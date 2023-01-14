Пассажирка самолета родила по пути из Москвы в Таджикистан

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14 января, суббота | Последнее обновление — 09:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Объект критической инфраструктуры поврежден после взрывов под Киевом
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Не все наши релоканты читали Достоевского, вот и оказались не готовы к тому, что в свободной Европе надо гораздо тщательнее следить за словами, сопровождающими чистку сапог. Тут даже проверенные годами борцы с диктатурой могут лопухнуться.
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Сегодня, чтобы растрогать немца до слез, достаточно показать ему крохотный кусочек правды о его жизни. Темный подъезд. Одинокая старуха. Война в семьях. Нищета. Дискриминация по социальному, национальному признаку.
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Когда покидаешь Донбасс, неминуемо становится неловко от того, что ты уезжаешь, а они остаются – делать общее дело. Донбасс показывает всем нам невероятную стойкость, о самой возможности которой при равнинном течении жизни так легко забыть.
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Анна Линникова, 22-летняя жительница Оренбурга, прошла в финал 71-го конкурса «Мисс Вселенная», который состоялся в Новом Орлеане. На одном из этапов состязания в США девушка представила платье, названное «Корона Российской империи»
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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Пассажирка самолета родила по пути из Москвы в Таджикистан
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Во время рейса авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшем из Москвы в Таджикистан (Жуковский – Худжанд), родилась девочка, сообщили в пресс-службе перевозчика.
В Telegram-канале «Уральских авиалиний» сообщается, что после набора высоты пассажирка почувствовала боли в животе, о чем сообщила экипажу. Старший бортпроводник обратился к пассажирам и попросил откликнуться медиков. «Как по волшебству, на борту оказался почти полноценный роддом: неонатолог, две медсестры-акушерки и даже врач-рентгенолог», – говорится в сообщении.
Экстренной посадки не потребовалось. Родилась здоровая девочка ростом 46 сантиметров и весом 2,6 кг. В аэропорту прибытия семью ожидала бригада скорой помощи.
Мать и дочь уже выписали из больницы, обе чувствуют себя хорошо, добавили в пресс-службе.
Пригожин ответил на заявления Госдепа США о ЧВК «Вагнер»
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Высказывания представителей американского Госдепартамента о военной компании не беспокоят, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Вы знаете, меня не очень беспокоят действия США, поскольку, безусловно, это серьезный противник, но в данный момент, не ключевой», – отметил Пригожин в ответ на просьбу телеканала RTVI прокомментировать заявления советника Госдепартамента США Дерека Шолле о том, что деятельность ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у Вашингтона, передает Telegram-канал группы «Конкорд».
Ранее советник Госдепа Дерек Шолле заявил, что США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер». По его словам, такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде.
Напомним, Госдеп заявил, что в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центрально-Африканской Республике организация включена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что в Африке ЧВК «Вагнер» якобы подвергает опасности миротворцев и сотрудников ООН.
Захарова озадачила Госдеп квестом о Зеленском
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Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Госдеп США и «вся его проплаченная инфопомойка» взялись «за нее не по-детски». В ответ она предложила американскому внешнеполитическому ведомству поучаствовать в квесте.
Спикер МИД РФ в своем Telegram-канале рассказала, что Госдеп разослал тезисы на отработку «иноагентам типа «Дождя» и навальнистов: раньше, дескать, Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой». «Разочарую. Я всегда была не очень», – написала она.
Кроме того, по словам Захаровой, на сайте американского внешнеполитического ведомства появилась ее фотография, сопровождающаяся надписью красными буквами: «Ложь». Захарова поблагодарила Госдеп США за популяризацию, отметив, что «русские хакеры» не взламывали ресурсы американского внешнеполитического ведомства, а ее фото все равно там появилось.
Официальный представитель МИД России предложила Госдепу квест: она сделает заявление, и если в США его не маркируют как «ложь», значит, это правда. «Итак, ловите: ЗЕЛЕНСКИЙ МНОГО ЛЕТ УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА – ОБ ЭТОМ ЕЩЕ ПОРОШЕНКО ЗАЯВЛЯЛ. Время пошло», – написала Захарова.
Ранее Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому держать на столе биографию бывшего самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, который, по ее словам, был «марионеткой США», а потом стал никем.
