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Warner Bros Discovery объявила о разделении бизнеса на две компании
Медиахолдинг Warner Bros. Discovery сообщил о планах выделить стриминговые и телевизионные подразделения в самостоятельные компании для повышения эффективности.
О планах разделения компании на две независимые структуры сообщила пресс-служба медиаконгломерата, передает ТАСС. В рамках безналоговой сделки бизнес будет поделен на публично торгуемые компании Streaming & Studios и Global Networks.
В состав Streaming & Studios войдут Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, а также стриминговые платформы HBO и HBO Max. Вторая компания Global Networks объединит развлекательные и новостные телеканалы, такие как CNN, TNT Sports и Discovery.
Руководителем Global Networks назначен президент и генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав. По его словам, главная цель реструктуризации – обеспечить четкую стратегическую направленность, гибкость и эффективную конкуренцию на медиарынке.
Отмечается, что инициатива направлена на раскрытие инвестиционного потенциала обеих компаний и повышение стоимости акций медиахолдинга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Доминик Маклафлин стал новым исполнителем роли Гарри Поттера, а Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут утверждены на роли его друзей. Британская компания Sky Group предъявила иск Warner Bros., обвинив ее в нарушении соглашения о совместном производстве сериала о Гарри Поттере, и оценила сумму ущерба в сотни миллионов долларов.