Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.
ФИФА заявила о конструктивной встрече с футбольной федерацией Ирана
Международная федерация футбола успешно согласовала с иранской стороной условия выступления национальной команды на предстоящем мировом первенстве, удовлетворив выдвинутые ранее требования.
Руководство мирового футбола ожидает приезда иранских спортсменов на турнир, передает ТАСС. Генеральный секретарь организации Маттиас Графстрем подчеркнул продуктивность прошедших в Стамбуле переговоров. «У нас состоялась отличная и конструктивная встреча с Федерацией футбола Ирана. Мы тесно сотрудничаем и с нетерпением ждем встречи с ними на чемпионате мира по футболу. Мы обсудили все соответствующие вопросы», – сказал он.
Ранее газета Le Parisien писала о десяти условиях, выдвинутых Тегераном для поездки на соревнования. Среди них значились гарантии выдачи виз, а также уважительное отношение к флагу и гимну. Президент иранской футбольной федерации Мехди Тадж отметил позитивный итог диалога, подтвердив, что чиновники прислушались ко всем замечаниям и предложили варианты решения проблем.
Весной вокруг выступления команды возникла неопределенность. В марте министр спорта исламской республики Ахмад Доньямали заявлял о возможном отказе от поездки, однако позже допустил участие при обеспечении должной безопасности. В апреле правительство подтвердило подготовку футболистов к турниру.
Иранцы проведут три матча группового этапа на территории США. Команда сыграет в одном квартете со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Сам чемпионат пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде с участием 48 сборных.
