС сообщило, что квалификационные соревнования по академической гребле продолжаются, несмотря на информацию о переносе. Курочкина и Питиримова, а также Степанова и Орябинская вышли в полуфиналы, передает РИА «Новости». Напомним, СМИ заявляли, что соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц в районе Токийского залива. Исполнительный директор Международной федерации гребного спорта Мэтт Смит заявил позднее, что нашествие устриц оказалось слухом, на гребном канале Sea Forest Waterway в Токио «нет необычного роста водной флоры и фауны». Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио на Олимпийском стадионе в столице Японии прошла 23 июля. Ирина Роднина поддержала сборную России на Олимпиаде в Токио 23 июля 2021, 13:00

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Россияне поддерживают и переживают за представителей своей страны на Олимпийских играх в Токио, в Сети запустили акции в их поддержку и флешмобы, заявила в комментарии газете ВЗГЛЯД чемпионка мира и Олимпийских игр по фигурному катанию, координатор партпроекта «Детский спорт», депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Роднина. «Основные наши надежда и уверенность связаны с художественной гимнастикой, синхронным и обычным плаванием, многими видами борьбы, интересным будет турнир по теннису. Думаю, в этих видах спорта наши спортсмены покажут результат», – заявила Роднина. Она также отметила, что это уже не первые Олимпийские игры, в которых российская команда принимает участие без флага и гимна. «У нас уже этот печальный опыт есть. У многих ребят, которые выступали в прошлом и этом годах, опыт выступления на соревнованиях без публики. Почему мы без флага и без гимна? Если говорить честно, то это связано с тем, что у нас было много нарушений. Другой вопрос, что за нарушения люди должны нести персональную ответственность и наказание, а не страна и не команда. Здесь есть и определенные политические течения последних лет. Вероятно, они представили, что так будет легче с нами бороться, используя коллективное наказание, ущемление наших прав», – отметила Роднина. Она добавила, что российские спортсмены должны знать, что наша страна за них переживает. «Мы в преддверии Олимпиады запустили акции в их поддержку, флешмобы. Многие люди снимают и размещают в интернете ролики с пожеланиями удачи. Раньше их делали журналисты, записывали родных и близких с напутствиями. Это всегда было очень трогательно. В современных условиях такие ролики стали записывать многие люди, в том числе молодые ребята, которые любят спорт и поддерживают своих спортсменов», – отметила Роднина. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, вошедший в пятерку лидеров «Единой России» на выборах в Госдуму, выразил надежду на то, что олимпийская сборная России разгромит соперников на Играх, которые стартуют в пятницу в Токио. До этого DJ Smash в поддержку олимпийской сборной и хештега #wewillROCyou выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использует вместо гимна на Олимпиаде. Под этот трек он запустил челлендж в Tik-Tok. Его уже поддержали топ-блогеры. Акция в поддержку хештега #wewillROCyou с каждым днем набирает популярность. Посты собрали миллионы просмотров и тысячи комментариев. Спортсмены принесли олимпийскую клятву на церемонии открытия Игр 23 июля 2021, 17:02 Текст: Вера Басилая