Назарова и Васильеву уволили из МХТ имени Чехова за антироссийские высказывания
Худрук МХТ имени Чехова Хабенский подписал приказ об увольнении Назарова и его супруги Васильевой из театра
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Народный артист России Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева уволены из МХТ имени Чехова за антироссийские высказывания, сообщают СМИ.
Причиной увольнения стали не только публичные высказывания артиста по вопросу проведения Россией специальной военной операции на Украине, но и «его антироссийские настроения», пишет «Московский комсомолец».
Как сообщает издание художественный руководитель театра Константин Хабенский ранее «попытался вразумить» Назарова. Однако после интервью Назарова, опубликованного в Youtube, Хабенский подписал приказ об увольнении артиста и его супруги, «также не скрывающей свою антироссийскую позицию». Издание пишет, что в интервью Назаров «откровенно поливал грязью Россию».
Напомним, что Назаров и раньше делал скандальные заявления, вызывающие общественную критику. Так, в 2021 году он выступил против проведения в России «бессмысленного», по его словам, парада в честь Дня Победы.
Описан алгоритм мародерства ВСУ в городах Донбасса перед бегством
Экс-посол ЛНР Мирошник: У ВСУ выработался алгоритм по разграблению городов перед бегством
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ВСУ при отходе из населенных пунктов уже традиционно вывозят колонны с личными вещами местных жителей. Разграбить и «загадить» город для них – норма поведения. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в Соледаре пожаловались на то, что при отходе из города противник вывез всю бытовую технику и личные вещи населения.
«Реальность такова, что за последние месяцы ВСУ перебросили в Соледар и Артемовск огромное количество живой силы. Среди них было немало людей криминального происхождения. Да и для большей части из них Донбасс – это чужие люди», – сказал Мирошник.
«Ничего другого от боевиков ожидать не приходится. Они в который раз без стеснения грабят города, занимаются откровенным мародерством. Это не пресекается их руководством. Когда наши военные заходят в город, то видят не только разрушения, но и попросту «загаженные» дома», – отмечает дипломат.
«У ВСУ даже появился своего рода алгоритм на этот счет. Вооруженные формирования заходят в город и в первую очередь отбирают автомобили, мотивируя это нуждами армии. Затем они переходят к жилым домам, куда против воли населения расселяют подразделение. Спустя какое-то время из этого здания делается долгосрочная огневая точка», – описал собеседник.
«Также есть неоднократные свидетельства того, как бегущие из городов ВСУ вывозят целые колонны со скарбом местных жителей. И там можно найти абсолютно все – от бытовых мелочей до матрасов и элементов мебели», – указывает он.
«Что касается сообщений о том, что командование ВСУ бросает подразделения, это происходит уже далеко не первый раз. Подобные ситуации фактически становятся своего рода закономерностью, «визитной карточкой» командования противника, наряду с мародерством», – заключил Мирошник.
Ранее местные жители рассказали, что ВСУ увезли из Соледара всю бытовую технику и личные вещи уехавших из города людей. По словам Сергея Кузина, вывозили всё, даже туалетную бумагу.
Украинские военные выламывали двери и ворота пустующих домов, а затем загружали награбленное в гражданские автомобили. При этом, когда сам Кузин это увидел, свое поведение ВСУ мотивировали «поиском удобной позиции».
Кроме того, по сообщениям местных жителей, противник обстреливал Соледар фосфорными снарядами, обвиняя в атаке российские войска. «Но российская армия тогда брала Владимировку, далековато она была», – цитирует Кузина РИА «Новости». Он также отметил, что украинские танки базировались в жилом секторе, откуда вели обстрел.
На фоне этого поступила очередная жалоба от самих военнослужащих ВСУ. Как рассказал телеканалу CNN один из бойцов, командование обещало отвести его подразделение, но на деле просто бросило их под Соледаром.
Он также рассказал, что у солдат закончилась еда, вода, среди них есть раненые. «Последняя эвакуация была три дня назад. Нам был дан приказ держаться до самого конца. Если не поступит срочный приказ об отходе, то мы просто не успеем», – цитирует его американский телеканал.
Напомним, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «вагнеровцы» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что успехи ВС России в Донбассе дали командованию свободу выбора для следующих операций.
