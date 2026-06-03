Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.2 комментария
Генсек ОДКБ сообщил об изучении передового опыта спецоперации
Генсек ОДКБ Масадыков сообщил об изучении передового опыта спецоперации
Участники Организации Договора о коллективной безопасности активно осваивают современные методы ведения боевых действий, делая особый акцент на разведке и радиоэлектронной борьбе, заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.
Масадыков подчеркнул важность анализа современных вызовов по итогам заседания Совета министров обороны, передает ТАСС.
«Тактика ведения войны и военных конфликтов сегодняшнего дня показала, что война меняется и применяются совершенно новые силы и средства. Для этого Организация Договора о коллективной безопасности совместными усилиями делится опытом, передовым опытом того, что происходит в различных конфликтах, начиная со специальной военной операции», – заявил генсек.
Он добавил, что союзники совершенствуют системы кибербезопасности и биологической защиты. Также планируется подписание документов о развитии коллективных авиационных сил и мобильных подразделений ПВО.
В текущем году организация намерена провести более 60 мероприятий, среди которых восемь военных маневров. Масадыков уточнил, что учения «Рубеж-2026» пройдут в Казахстане, «Взаимодействие» примет Россия, а миротворческая миссия «Нерушимое братство» состоится на территории Белоруссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Организация Договора о коллективной безопасности запланировала проведение осенних учений в России с опорой на боевой опыт спецоперации.
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