Японский легкоатлет Рюота Ямагата и участница соревнований по настольному теннису Касуми Исикава зачитали клятву спортсменов во время церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио. «Мы обещаем, что будем участвовать в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в духе честной игры, вовлеченности и равенства. Мы привержены спорту без допинга, обмана и какой-либо дискриминации. Мы делаем это во имя чести наших команд, с уважением к фундаментальным принципам олимпизма и для того, чтобы с помощью спорта изменить мир к лучшему», – зачитали клятву два японских спортсмен, передает ТАСС. Церемония открытия проходит в пятницу на Национальном стадионе в Токио. Участие в церемонии открытия приняли спортсмены из 205 стран, а также олимпийская команда беженцев. Накануне глава оперативного центра оргкомитета «Токио-2020» Хидэмаса Накамура сообщил, что в пятницу на арене будут присутствовать лишь около 950 человек, включая официальных лиц и журналистов. Девизом церемонии стал лозунг «Движение вперед: объединены эмоциями», что означает путь к выходу из пандемии коронавируса. Российская команда вышла на парад спортсменов в рамках церемонии открытия под 77-м номером после спортсменов из Сан-Марино. Знаменосцами команды стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. В окончательный состав сборной России на Игры в Токио вошли 335 человек. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) выступать российские спортсмены будут под флагом ОКР и без гимна Российской Федерации, который на церемониях заменит музыка из первого концерта Петра Чайковского. Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Глава Минспорта оценил подготовку спортсменов к Олимпиаде 23 июля 2021, 13:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Запрет на посещение Олимпиады в Токио ряду российских чиновников вызывает сожаление, но это решение не помешало сборной России подготовиться к Играм, заявил министр спорта Олег Матыцин. «Конечно, Олимпийские игры – всемирный фестиваль спорта, единства, солидарности, демонстрации олимпийских ценностей. Представители государств, министерств спорта всегда играли и играют значительную роль в подготовке и проведении Олимпийских игр. Однако мы уважаем принятые решения и будем руководствоваться существующими реалиями. С уверенностью могу сказать, что недопуск на Игры никак не повлиял на эффективность работы команд, организации и координации деятельности федераций», – передает РИА «Новости» слова Матыцина. «Как я уже отметил, мы эффективно взаимодействуем со штабом в Токио, на каждой из федеральных баз есть наши представители, находимся в полном контакте и взаимопонимании с региональными властями», – отметил министр спорта. По его словам, Россия всегда была и остается надежным партнером олимпийского движения. «Считаю, что многие стандарты, которые сегодня существуют в олимпийском движении, в мировом спорте, сформированы благодаря усилиям Российской Федерации. Мы понимаем, какое внимание уделяет спорту президент России, и это является гарантией максимально высоких стандартов развития видов спорта и обеспечения высокого уровня соревнований. Поэтому я не вижу препятствий, которые не позволят нам претендовать на право проведения Олимпийских игр», – сказал Матыцин. По его словам, Россия обладает необходимыми ресурсами для проведения летних Олимпийских игр 2036 года. Ранее о желании провести летние Игры-2036 заявляла Казань. «Об этом пока рано говорить, но думаю, что Россия сможет претендовать на Игры-2036. Это будет сложное и ответственное решение, однако у нас есть все необходимые ресурсы для проведения такого масштабного мероприятия. Надеюсь, что до этого у России будет возможность принять другие крупные турниры: чемпионаты мира, Европы, этапы Кубков мира. Потенциал у нашей страны есть, желание спортивного сообщества тоже есть. Россия всегда была и остается максимально надежным партнером олимпийского движения», – сказал Матыцин. «Уверен, что если президентом будет принято решение о выдвижении кандидатуры России на проведение Олимпийских игр, то конкуренция за право принять Игры будет значительной. Это может стать важным фактором для развития всей страны», – добавил он. Министр также назвал сумму премиальных, которые получат российские победители и призеры Олимпиады. «За золотую медаль спортсмены получат по 4 млн рублей, за серебряную – 2,5 млн, за бронзовую – 1,7 млн. Нужно понимать, что многие регионы установили свои меры стимулирования олимпийцев. Кроме того, за достижение результатов по итогам спортивного сезона установлены выплаты стипендий президента Российской Федерации – это 52 тыс. рублей ежемесячно. Будем надеяться, что таких призеров по итогам Олимпийских игр будет много», – сказал Матыцин. Ранее Матыцин рассказал о настроении сборной перед Олимпиадой. Россияне выиграли у китайской сборной по баскетболу 3х3 в Токио 24 июля 2021, 10:05 Текст: Вера Басилая

Мужская сборная России победила команду Китая со счетом 21:13 в первом матче группового этапа олимпийского турнира по баскетболу 3х3. Самым результативным игроком матча стал россиянин Александр Зуев, набравший 12 очков. У команды Китая больше всего очков набрал Ху Цзиньцю (6). Следующий матч россияне проведут позднее в субботу против нидерландцев, начало – 16:00 мск, передает ТАСС. Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3х3 проходит в формате кругового турнира. Помимо россиян и китайцев участие в нем принимают сборные Сербии, Латвии, Польши, Нидерландов, Японии и Бельгии. Две лучшие команды по итогам групповой стадии напрямую выйдут в полуфинал, сборные, занявшие места с третьего по шестое, проведут четвертьфинальные матчи. Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде в Токио. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми, мужская команда – шестой. Ранее россиянка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки на Олимпийских играх в Токио. Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио на Олимпийском стадионе в столице Японии прошла 23 июля. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда выступать российские спортсмены будут под флагом Олимпийского комитета России и без гимна страны, который на церемониях заменит музыка из Первого концерта Петра Чайковского.