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Журналисты CNN рассказали об отступлении ВСУ из Соледара
В пятницу днем сотрудники американской телекомпании CNN наблюдали отступление вооруженных сил Украины из города Соледара, об этом они сообщили в эфире своего телеканала.
Команда американских журналистов находилась примерно в четырех километрах от города, она наблюдала подразделения украинских войск, выходящие из Соледара, что, судя по всему, являлось отступлением ВСУ из города, сообщается на сайте CNN.
В Кремле ранее подчеркивали, что ВС России провели большую работу в Соледаре. Также там указали, что российские военные проявили самоотверженность и героизм.
В пятницу Минобороны России сообщило, что освобождение города Соледара завершено вечером в четверг, 12 января. Город имеет важное значение для продолжения наступления на Донецком направлении.
В ЧВК «Вагнер» опровергли данные об оперативном окружении Артемовска
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Ни о каком оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи не идет, передает пресс-служба группы Concord слова главы Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов Андрея Трошева.
«Не знаю, кто такой Игорь Кимаковский, но он явно человек, который рядом с Артемовском не находился и карты не смотрел», – приводится заявление Трошева в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».
Трошев отметил, что когда Артемовск будет окружен, об этом сообщат.
«Хочу еще раз подчеркнуть, в Артемовске, кроме ЧВК «Вагнер», нет никого. Поэтому рассказы некоего советника врио главы ДНР про оперативное окружение Артемовска – не что иное, как введение россиян в заблуждение», – добавил он.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что Артемовск взят российскими войсками в оперативное окружение.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский сказал газете ВЗГЛЯД, что в Артемовске находится не менее 5 тыс. бойцов ВСУ. По его словам, их до сих пор могут снабжать боеприпасами и провиантом.
В СПЧ объяснили отмену отсрочки от мобилизации для многодетных отцов
Член СПЧ Киркора: Отмена отсрочки для многодетных отцов может быть связана с окончанием мобилизации
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На фоне эскалации ситуации на Украине сложно предположить, что будет с отсрочкой для многодетных отцов в будущем. Однако сейчас можно допустить, что ее отмена вызвана завершением мобилизации. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщила член СПЧ Ирина Киркора. Ранее в Госдуме сообщили об отмене Генштабом директивы, дающей право многодетным отцам на отсрочку.
«Вопрос о точном соответствии информации может быть адресован исключительно Главному мобилизационному управлению Генштаба Минобороны России. Причина проста – речь идет о документе, который готовится данным управлением. Я видела только текст обращений семей, которым этот документ был продемонстрирован в момент отстаивания прав своих супругов», – разъясняет заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.
«Косвенно это было подтверждено несколькими должностными лицами, но я не видела юридически оформленного текста. Однако есть основания предполагать, что отсрочку могут отменить в связи с завершением мобилизации», – уточняет собеседница.
«Подчеркну, частичная мобилизация, которая проводилась, уже завершена. Данная отсрочка предусмотрена не в законодательном акте Российской Федерации. Но на фоне эскалации ситуации на Украине из-за действий Запада, нужно учитывать любой вариант развития событий», – подчеркивает общественница.
«Говорить о том, что будет с отсрочкой для многодетных отцов в будущем, могут только военные и Верховный главнокомандующий. Мы, в свою очередь, можем только рассматривать те ситуации, которые появились в ходе мобилизации. Члены СПЧ часто возвращали многодетных отцов домой с мест боевого слаживания», – акцентирует собеседница.
«Поэтому мы говорим об этом в прошлом времени. Что будет дальше – мы не знаем. Важно помнить, что директива – это не законодательный акт», – резюмирует Киркора.
Ранее в телеграм-канале депутата Госдумы Нины Останиной появилась информация об отмене отсрочки для многодетных отцов при мобилизации. В сообщении указывалось, что соответствующий документ был направлен в военкоматы в конце декабря прошлого года за подписью якобы начальника Генштаба Валерия Герасимова.
Позже военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов сообщил, что Генштаб отменил директиву, которая предоставляла отсрочку от мобилизации многодетным отцам, передает издание Chita.ru. «Решение отменено начальником Генерального штаба решением от 21 декабря. Документ от 4 октября отменен полностью», – заявил он.
Напомним, что 31 октября 2022 года Министерство обороны России сообщило об окончании мероприятий, проводимых в рамках частичной мобилизации. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин. При этом министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации 28 октября.
