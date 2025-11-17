Том Круз впервые получил «Оскар» за 40-летнюю карьеру

Том Круз получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф

Tекст: Мария Иванова

Американский актер Том Круз удостоен почетной премии «Оскар» за выдающийся вклад в мировой кинематограф, передает ТАСС.

Награда была вручена на специальной церемонии Американской академии киноискусств, которая отметила четырех артистов, «вклад которых был определяющим для целых поколений».

Вместе с Крузом почетные статуэтки получили актриса и хореограф Дебби Аллен, художник-постановщик Уинн Томас, а также певица Долли Партон, которая отмечена наградой имени Джина Хершолта за гуманизм. Статуэтку Крузу вручил знаменитый режиссер Алехандро Иньярриту.

Для Круза это первая премия «Оскар», хотя ранее он четырежды претендовал на нее. Во время церемонии актер подчеркнул: «Вне зависимости от того, откуда мы пришли, когда мы в кинотеатре, мы смеемся, сопереживаем, надеемся вместе, и в этом сила этого вида искусства. Вот почему кино так важно для меня. Я не занимаюсь фильмами, я ими живу».

За более чем 40 лет в профессии Круз сыграл в десятках известных фильмов, включая культовый «Рискованный бизнес» 1983 года. Многие работы актера были отмечены премией «Золотой глобус», а сам Круз славится ролями в боевиках, где лично исполняет сложные трюки. В июне этого года его имя внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году Американская киноакадемия ввела новые правила подтверждения просмотра фильмов для жюри премии «Оскар».

Американский президент в прошлом году назвал церемонию «Оскар» «плохим политкорректным шоу» и обвинил киноакадемию в несправедливости.