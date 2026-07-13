Патрушев рассказал о передовом опыте ФСБ в поимке иностранных шпионов

Патрушев заявил об успешном разоблачении иностранных шпионов контрразведкой ФСБ

Tекст: Мария Иванова

В настоящее время российские контрразведчики активно развивают методы борьбы с агентурой других государств, передает РИА «Новости». Помощник президента России Николай Патрушев высоко оценил достижения ведомства. «Приятно видеть, что их опыт переняли и сейчас успешно развивают и применяют сотрудники Службы контрразведки ФСБ», – сказал он.

За последние два года из страны выдворили 16 британских разведчиков. Они работали в Москве под прикрытием дипломатического статуса. Ведомство зафиксировало попытки получения этими лицами секретной информации в сфере экономики.

Ранее глава государства Владимир Путин поручил усилить защиту критически значимых объектов и стратегических разработок. Особое внимание уделяется контрразведывательному прикрытию тыловых районов зоны спецоперации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев рассказал о разоблачении сотен иностранных шпионов на рубеже веков.

Ранее Федеральная служба безопасности выявила двух британских агентов под прикрытием посольства в Москве.