Спецслужбы Украины подорвали машину главы Бердянского района
Спецслужбы Украины подорвали машину главы Бердянского района, он не пострадал
Украинские спецслужбы совершили теракт в Бердянске, они подорвали автомобиль главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина, сообщили власти города.
Сам чиновник не пострадал при покушении, заявили в администрации Бердянска, передает ТАСС.
Теракт совершили в 19.30 по местному времени, Кичигин успел заметить подозрительный предмет на днище служебного автомобиля, указали в администрации, сообщает РИА «Новости».
В сообщении отмечается, что сила взрыва составила до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. В администрации подчеркнули, что теракт никак не повлияет на работу военно-гражданской администрации Бердянского района.
В декабре в Бердянске подрывали подстанцию и опору линии электропередачи.
В сентябре в этом же городе были убиты замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, возглавлявшая городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.
Названы сложности применения западных танков в Донбассе
Military Watch: Западные танки не смогут воевать в Донбассе из-за их характеристик
Немецкие и британские танки Leopard 2 и Challenger 2, которые Запад согласился поставить Киеву, вряд ли будут воевать в Донбассе, сообщили СМИ.
По сообщению портала Military Watch, причина кроется в сложном техническом обслуживании машин и их эффективности в бою, так как оба танка значительно тяжелее используемых ВСУ и потребуют значительно больше топлива, что делает их неподходящими для применения в городских боях, а отсутствие у них автоматов заряжания подразумевает наличие дополнительных членов экипажа, передает РИА «Новости».
Издание напомнило, что репутация танков основательно испорчена, даже турецкие генералы характеризовали опыт использования этих машин как «болезненный».
Напомним, польский президент Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard 2 немецкого производства.
Минобороны рассказало о действиях российских войск при освобождении Соледара
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Освобождение города Соледара, имеющее важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении, завершено вечером в четверг, 12 января, сообщило Минобороны.
В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем подразделения ВСУ.
Подчеркивается, что взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил). Удары по позициям ВСУ наносились непрерывно, отмечается в сообщении.
В Минобороны сообщили, что во время освобождения Соледара истребительной авиацией ВКС России были уничтожены три самолета и вертолет воздушных сил Украины, выполнявших задачи по огневой поддержке с воздуха украинских войск.
Кроме того, российские средства ПВО в районе Соледара сбили девять снарядов РСЗО «HIMARS», «Ольха» и «Ураган», выпущенных по занятым российскими войсками опорным пунктам.
В сообщении Минобороны указано, что во время освобождения города подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон.
Также сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара. Только за последние трое суток в районе города Соледара было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВСУ.
В Кремле накануне отмечали, что военные провели огромную работу в Соледаре, это самоотверженные и героические действия.
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Стало известно об ухудшении состояния фигуриста Костомарова
Состояние российского фигуриста Романа Костомарова становится хуже, у него якобы прогрессирует пневмония, сообщил источник, близкий к ситуации.
У Костомарова пневмония прогрессирует в двустороннюю, пока его нельзя отключать от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщил собеседник РИА «Новости».
Напомним, Костомарова положили в реанимацию с пневмонией. Через некоторое время стало известно, что спортсмена перевели в больницу в Коммунарке, где ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.
Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Кроме олимпийского золота, в активе пары две победы на чемпионатах мира, по три – на чемпионатах Европы и России. В разное время его партнершами были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.
Суд арестовал имущество блогера Белоцерковской на 153 млн рублей
Басманный суд Москвы в ходе заочного рассмотрения уголовного дела в отношении блогера Вероники Белоцерковской (признана иноагентом) о распространении фейков о Вооруженных силах России принял решение об аресте ее имущества на 153 млн рублей.
Об этом сообщила адвокат по назначению Эльвира Кашигина со ссылкой на материалы дела. Речь, среди прочего, идет о квартире в Санкт-Петербурге, земельном участке с домом и машиноместе, передает РИА «Новости».
Белоцерковская предположительно не стала искать адвоката по соглашению. Ей был назначен так называемый бесплатный, или «государственный», защитник.
Белоцерковская, в отношении которой завели уголовное дело, находится за границей, объявлена в международный розыск и заочно арестована в России.
Минобороны рассказало о роли ЧВК «Вагнер» при взятии Соледара
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Непосредственный штурм городских кварталов Соледара, оккупированных украинскими военными, проводился бойцами ЧВК «Вагнер», отметили в Министерстве обороны России.
Боевая задача по взятию кварталов города была успешно решена «мужественными и самоотверженными» действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Министерство подчеркнуло, что наступательные действия осуществлялись разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану, который предусматривал решение нескольких боевых задач.
В числе таких задач – блокада города с севера и юга, изоляция района боестолкновений, перекрытие переброски резервов ВСУ из соседних районов и пресечение выхода украинских подразделений из города. Также войска осуществляли поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией.
В среду основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил об установлении контроля над Соледаром.
Минобороны заявило о завершении освобождения Соледара в пятницу.
Глава Минобороны Германии решила уйти в отставку
Bild сообщила о решении главы Минобороны Германии Ламбрехт уйти в отставку
Кристина Ламбрехт на фоне критики за состояние вооруженных сил Германии приняла решение покинуть пост министра обороны страны, сообщают источники.
По их словам, решение об отставке исходит от самой Ламбрехт, а не от ведомства канцлера. Источники заявили, что сейчас «речь идет о дате отставки». Кроме того, обсуждаются кандидатура возможного преемника, передает ТАСС со ссылкой на Bild.
По данным газеты, пост министра может занять уполномоченный Бундестага по делам военнослужащих Ева Хегль.
В министерстве обороны Германии в ответ на вопрос об отставке Ламбрехт заявили: «Это слухи, которые мы не комментируем», – передает РИА «Новости».
Напомним, немецкая оппозиция – партии «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» – потребовала отправить Ламбрехт в отставку на фоне связанных с ней череды скандалов. В частности, Ламбрехт подверглась резкой критике за состояние материально-технической базы бундесвера. Кроме того, критику вызвало ее новогоднее обращение. Также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки.
В ДНР раъяснили данные об оперативном окружении Артемовска
Донецкий депутат Бердичевский: ВСУ по-прежнему способны поддерживать боевиков в Артемовске
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В Артемовске находится не менее пяти тысяч бойцов ВСУ. И несмотря на оперативное окружение, их до сих пор могут снабжать боеприпасами и провиантом, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее советник врио главы ДНР сообщил об оперативном окружении Артемовска.
«Артемовск действительно находится в оперативном окружении. Но это не означает, что ВСУ лишились возможности подвозить все новых бойцов, технику, боеприпасы и провиант», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Не исключаю, что в дальнейшем мы увидим взятие города по сценарию Соледара. Но это произойдет, скорее всего, не очень быстро. В Артемовске, по моим прикидкам, не менее пяти тысяч боевиков. И нам придется постепенно их оттуда выбивать», – продолжил собеседник.
«Вместе с тем события развиваются очень оперативно. Картина происходящего постоянно меняется. Идет почти непрерывная ротация. Но говорить о том, что ВСУ в этом районе попали в котел, пока рано. Необходимо продолжать разрушать их логистику и шире брать под огневой контроль ведущие к городу трассы», – предостерег Бердичевский.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что Артемовск взят российскими войсками в оперативное окружение. Он также отметил, что «серьезные кулаки» создаются с двух сторон и «делают охват города», плотно работает артиллерия, передает Первый канал.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что в деле освобождения всей территории республики настал переломный момент. Он отметил, что полное освобождение Соледара увеличивает возможности для дальнейшего продвижения в Артемовске и Северске, что само по себе «разрушит раздутый украинской пропагандой миф о несокрушимости ВСУ».
Помимо этого, врио главы ДНР добавил, что планомерное занятие Артемовска и Северска позволит прорвать оборонительную линию ВСУ, а также выйти к Славянскому и Краматорскому направлениям.
При этом накануне президент Украины Владимир Зеленский пообещал «беспрерывно» снабжать ВСУ в Артемовске боеприпасами. Донецкий депутат Владислав Бердичевский, говоря о наиболее перспективных направлениях после Соледара, отмечал, что ВС России надо разрушать логистику противника.
Напомним, установление контроля над Соледаром позволяет блокировать украинские силы в Артемовске и вести с выгодных позиций огонь артиллерии. В четверг подтверждено занятие российскими военными села Опытное к югу от Артемовска.
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